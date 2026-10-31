Költségvetés: plusz forrásokhoz jut a honvédség

A honvédelmi költségvetés egyenlege 1928 milliárd forint, amelyből 516 milliárd forint felhalmozási, 1412 milliárd forint működési célú kiadás. A 2026-os költségvetés szeptember 21-i módosítása szerint idén a honvédelem büdzséje 1833 milliárd forint.
A tervezet szerint a Magyar Honvédség dologi kiadásaira 556 milliárd, beruházásaira 395,6 milliárd forintot, a Honvédelmi Minisztérium beruházásaira és felújításaira 84 milliárd forintot irányoztak elő.
Nem tartalmazza a költségvetési terv a honvédelmi szolgálati juttatások kiadásait, amely 118 milliárd forinttal szerepel a 2026-os törvényben. A jövő évi törvénytervezet kitér arra is, hogy 222 milliárd forinttal javítja a költségvetés egyenlegét a hathavi fegyverpénz kiesése.
A dokumentum 83 milliárd forintot különít el egyes védelmi feladatok ellátására, az összeg felhasználásáról vagy átcsoportosításáról a kormány nyilvános határozatban rendelkezik - olvasható a javaslatban.
A kiadások között 9,9 milliárd forint a NATO katonai működéséhez való hozzájárulás, amely ebben az évben 9,3 milliárd forint. A szervezet biztonsági beruházási programjához az idei 23 milliárd helyett 27 milliárd forintot terveznek hozzájárulni.
A 2026-os költségvetéshez hasonlóan 21 milliárd forint van elkülönítve hadigondozásra, a honvédelmi sportszövetségek támogatása az ez évi 4 milliárdról 2,7 milliárd forintra csökken.
Címlapkép forrása: HM Zrínyi Nonprofit Kft.
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