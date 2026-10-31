Már rendszert is döntöttek a lázadó diákok – Egész Európa beleremeghet a rég nem látott tüntetéshullámba?

Szerbiában a két éve folyamatosan demonstráló egyetemisták saját listával indultak a parlamenti választásokon, és demokratikus keretek között döntötték meg Aleksandar Vučić betonbiztosnak hitt rendszerét. Szeptember végétől számos európai országban kezdődtek diáktüntetések –a legnagyobbak és legerőszakosabbak Franciaországban –, és bár más politikai rendszerek egyelőre nem látszanak dőlni, a tiltakozások több országban is jelentős kihívások elé állítják a kormányokat. Mi az oka, hogy épp most robban a tüntetéshullám, és vajon új korszakot jelezhet-e ez Európában?

Forró ősz

A meteorológiailag forró nyár után politikailag forró ősz köszöntött Európára: szeptember közepe óta újabb és újabb országokban törnek ki tüntetések, melyek legfontosabb résztvevői a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. A legnagyobb tömegeket megmozgató és leginkább eldurvuló diáktüntetések Franciaországban zajlanak, de fiatalok vonultak az utcákra Portugáliában, Spanyolországban, Írországban, Belgiumban, Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Albániában és Görögországban is. Szerbiában az egyetemisták két éve kezdődött tiltakozó mozgalma vasárnap váratlan eredményt hozott: megdöntötte Aleksandar Vučić szerb elnök betonbiztosnak tűnő rendszerét.

Szerbia azonban a kivétel, nem a szabály: a diáktüntetések alapvetően nem veszélyeztetik az érintett országok politikai vezetését,

egyedül Albániában tartozik a fő követelések közé a miniszterelnök, a nyugat-balkáni országot 2013 óta vezető Edi Rama távozása. Albániában a tiltakozások előbb is kezdődtek, és nem az iskolarendszer állt a középpontjukban, hanem Donald Trump amerikai elnök vejének, Jared Kushnernek egy adriai tengerparti luxusberuházása, amely a flamingók életterét veszélyezteti – innen a tüntetéssorozat elnevezése, a „flamingós forradalom”.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 12. Elszabadultak az indulatok a Trump család európai luxusberuházása miatt – Már a kormány bukása a tét

A diáktüntetések döntő kiváltó okai egyrészt az iskolarendszer problémái, másrészt a Nyugat-Európában egyre magasabb és a fiatalok számára egyre megfizethetetlenebb lakhatási költségek.

Franciaországban – ahol Párizs szegényebb külvárosaiból indultak ki és váltak országos méretűvé a tüntetések – a francia iskolarendszer súlyos hiányosságai állnak középpontban: az elöregedő infrastruktúra, a zsúfolt tantermek, a túlterhelt órarendek, a tanárhiány és az iskolák alulfinanszírozottsága. Ahogy azonban más társadalmi csoportok is bekapcsolódtak – például a nagy 2018-as tüntetéseket szervező és most újjászerveződő „sárgamellényesek” –, úgy kiterjedt a követeléslista is. Igaz, Franciaország határain túlra leginkább a rombolás, fosztogatás, gyújtogatás képei jutottak el, nem a társadalmi követelések.

– ahol Párizs szegényebb külvárosaiból indultak ki és váltak országos méretűvé a tüntetések – a francia iskolarendszer súlyos hiányosságai állnak középpontban: az elöregedő infrastruktúra, a zsúfolt tantermek, a túlterhelt órarendek, a tanárhiány és az iskolák alulfinanszírozottsága. Ahogy azonban más társadalmi csoportok is bekapcsolódtak – például a nagy 2018-as tüntetéseket szervező és most újjászerveződő „sárgamellényesek” –, úgy kiterjedt a követeléslista is. Igaz, Franciaország határain túlra leginkább a rombolás, fosztogatás, gyújtogatás képei jutottak el, nem a társadalmi követelések. Spanyolországban a lakhatási költségek növekedése állt a tüntetések fókuszában, és egy szomorú eset, a 87 éves Maricarmen Abascal kilakoltatása váltotta ki azokat. Az idős nő 70 éven keresztül élt bérelt madridi lakásában, de a fenntartó durván megemelte a lakbért, amit az idős nő már nem tudott fizetni. Bár a tiltakozások hatására később a lakásfenntartó olcsóbb bért ajánlott neki, Abascal már nem tudott élni az ajánlattal, mert a kórházban meghalt. Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök kisebbségi kormánya erre keresztül akart vinni a parlamenten egy lakhatási törvénycsomagot, de ez a jobboldal ellenállásán megbukott, ez után döntött úgy a kormányfő, hogy november 29-ére előrehozott választásokat ír ki.

