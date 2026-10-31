Nincs miért táncra perdülnie Trumpnak: évtizedek óta nem látott cunami gyűrheti maga alá – Mutatjuk, hol a legnagyobb a tét

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Kedden választ Amerika. Bár Donald Trump még marad két évig az elnöki székben, és a szenátusi székeknek is csak a harmada van játékban, a félidős kongresszusi választáson újraválasztják a szövetségi törvényhozás alsóházának egészét. A 435 tagú képviselőházban ugyanis csak két évre szól a politikusok mandátuma, így a hat évre, egymáshoz képest elcsúsztatva megválasztott szenátorokhoz képest élesebben tükrözi a pártok aktuális erőviszonyait és a közhangulatot. Trump második ciklusának közepére az amerikai közvélemény a Fehér Házat és a Kongresszust is irányító republikánusok ellen fordult, így a legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnik, hogy a demokraták megszerzik az alsóházi többséget. De az sem mindegy, hogy öt, tíz vagy akár harminc fős lesz a fölényük. Mutatjuk, mely csatatereken dőlhet el a képviselőház sorsa.

Nehéz két évük volt a republikánusoknak

A legutóbbi, 2024-es elnökválasztással egy időben tartott képviselőházi szavazáson a Republikánus Párt országos szinten 2,6 százalékpontot vert a demokratákra, ami 4 millióval több voksra, illetve 220 republikánus és 215 demokrata mandátumra fordítódott le. Ha az alábbi ábrára pillantunk, láthatjuk, hogy bár az utóbbi években egyik párt sem büszkélkedhetett földcsuszamlásszerű győzelmekkel,

ez a legszűkebb alsóházi többséget jelentette 1930 óta.

Mike Johnson republikánus házelnöknek így kellett ellavíroznia az elmúlt két évben. Egyrészt a republikánus többség szűk mozgásterével magyarázható, hogy a most záruló törvényhozási időszak olyan kevés, mindössze 123 törvény elfogadását hozta, amire emberemlékezet óta nem akadt példa – ráadásul a benyújtott tervezetek közül is szokatlanul kevésre, kevesebb mint 1 százalékra bólintottak rá. A törvényalkotási inaktivitást másrészt a Donald Trump által előszeretettel alkalmazott rendeleti kormányzásnak is betudhatjuk, az ilyen típusú jogszabályok azonban kevésbé időtállóak, hiszen a következő elnök egyetlen tollvonással eltörölheti őket.

Ha az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát nem számoljuk, 2025 óta mindössze két törvény elfogadása tekinthető mérföldkőnek: a Trump által szorgalmazott kiadási és adócsökkentési csomag, az "egyetlen nagy, gyönyörű törvény" (OBBB), illetve az elnök által mindenféle huzavona közepette mellőzött lakhatási törvény. Trump első számú prioritásából, a választási reformból (SAVE America Act) nem lett semmi.

A ciklus előrehaladtával különböző lemondások és halálesetek miatt kissé változtak az erőviszonyok. Így jelenleg

218 republikánus,

214 demokrata

és egy kaliforniai exrepublikánus, Kevin Kiley ül az alsó kamarában, de Kiley ezúttal függetlenként veselkedik neki az újraválasztásnak.

ül az alsó kamarában, de Kiley ezúttal függetlenként veselkedik neki az újraválasztásnak. Két mandátum megüresedett, és már nem volt alkalom időközi választást kiírni: Tony Gonzales texasi republikánus egy beosztottjával folytatott, öngyilkosságba torkollt affér miatt távozott, míg Sheila Cherfilus-McCormick floridai demokrata súlyos korrupciós vádak miatt mondott le.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 25. Megrázó botrány vágta ki a biztosítékot Trump pártjában: lemondatnák az elnök által támogatott képviselőt a súlyos vádak miatt

a demokraták előtt álló kihívás tehát nem túl meredek: mindössze négy mandátumot kellene átfordítaniuk a többség megkaparintásához.

