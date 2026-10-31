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Még a közös fotó is elmarad, súlyos viták a G20 találkozón
Globál

Még a közös fotó is elmarad, súlyos viták a G20 találkozón

MTI
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Közös zárónyilatkozat nélkül ér véget a G20 külügyminisztereinek kétnapos atlantai találkozója – közölte az MTI. A résztvevőket Oroszország ukrajnai háborúja és Lengyelország tervezett felvétele is megosztja, miközben több európai diplomata tiltakozása miatt a hagyományos csoportképet is lemondták.

A pénteken kezdődött tanácskozás legfőbb vitapontjai az ukrajnai háború, valamint az, hogy

Oroszország ellenzi Lengyelország csatlakozását a G20-hoz.

Októberben megírtuk, az amerikai külügyminisztérium a decemberi miami csúcstalálkozón napirendre kívánja tűzni a kérdést. Lengyelország állandó tagságához ugyanakkor valamennyi jelenlegi tag beleegyezése szükséges, így Oroszországé is.

A feszültséget a közös fotó körüli vita is jelezte: Marco Rubio amerikai külügyminiszter, a találkozó soros elnöke lemondta a hagyományos csoportképet, miután több európai diplomata annak bojkottjával fenyegetőzött Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenléte miatt.

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Több résztvevő azt is kifogásolta, hogy az amerikai kormányzat Dél-Afrikát nem hívta meg a találkozóra, noha az ország a G20 tagja. Az ügy már korábban is diplomáciai vitát váltott ki: Johann Wadephul német külügyminiszter júliusban bírálta Dél-Afrika távol tartását a miami csúcstalálkozótól, és a csoport nélkülözhetetlen tagjának nevezte az országot.

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

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