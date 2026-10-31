Meghökkentő képsorok Lengyelországból: az elnök szó szerint átverekedte magát a rendőrsorfalon

"Az éjjel megsértették a Lengyel Köztársaság alkotmányos rendjét, és erőszakkal átvették az alkotmánybíróság irányítását" - jelentette ki Nawrocki, aki a kialakult helyzet miatt megszakította szenegáli útját, és péntek este visszatért Varsóba. Az államfő szerint a történtek Lengyelország belső biztonságát is veszélyeztetik, ezért szombatra sürgős egyeztetést hívott össze a parlamenti pártok képviselőivel a politikai helyzet rendezése és az alkotmányos rend helyreállítása érdekében. Felszólította a kormányt, hogy vonja ki az alkotmánybíróság területére vezényelt rendőröket.
Nawrocki az éjszaka folyamán személyesen is megjelent az alkotmánybíróságon, ahol közölte a parlament által megválasztott, de általa be nem iktatott bírákkal: "Önök nem az alkotmánybíróság bírái".
A találkozóról az egyik bíró videófelvételt tett közzé. A dpa beszámolója szerint az államfő erővel jutott be a rendőrök által biztosított épületbe.
Film przedstawiający sytuację przed wejściem do Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo niepokojące, że dochodzi do takich sytuacji. Oby w najbliższych godzinach nie doszło do eskalacji. Miejmy nadzieję, że Nawrocki z Tuskiem dojdą do jakiegokolwiek porozumienia. Widzicie jakieś rozwiązanie?— SA Wardega (@sawardega) October 31, 2026
A testület elnökét, Bogdan Swieczkowskit és helyettesét, Bartlomiej Sochanskit pénteken függesztették fel tisztségéből. Az alkotmánybíróság irányítását ideiglenesen Anna Korwin-Piotrowska vette át, akit a parlament márciusban alkotmánybírónak választott, az államfő azonban nem iktatott be. A korábbi vezetés vitatja a felfüggesztés jogszerűségét, és Korwin-Piotrowskát sem ismeri el alkotmánybírónak.
A bírák kinevezése körüli vita az alkotmánybíróság működését is akadályozta. Swieczkowski nem engedte, hogy a parlament által megválasztott, de az államfő által be nem iktatott bírák részt vegyenek az ítélkezésben, ami ellen a testület több tagja az ülésektől való távolmaradással tiltakozott. Emiatt nem sikerült összehívni a bírák teljes ülését, amelynek a jövő évi költségvetésről is döntenie kellene. A PAP szerint így az alkotmánybíróság 2027-es finanszírozása is veszélybe kerülhet.
Az alkotmánybíróság körüli fejlemények miatt szombaton bejelentette lemondását Lengyelország bukaresti nagykövete, Pawel Soloch. A diplomata, aki korábban Andrzej Duda volt államfő munkatársa volt, azzal indokolta döntését, hogy szerinte törvénytelenül próbálták átvenni az alkotmánybíróság irányítását. Péntek este hasonló indokra hivatkozva Jakub Kumoch, Lengyelország pekingi nagykövete is bejelentette távozását.
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