Megbuherálták a térképet Trumpék

Persze ez nem jelenti azt, hogy a republikánusok nem igyekeztek megnehezíteni a demokraták dolgát azzal, hogy voltaképpen belenyúltak a játékszabályokba. Több ízben beszámoltunk arról a választókerület-átrajzolási (gerrymandering) háborúról, amelyet Trump tavaly robbantott ki. Az elnök arra kérte texasi párttársait, hogy öt demokrata többségű, demokraták által képviselt körzetet úgy fazonírozzanak át az államban, hogy azok a republikánusok felé billenjenek. Öt texasi demokratát tehát ki akartak rajzolni a kongresszusi körzetéből, ahogy mondani szokás a tengerentúlon.

(A képviselőházi választókerületeket a tízévente tartott népszámlálás után egyszer szokás módosítani, hogy tükrözze az államban végbement demográfiai változásokat. Az elnök kérésére a texasi republikánusok 2021 után – szokatlan módon – 2025-ben ismét átszabták a térképet, hogy saját maguknak lejtsen a pálya.)

A gerrymanderingháborúban a demokraták sem tették le a fegyvert, és bár Virginiában elkaszálta bíróság a próbálkozásukat, Kaliforniában megtorolták a kerületmanipulációt ugyanannyi, öt republikánus újraválasztásának megnehezítésével.

A félidős választást megelőző "fegyverkezési verseny" azonban végül a republikánusok győzelmével zárult,

a Ballotpedia szerint kilenc, a New York Times becslése szerint pedig három és 12 közötti mandátummal járhatnak jobban ahhoz képest, mintha nem nyúltak volna bele az utolsó pillanatban a körzetek beosztásába.

Ehhez a legfelsőbb bíróság tavaszi döntése is kellett az 1965-ös választójogi törvény (VRA) meggyengítéséről. Ez ahhoz vezetett, hogy több déli államban – Louisianában, Alabamában és Tennessee-ben – megszüntettek egy-egy fekete többségű, úgynevezett védett kisebbségi körzetet, ezzel még jobban aláásva a demokraták esélyeit.

A gerrymanderingháború mérlege a félidős választás előtt Állam Várható változás Texas +2-5 republikánus Florida +3-4 republikánus Ohio +0-2 republikánus Alabama +1 republikánus Missouri +1 republikánus Louisiana +1 republikánus Tennessee +1 republikánus Észak-Karolina +0-1 republikánus Utah +1 demokrata Kalifornia +3-5 demokrata Összesen +3-12 republikánus Forrás: The New York Times

Noha a demokraták számára nem nehezíti meg mérhetetlenül a többség megszerzését, a gerrymandering-háború talán legfontosabb következménye, hogy azt erősen befolyásolhatja, mekkorára nyúlik a demokraták mandátumelőnye. Az alábbi ábrán jól látszik az, amire a New York Times elemzése is felhívta a figyelmet: a republikánusok saját mandátumaik közül több tucatot a "magaslatokra" menekítettek, azaz úgy ügyködtek, hogy az egyes körzetekben a 7-8 százalékpontos demokrata fölény ne legyen elég a megfordításukhoz, csak a 15-20 százalékpontos elmozdulás.

The latest Poll Vault: Level-Setting 2026. Part I: The House. Link in next tweet. Give it a look over (and subscribe if you haven't already). It includes what I think is the most important chart for this election: https://t.co/4CpaP2w0gt — Sean T at RCP (@SeanTrende) October 19, 2026

Incredible data visualization https://t.co/wfgDFpklGp — Adam Carlson (@admcrlsn) October 30, 2026

Ha viszont a demokratáknak több helyen is sikerülne megugrani ezt a szintet, az olyan lenne, mintha megütötték volna a jackpotot. Egymás után hullhatnak az ölükbe a képviselői székek, ami akkora többséget hozhat, amiről álmodni sem mertek.

A demokraták így meg tudnák törni a republikánus gerrymanderinget, sőt, akár "dummymanderré", azaz butuska, elbaltázott kerületmanipulációvá is változtathatják, ami végül a visszájára sül el. Mivel Trumpéknak valahonnan át kellett pakolni a republikánus szavazókat, azoknak a képviselőiknek a hátországát gyengítették meg, akik egyébiránt teljesen biztonságban lettek volna. Ha viszont jönne a kék cunami, úgy ők is veszélyben lehetnek.