a lakhatási költségek növekedése állt a tüntetések fókuszában, és egy szomorú eset, a 87 éves kilakoltatása váltotta ki azokat. Az idős nő 70 éven keresztül élt bérelt madridi lakásában, de a fenntartó durván megemelte a lakbért, amit az idős nő már nem tudott fizetni. Bár a tiltakozások hatására később a lakásfenntartó olcsóbb bért ajánlott neki, Abascal már nem tudott élni az ajánlattal, mert a kórházban meghalt. szocialista miniszterelnök kisebbségi kormánya erre keresztül akart vinni a parlamenten egy lakhatási törvénycsomagot, de ez a jobboldal ellenállásán megbukott, ez után döntött úgy a kormányfő, hogy november 29-ére ír ki. Portugáliában , ahol az egyik a legnagyobb a lakhatási válság Európában, szintén a lakhatási költségek kerültek a tüntetések középpontjába. A tiltakozók számos portugál nagyvárosban sátortáborokat ütöttek az utcákon, és több helyen összecsaptak a rendőrökkel.

, ahol az egyik a legnagyobb a lakhatási válság Európában, szintén a lakhatási költségek kerültek a tüntetések középpontjába. A tiltakozók számos portugál nagyvárosban sátortáborokat ütöttek az utcákon, és több helyen összecsaptak a rendőrökkel. Görögországban szintén sátortábort állítottak egyetemisták Athén egyik központi terén, ugyancsak a magas lakhatási költségek ellen tiltakozva.

szintén sátortábort állítottak egyetemisták Athén egyik központi terén, ugyancsak a magas lakhatási költségek ellen tiltakozva. Olaszország a francia mintát követte: ott is az iskolarendszer állt a diáktüntetések fókuszában, és egyes nagyvárosokban ott is erőszakossá váltak a tüntetések. Elsősorban Dél-Olaszországban a fuvarozók és a mezőgazdasági dolgozók utakat zártak le a magas dízelárak ellen tiltakozva, itt az ő tüntetéseik össze is kapcsolódtak a diákok mozgalmával. Bár az első nagy tiltakozást „No Meloni Day” címmel hirdették meg, Giorgia Meloni miniszterelnök hatalmával szemben komolyabb kihívást nem intéztek a tüntetők.

Szerbiával ellentétben tehát a diáktüntetések nem intéztek valódi kihívást a fennálló hatalommal szemben – Albánia kivételével. Egyedül Franciaországban hatottak a demonstrációk valóban bénítóan az ország életére, de itt Emmanuel Macron elnök tavasszal biztosan távozik a székéből, és elnökválasztást tartanak. A jelenleg két legesélyesebbnek tűnő jelölt, a radikális jobboldali Marine Le Pen, illetve a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon is igyekszik a maga javára fordítani az eseményeket: előbbi a rend biztosítójának állítja be magát a rendbontókkal szemben, utóbbi viszont Franciaország forradalmi hagyományaira alapozva aktívan támogatja a tüntetéseket, szítva az elégedetlenség tüzét.

Francia diáktüntetők a párizsi köztársasági emlékműnél. Forrás: FreCha via Commons

A Z generáció lázadása?

