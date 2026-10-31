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Napokon belül indulhat a béketárgyalás: Zelenszkij kezett rázott a NATO egyik legerősebb hatalmával
Globál

Napokon belül indulhat a béketárgyalás: Zelenszkij kezett rázott a NATO egyik legerősebb hatalmával

MTI
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Az ukrajnai háborúról és a fekete-tengeri biztonság kérdéseiről tárgyal Isztambulban Recep Tayyip Erdogan török elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szombaton érkezett Törökországba.

Zelenszkij a Telegramon számolt be az általa vezetett ukrán küldöttség érkezéséről, előrebocsátva, hogy a kétoldalú tárgyalásokon "a fekete-tengeri hajózással kapcsolatos jelentős kérdéseket" és diplomáciai témákat tűznek napirendre.

Fontos kérdések merültek fel a fekete-tengeri hajózással kapcsolatban. Emellett találkozót tervezek I. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárkával is

- írta az ukrán elnök az X-en.

Péntek esti videóüzenetében Zelenszkij arról is beszélt, hogy

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Törökországban a béketárgyalások újrakezdéséről is szó lesz.

Fontos tárgyalások zajlanak majd Törökországban. Azon dolgozunk, hogy minden rendelkezésre álló diplomáciai lehetőséget kihasználjunk

- hangsúlyozta.

Recep Tayyip Erdogan török elnök szombaton, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott tárgyalásait követően kijelentette: elfogadhatatlanok a Fekete-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók elleni támadások, függetlenül attól, hogy ki követi el azokat. Az isztambuli találkozót követő közös sajtótájékoztatón Erdogan azt mondta, hogy megvitatták a fekete-tengeri hajózás biztonságának kérdését, és hozzátette: továbbra is egyeztetni fog az ügyben minden érintett féllel.

Az ukrán elnök a sajtóértekezleten hangsúlyozta:

minden szinten elengedhetetlen olyan jelzéseket küldeni Oroszországnak, amelyek azt mutatják, hogy a békének nincs alternatívája, és hogy Ukrajna támogatása továbbra is folytatódik.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy megbeszélést folytatott Erdogannal a várhatóan november elején esedékes amerikai-ukrán-orosz háromoldalú tárgyalásokról.

Hozzátette: Kijev szeretné, ha Európa és adott esetben Törökország is részt venne azokban az egyeztetésekben, amelyek a már ötödik éve tartó háború lezárását célozzák.

Zelenszkij közlése szerint Isztambulban sikerült megállapodni arról, hogy Törökország növeli az ukrán energiaágazatnak nyújtott támogatását, mivel az fokozódó orosz támadásoknak van kitéve.

A hét elején az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy november 6. és 10. között Abu-Dzabiban tárgyalóasztalhoz ül Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok tárgyalóküldöttsége.

Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy Európának is be kellene kapcsolódnia az egyeztetésekbe.

Törökország korábban már többször felajánlotta közvetítői segítségét a háborút lezáró tárgyalásokhoz.

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Címlapkép forrása: Tur Presidency / Mustafa Kamaci/Anadolu via Getty Images

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