A Silver Bulletin átlagában azonban a demokraták jelenleg a busás jackpottól elmaradva, 8,7 százalékponttal vezetnek, ami a 2018-as kék hullámhoz mérhető országos szavazatarány-különbséggel érne fel.

Érdemes hozzátenni, hogy nem mindegy, földrajzilag hogyan oszlik el ez az eredmény, hiszen a félidős választásokon a helyi dinamikák uralják a kampányt, ami ezért jóval széttartóbb és területspecifikusabb – elvégre nincsenek elnökjelöltek, akik országos szinten átölelnék a pártok üzeneteit. Előfordulhat tehát, hogy egymásnak látszólag ellentmondó tendenciákat figyelhetünk majd meg az Egyesült Államok más-más régióiban. Ennek ellenére igaz, hogy Trump krónikus népszerűtlensége, az iráni háború, az üzemanyagárak emelkedése és a megélhetési gondok országos szinten befolyásolják a választói megfontolásokat.

De térjünk rá arra, hogy szerda hajnalban mely képviselőházi kerületeket érdemes árgus szemekkel figyelni.

1. Ahol hozni kell a kötelezőt a demokratáknak

Kezdjük azokkal, amelyeket a demokratáknak muszáj behúzniuk, ha egyáltalán labdába akarnak rúgni a többségért vívott harcban.

Ide tartozik a már említett kaliforniai exrepublikánus, Kevin Kiley, akit a demokraták kirajzoltak a republikánusok felé hajló körzetéből. Kiley tavasszal bejelentette, hogy a régi-új helyett a Sacramentót és környékét felölelő, kaliforniai 6-os választókerületben fog indulni, majd kilépett a pártból, függetlenné vált, sőt, a kétpárti megosztottságot elutasítandó nemrég azt sem zárta ki, hogy demokrata házelnökre szavazzon. A körzet pártpolitikai összetételét elnézve viszont mindez kevés lesz, csodával érne fel, ha győzne.

Folytassuk más veszélyben lévő republikánusokkal: Nebraska 2-es körzetében nem indul újra a Trumppal gyakran viaskodó, régivonalas Don Bacon. Az Omahát magába foglaló kerületben a republikánus inkumbens híján szinte borítékolható a demokrata Denise Powell győzelme, elvégre Bacon 2024-ben annak dacára húzta be a körzetet, hogy az elnökválasztáson itt Kamala Harris nyert.

Érdemes lesz figyelni Colorado 8-as választókerületét is, amelyet Larry Sabato politikai elemző olyan irányadó ingakörzetként azonosított, amely

2016 óta kivétel nélkül az elnökválasztási győztesre voksolt, kicsiben leképezve az országos tendenciákat.

A Denvert és annak északi elővárosait magába foglaló, 40 százalékban hispán lakosú körzetet 2024 óta a republikánus Gabe Evans képviseli. Az afganisztáni veterán és volt rendőrtiszt demokrata ellenfele a jogász-közgazdász Manny Rutinel, akinek illene győznie, ha többséget akarnak a demokraták.

A nyugati part menti Washington állam 3-as körzetében az egyszerre középutas és establishmentellenes imidzséről ismert demokrata, Marie Gluesenkamp Perez száll ringbe az újraválasztásért, aki 2024-ben már bizonyított. Noha a túlnyomórészt vidékies ingakörzetet Trump nyerte több mint 3 ponttal, Perez négy pontot vert a republikánus ellenfelére. De két éve egy trumpista és szélsőjobboldali kötődésű jelölttel csapott össze, idén pedig mérsékeltebb riválist kapott. Bár a felmérések szorosak, Pereznek hoznia kellene a kötelezőt.

Perezzel baráti kapcsolatot ápol és hozzá hasonló karakter Rebecca Cooke, aki Wisconsin 3-as kerületét kívánja visszahódítani a republikánusoktól. A tejiparáról híres középnyugati vidéken Cooke a centrista ideológiát igyekszik házasítani a gazdaságpolitikai populizmussal.

