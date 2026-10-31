Napokon belül indulhat a béketárgyalás: Zelenszkij kezett rázott a NATO egyik legerősebb hatalmával

Zelenszkij a Telegramon számolt be az általa vezetett ukrán küldöttség érkezéséről, előrebocsátva, hogy a kétoldalú tárgyalásokon "a fekete-tengeri hajózással kapcsolatos jelentős kérdéseket" és diplomáciai témákat tűznek napirendre.
Fontos kérdések merültek fel a fekete-tengeri hajózással kapcsolatban. Emellett találkozót tervezek I. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárkával is
- írta az ukrán elnök az X-en.
Péntek esti videóüzenetében Zelenszkij arról is beszélt, hogy
Törökországban a béketárgyalások újrakezdéséről is szó lesz.
Fontos tárgyalások zajlanak majd Törökországban. Azon dolgozunk, hogy minden rendelkezésre álló diplomáciai lehetőséget kihasználjunk
- hangsúlyozta.
Recep Tayyip Erdogan török elnök szombaton, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott tárgyalásait követően kijelentette: elfogadhatatlanok a Fekete-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók elleni támadások, függetlenül attól, hogy ki követi el azokat. Az isztambuli találkozót követő közös sajtótájékoztatón Erdogan azt mondta, hogy megvitatták a fekete-tengeri hajózás biztonságának kérdését, és hozzátette: továbbra is egyeztetni fog az ügyben minden érintett féllel.
Az ukrán elnök a sajtóértekezleten hangsúlyozta:
minden szinten elengedhetetlen olyan jelzéseket küldeni Oroszországnak, amelyek azt mutatják, hogy a békének nincs alternatívája, és hogy Ukrajna támogatása továbbra is folytatódik.
Zelenszkij arról is beszámolt, hogy megbeszélést folytatott Erdogannal a várhatóan november elején esedékes amerikai-ukrán-orosz háromoldalú tárgyalásokról.
Hozzátette: Kijev szeretné, ha Európa és adott esetben Törökország is részt venne azokban az egyeztetésekben, amelyek a már ötödik éve tartó háború lezárását célozzák.
Zelenszkij közlése szerint Isztambulban sikerült megállapodni arról, hogy Törökország növeli az ukrán energiaágazatnak nyújtott támogatását, mivel az fokozódó orosz támadásoknak van kitéve.
A hét elején az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy november 6. és 10. között Abu-Dzabiban tárgyalóasztalhoz ül Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok tárgyalóküldöttsége.
Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy Európának is be kellene kapcsolódnia az egyeztetésekbe.
Törökország korábban már többször felajánlotta közvetítői segítségét a háborút lezáró tárgyalásokhoz.
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