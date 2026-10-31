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Kiderült: ezzel a feltétellel kaphat Zelenszkij meghívót Trumptól
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Kiderült: ezzel a feltétellel kaphat Zelenszkij meghívót Trumptól

Portfolio
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Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombaton Atlantában tartott sajtótájékoztatót, amelyen beszélt az Irán elleni esetleges katonai fellépésről, valamint arról, hogy milyen feltételek mellett vehet részt az ukrán elnök a decemberi G20-csúcson - írja a Reuters.

Rubio azután állt a sajtó elé, hogy egyeztetett a Quad-csoport többi tagállamának – Japánnak, Ausztráliának és Indiának – külügyminisztereivel. A találkozót követően elmondta, reményei szerint hamarosan bejelentik a szövetség vezetőinek következő csúcstalálkozóját, amelynek a Fülöp-szigeteki főváros, Manila ad majd otthont.

A közel-keleti helyzettel kapcsolatban az amerikai külügyminiszter közölte, hogy

Donald Trump amerikai elnök még nem hozott döntést az Irán elleni katonai műveletek újbóli megindításáról.

Az Egyesült Államok és Irán közötti ellenségeskedés lezárását célzó, Katar által közvetített egyeztetésekről Rubio elmondta, nincs tudomása arról, hogy a folyamatnak lenne-e konkrét menetrendje. Korábbi szombati sajtóértesülések szerint ugyanakkor iráni tisztviselők már tárgyalóasztalhoz ültek a katari közvetítőkkel Dohában.

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A tárcavezető az ukrajnai háború diplomáciai vonatkozásaira is kitért a sajtótájékoztatón. Szavai szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kaphat a G20-csoport decemberi, Miamiban megrendezendő csúcstalálkozójára. Mint mondta, erre abban az esetben kerülhet sor, ha Donald Trump úgy ítéli meg, hogy az ukrán államfő jelenléte érdemi előrelépést hozhat.

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Címlapkép forrása: MTI

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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