Mi sem mutatja ezt jobban, hogy egyszerre kampányolnak mellette mérsékelt és progresszív demokraták, nevezetesen Bernie Sanders szenátor is.

Cooke komoly figyelemmel kíséri az amerikai sajtó, és akár iránymutatással is szolgálhat a demokratáknak a 2028-as elnökválasztásra.

Ha már a középnyugat agrárterületeiről beszélünk, nem lehet szó nélkül elmenni Iowa mellett. Nem elég, hogy kiélezett a kormányzói és a szenátusi verseny az államban, az előrejelzések szerint

a demokraták Iowa négy képviselőházi körzetéből hármat valószínűleg meg fognak fordítani.

Ezek Iowa 1-es, 2-es és 3-as kerületei lehetnek, azaz csupán a legkonzervatívabb 4-es körzet maradhat republikánus kézen. Ez a várható eredmény egyébként gyakorlatilag a 2018-as félidős választás kimenetelének megismétlődését jelentené, 2024-hez képest óriási fordulattal érne fel: bár az 1-es és 3-as pár százalékon múlt, a 2-esben két éve még több mint 15 százalékponttal nyert a most szenátornak induló Ashley Hinson.

Végül térjünk rá azokra a rengeteg latino választót magukban foglaló körzetekre, ahol a republikánusok tovább nyújtózkodhattak, mint a takarójuk ér. Két amerikai-mexikói határ menti körzet, a texasi 28-as és 34-es is úgy lett átszabva tavaly, hogy új összetételük alapján Trump 2024-es fölénye több mint 10 pont volt mindkettőben.

A republikánusok azonban úgy tűnik, elhamarkodták a matekot, és ez nem lesz elég a demokrata jelöltek elgáncsolásához.

Hiába a trükközés, a republikánusoktól elforduló hispán szavazók Vicente Gonzalezt és Henry Cuellart valószínűleg visszaküldik a Kongresszusba, egyszóval részben lőttek Trump tervének, hogy 5 plusz mandátumot gerrymandereljen magának Texasban.

Ugyanez játszódhat le Délkelet-Florida 25-ös kerületében. Ezt ugyancsak átrajzolták a republikánusok, hogy nekik kedvezzen, de nem párnázták ki eléggé. Az, hogy Trump 2024-ben a mostani határok alapján közel 10 ponttal nyerte meg a körzetet, bizonyára nem akadályozza majd meg Jared Moskowitz győzelmét.

Moskowitz zsidó vallású és Izrael-párti is, jobban illik ebbe a nagyjából negyedrészt zsidók lakta körzetbe, mint sok más demokrata

- indokolt Larry Sabato, hogy miért hajlik szerinte a demokraták felé a kerület. Moskowitz az előválasztáson sikeresen verte vissza egy Izrael-kritikus baloldali jelölt kihívását.

2. Ami kellene a kényelmes többséghez

Ha a demokraták túlestek a kötelezőkön, jöhetnek most azok a mandátumok, amelyeken valószínűleg nem az fog múlni, hogy meglesz-e a többség, hanem az, hogy bizony mekkorára fog nyúlni. Ez azért is kulcsfontosságú kérdés, mert ha a házelnöki szék demokrata várományosának szűk többséggel kell majd dolgoznia, akkor növekszik a befolyása – és zsarolási potenciálja – például a progresszív "blokknak", ahová a frissen megválasztott demokratikus szocialisták terveznek csapódni. De amennyiben nem néhány hely dönt a többségről, akkor Hakeem Jeffries kevésbé lesz ráutalva a frakció bármely szárnyára.