A jelenleg középiskolás és egyetemista korú fiatalok döntően a „Z generációba” tartoznak, amely meghatározás általában az 1997 és 2012 között születetteket fedi. Nem a mostani tüntetéssorozat az első, amely ehhez a nemzedékhez kötődik: 2024-2025-ben elsősorban Ázsia és Afrika országaiban robbantottak ki tiltakozásokat a fiatalok, és több vezetőt meg is döntöttek: Bangladesben 2024-ben, Nepálban és Madagaszkáron pedig 2025-ben. A nemzetközi sajtó először a bangladesi tüntetések kapcsán kezdett el a „Z generáció forradalmáról” beszélni, majd ezt alkalmazta más országok tiltakozó mozgalmaira is.

Fontos fejlemény volt, hogy maguk a lázadó fiatalok is elkezdték egy nemzetközi mozgalom részének tekinteni magukat, hasonló szlogenek és szimbólumok is megjelentek, például a One Piece című japán animesorozat logója (egy halálfej és két keresztbe tett lábszárcsont, a koponya fején egy szalmakalappal), amely számos zászlón feltűnt Perutól kezdve Madagaszkáron át Nepálig. Az internetnek és a közösségi médiának köszönhetően az egyik országban kirobbant tüntetések nagyon gyorsan átveszik egy korábbi, másik országban zajló vagy lezajlott lázadás jelszavait, módszereit.

Időközben Ázsiában és Afrikában a Z generációs tüntetések nagyrészt abbamaradtak, idén ősszel viszont Európában látunk hasonló hullámot. Az egymásra emlékeztető szlogenek, a más ország tüntetéseire történő hivatkozások most is megjelentek: elsősorban a francia tüntetéseket tekintették példának más országok elégedetlen fiataljai, például Belgiumban, Olaszországban vagy Görögországban. Az athéni tüntetők egyik jelszava például így hangzott:

Franciaországtól Görögországig nyitott, ingyenes oktatást akarunk!

A fiatalok elégedetlenségének egyik döntő oka az lehet, hogy Európában véget ért az a második világháború óta tartó korszak, amikor az újabb nemzedékek általában jobban éltek, mint a szüleik nemzedéke. Ez a folyamatos fejlődésnek látszó folyamat azonban legkésőbb a 2008-ban kezdődő gazdasági világválsággal megakadt, és az új generációk azt érzik, hogy életszínvonaluk nem nő a szüleikéhez képest. Eközben Európa gazdasági növekedése lelassult, egyes országokban, mint például Németországban már évek óta stagnál a gazdaság. Ezek után nem is annyira meglepő, hogy a bevándorlók egyik fő célországaként ismert Németország fiataljainak (14-29 év közöttiek) 21 százaléka elhagyná hazáját a jobb élet reményében egy idén tavaszi kutatás szerint.

Portugál diákok sátortábora a lisszaboni Rossio téren 2026 októberében. Forrás: Agência Lusa via Commons

Az egyre jobban eladósodó európai országoknak egyre nagyobb kihívást jelent az állami ellátórendszerek fenntartása, így például az oktatási rendszeré, ami a legközvetlenebbül érinti a fiatalok nemzedékét. Más jelenségek is növelik a bizonytalanságot és a frusztrációt, például a mesterséges intelligencia gyors terjedése, ami azt a félelmet táplálja, hogy egyre több munkakör megszűnik, és az iskolákból kikerülőknek nem lesz hol dolgozni, vagy éppen a klímaváltozás, ami főleg nyárról nyárra egyre érezhetőbb és fenyegetőbb. És akkor még nem is beszéltünk a háborúkról, amelyek közül az ukrajnainak és az iráninak a hatásait Európa is megérzi, újabb bizonytalanságot keltve a jövő kapcsán.

Még nincs vége

Európa forró őszének – úgy tűnik – még nincs vége. Szombatra a német „Gen Z regelt” nevű ifjúsági szervezet hirdetett meg országos tüntetést 32 német nagyvárosban, és a francia diákok is is demonstrációkat jelentettek be aznapra. Francia szakszervezek november 5-ére terveznek országos sztrájkot, spanyol szakszervezetek pedig november 12-ére hirdettek meg hasonlót. A tiltakozások a csatorna túlpartját is elérik: november 20-ára a brit felsőoktatási szakszervezet tervez akciónapot az összes brit egyetemen.

Címlapkép forrása: Bruno Thevenin/Anadolu via Getty Images