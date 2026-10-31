Lezárták a légteret: egymás után szálltak fel az F-16-os vadászgépek a szomszédos NATO-tagállamban

A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint radarrendszerük egy légi célpontot észlelt a moldovai határtól tíz kilométerre.
A térségbe küldték a román légierő két F-16-os vadászgépét az aranyosgyéresi (Campia Turzii) légi támaszpontról.
A katasztrófavédelem 17 óra 4 perckor a mobiltelefonokra küldött RO-Alert-üzenetben figyelmeztette Iasi megye lakosságát levegőből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére. A riasztást később, tíz-húsz perces időeltérésekkel, Neamt, Vaslui, Botosani, Bákó és Suceava megyékre is kiterjesztették. Utóbbi megye lakosságát 18 óra 44 perckor figyelmeztették a veszélyre.
A minisztérium közlése szerint újabb két F-16-os vadászgép szállt fel a Fetesti-i légi támaszpontról, melyekhez egy IAR-330 SOCAT helikopter is csatlakozott.
A minisztérium radarrendszere ugyanis egy újabb, második drónt is észlelt,
mely szintén Moldova felől hatolt be engedély nélkül a román légtérbe. A két drón közül az egyik később elhagyta a román légteret - közölte a szaktárca a Facebook-oldalán.
A jászvásári nemzetközi repülőtér igazgatója eközben arról tájékoztatta az Agerprest, hogy szombat este ideiglenesen lezárták Iasi megye légterét. Egy, Eindhovenből a városba tartó Wizz Air-járatot a suceavai nemzetközi repülőtérre irányítottak át. A légtér ideiglenes lezárását katonai művelet indokolta - közölte az igazgató.
A román hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, tartsa be a kapott utasításokat, és kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjon. Arra is felhívták a figyelmet, hogy ha valaki lezuhant tárgyat észlel, azt ne közelítse meg, hanem értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívószámon.
Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint száz légitámadást hajtott végre a Románia közvetlen közelében lévő, a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen.
Ezek során az orosz drónok több mint harminc alkalommal sértették meg Románia légterét. Románia, illetve az országban légtérrendészeti szolgálatot teljesítő szövetséges országok vadászgépei eddig fél tucat alkalommal lőttek le légtérsértő drónt.
Címlapkép forrása: Capt. Andrew Layton via Wikimedia Commons
Lezárták a légteret: egymás után szálltak fel az F-16-os vadászgépek a szomszédos NATO-tagállamban
Riasztást adtak ki a lakosságnak.
Sokéves mélypont után újra nő Magyarország gázétvágya, pedig egyre borsosabb árat fizetünk érte
Ugyanakkor súlya trendszerűen csökken.
Magyar Péter megint "nem hinnémmel" reagált: marad Novák Katalin és Sulyok Tamás több millió forintos juttatása?
73 millió forintos keretből támogathatnak különféle szervezeteket.
Rendkívüli riasztást kapott Moszkva: azonnal akcióba lendült a titkosszolgálat, az amerikaiak adták le a drótot
Potenciális terrortámadás miatt.
Hiába bukott meg, visszatér pártja élére Aleksandar Vucic: több hibát is elismert Orbán Viktor egykori szövetségese
Szerinte felül kell vizsgálni a működésüket.
Öt ponton törné át Magyarország versenyképességi üvegplafonját a Magyar Bankszövetség
Megjelent a bankok legújabb javaslatcsomagja.
Bejelentés Irántól: mindenre lőni fognak, amit érnek
Pengeélen táncol a közel-keleti helyzet.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.