Kezdjük most is a legsebezhetőbb republikánussal, Brian Fitzpatrickkel a híres-neves ingaállam, Pennsylvania 1-es körzetében. A mérsékeltként számontartott, Trumpot olykor kritizáló Fitzpatrick 2024-ben olyan kerületben tudott bravúrosan túlélni, ahol Harrisre ikszeltek többen. Mégis meglehet, hogy 10 év után véget ér a kongresszusi karrierje, és Bob Harvie demokrata párti megyevezető válthatja. A Hudson-folyóvölgyet lefedő, New York állambeli 17-es körzetet szintén egy republikánus, Mike Lawler képviseli, és ő sem veheti biztosra az újraválasztását. Nebraska 2-es, Pennsylvania 1-es és New York 17-es kerületének hármasa ugyanis egyedüliként osztotta meg a szavazatát a legutóbbi választáson, azaz

2024-ben úgy voksoltak republikánus képviselőre, hogy az elnökválasztáson Harrisre ikszelt a helyiek többsége.

Bár Fitzpatrick és Lawler is kemény ellenfelek, ezek a körzetek rendkívül ígéretes támadási célpontok a demokraták számára. Lawlerrel szemben Cait Conley nemzetbiztonsági tisztviselőt indítják a demokraták.

Ohio 7-es és a 9-es körzetében is kiélezett a küzdelem. Előbbiben annak ellenére folyamodik harmadik ciklusért a republikánus Max Miller, hogy egykori barátnője után volt felesége – aki ráadásul Bernie Moreno ohiói szenátor lánya – is családon belüli erőszakkal vádolta meg. Miller ellen illegális kábítószer-használat miatt is etikai vizsgálat indult, de ő tagadta a vádakat. Hiába nyerte a körzetet Trump 11 ponttal 2024-ben, a republikánus jelölt körüli botrányok árnyékában a demokraták által indított szakszervezeti vasipari munkás, Brian Poindexter könnyedén fordíthat. Az észak-ohiói 9-es körzetben a leghosszabb ideje hivatalban lévő női képviselő, az 1982 óta megszakítás nélkül hivatalban lévő Marcy Kaptur indul.

Bár a 80 éves politikai veterán egyike annak a 13 demokratának, akinek a körzetét Trump nyerte 2024-ben, méghozzá 7 ponttal,

a republikánus Derek Merinnel szemben idén jó eséllyel száll harcba a huszonharmadik (!) kétéves mandátumáért.

A Nagy-tavak partján fekvő másik állam, a szomszédos Michigan három körzetét is érdemes lesz figyelni, jelesül a 4-est, 7-est és 10-est. Ezeket mind Trump nyerte két évvel ezelőtt, még ha a 7-est csak egy hajszállal is, idén azonban az érmedobások közé sorolja őket mind a Cook Political Report, mind Larry Sabato.

Nézzünk most három olyan körzetet, amelyek alapján már az első keleti parti eredmények érkezésekor, szerda hajnalban kaphatunk valamiféle képet az erőviszonyokról. Kentucky 6-os kerületét 2012 óta kizárólag republikánus, nevezetesen Andy Barr képviselte, aki idén Mitch McConnell szenátusi helyéért indul. A megüresedő mandátumért a demokrata Zach Dembo és a republikánus Ralph Alvarado küzdenek,

párharcuk pedig az egyik legszorosabb az egész országban.

Virginia 1-es körzetében hasonlóan kiélezett a verseny a demokrata kihívó, Shannon Taylor és a tizedik ciklusát töltő republikánus inkumbens, Rob Wittmannel szemben. A demokraták idén tizenegyedik alkalommal veselkednek neki Wittman legyőzésének, és most talán össze is jöhet.

Ha Dembo és Taylor győzelmét már hajnalban megelőlegezik a tévécsatornák előrejelzései, akkor bizony egy méretes kék hullámmal lesz dolgunk.

Ha kissé délnek indulunk, Észak-Karolina 1-es körzetében ismét olyan történettel találkozhatunk majd, ami arról regél, hogy a republikánusok hiába próbáltak kirajzolni egy demokratát a körzetéből, utóbbi veheti az akadályt, és a kerületmanipuláció mértékét felülmúló diadalt arathat. Hiába nyerte a körzetet az új határok alapján Trump 9 ponttal két évvel ezelőtt, a 2022 óta hivatalban lévő Don Davis tűnik az esélyesnek – még ha ő is az egyik legsebezhetőbb demokrata. Republikánus ellenfele, Laurie Buckhout nem így gondolja: augusztusban azzal került be a hírekbe, hogy a Kalshin ezer dollárban fogadott a saját győzelmére, amiért aztán megbírságolta a fogadási platform.

