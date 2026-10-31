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Költségvetés: plusz forrásokhoz jut a honvédség
Globál

Költségvetés: plusz forrásokhoz jut a honvédség

MTI
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Öt százalékkal, 95 milliárd forinttal nő a Honvédelmi Minisztérium költségvetése 2027-ben, ezen belül a Magyar Honvédség személyi juttatásai 75 milliárd forinttal emelkednek a parlamentnek pénteken benyújtott törvényjavaslat szerint.

A honvédelmi költségvetés egyenlege 1928 milliárd forint, amelyből 516 milliárd forint felhalmozási, 1412 milliárd forint működési célú kiadás. A 2026-os költségvetés szeptember 21-i módosítása szerint idén a honvédelem büdzséje 1833 milliárd forint.

A tervezet szerint a Magyar Honvédség dologi kiadásaira 556 milliárd, beruházásaira 395,6 milliárd forintot, a Honvédelmi Minisztérium beruházásaira és felújításaira 84 milliárd forintot irányoztak elő.

Nem tartalmazza a költségvetési terv a honvédelmi szolgálati juttatások kiadásait, amely 118 milliárd forinttal szerepel a 2026-os törvényben. A jövő évi törvénytervezet kitér arra is, hogy 222 milliárd forinttal javítja a költségvetés egyenlegét a hathavi fegyverpénz kiesése.

A dokumentum 83 milliárd forintot különít el egyes védelmi feladatok ellátására, az összeg felhasználásáról vagy átcsoportosításáról a kormány nyilvános határozatban rendelkezik - olvasható a javaslatban.

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A kiadások között 9,9 milliárd forint a NATO katonai működéséhez való hozzájárulás, amely ebben az évben 9,3 milliárd forint. A szervezet biztonsági beruházási programjához az idei 23 milliárd helyett 27 milliárd forintot terveznek hozzájárulni.

A 2026-os költségvetéshez hasonlóan 21 milliárd forint van elkülönítve hadigondozásra, a honvédelmi sportszövetségek támogatása az ez évi 4 milliárdról 2,7 milliárd forintra csökken.

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Címlapkép forrása: HM Zrínyi Nonprofit Kft.

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