A potenciálisan balul elsülő gerrymandering-sztorikból sosem elég: hiába variálta át a republikánus vezetésű Florida úgy a 14-es és a 22-es körzetet is, hogy azokban legalább 10 pontos Trump-fölény legyen, úgy tűnik, ettől függetlenül célfotós lesz a befutó mindkettőben. Ugyanez várható Texas 15-ös és 35-ös kerületében is, még úgy is, hogy a Rio Grande folyótól északra nyújtózkodó 15-ösben két éve még 18 ponttal Trump vitte a pálmát. Ehhez az kellett, hogy az inkumbens republikánust, Mónica de la Cruzt nem más, mint egy helyi sztár, Bobby Pulido tejano zenész hívja ki demokrata színekben.

A közkedvelt Pulidónak minden esélye megvan arra, hogy az itt pár éve még egyeduralkodó, de azóta leszerepelt demokraták felé fordítsa vissza a dél-texasi folyóvölgyet, amely a Trump-korszakban egyre csak jobbra tolódott.

A Silver Bulletin Texas San Antonio melletti 35-ös körzetét taksálja jelenleg mind közül a legszorosabbnak, itt a republikánus Carlos De La Cruz és a demokrata Johnny Garcia viaskodnak a nyílt mandátumért.

És ha már kiemelkedő teljesítménnyel kecsegtető demokrata jelöltekről van szó: a legnyugatibb prériállamban, Montanában is olyasvalakit húztak elő a demokraták a kalapjukból, akivel akár meg is fordíthatják az 1-es körzetet, amelyet Trump csaknem 12 ponttal zsebelt be legutóbb. A megüresedett mandátumért republikánus oldalon Aaron Flint katonai veterán indul, míg a demokraták Sam Forstag szakszervezeti vezetőt és korábbi "füstugrót", azaz ejtőernyős tűzoltót küldik bevetésre. Forstag a fentebb említett Cooke-hoz hasonlóan egyaránt élvezi centrista és progresszív politikusok támogatását, Bernie Sandersön túl kiállt mellette Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő is.

3. Ami ha megvan, partot ért a kék cunami

Cikkünk végéhez közeledve egy táblázatban gyűjtöttük össze azokat a párharcokat, amelyeket

ha netalántán elveszítenének a republikánusok, akkor nincs menekvés: történelmi vereség elé nézhetnek.

Olyan körzetekről van itt szó, amelyeket Trump két évvel ezelőtt akár 20 pontos fölénnyel zsebelt be. Amennyiben mégis a demokraták kerekednének felül az alábbi választókerületekben, az valódi politikai földrengéssel érne fel: részint olyan vörös felségterületekre hatolna be a kék cunami, ahol demokrata képviselőről évek óta nem hallottak. Ezek a legkirívóbb esetek, de

Nevada 2-esben a '80-as, Wisconsin 1-esben és Missouri 2-esben a '90-es évek óta nem választottak demokrata képviselőt.

Az alábbi kerületek politikai elemzők szerint továbbra is inkább a republikánusok felé billennek, bármennyire is népszerűtlen Trump vagy az iráni háború.

Körzet Demokrata jelölt Republikánus jelölt Trump 2024-es előnye Alabama 2-es Shomari Figures* Rhett Marques 14 %-pont Alaszka Eric Hafner Nick Begich III* 14 %-pont Arizona 2-es Jonathan Nez Eli Crane 15 %-pont Colorado 4-es Eileen Laubacher Lauren Boebert* 18 %-pont Dél-Karolina 1-es Nancy Lacore Jenny Costa Honeycutt 13 %-pont Florida 13-as Leela Gray Anna Paulina Luna* 13 %-pont Florida 27-es Eliott Rodriguez Maria Elvira Salazar* 15 %-pont Florida 9-es Darren Soto* Dan Green 18 %-pont Maine 2-es Matthew G. Dunlap Paul LePage 10 %-pont Minnesota 1-es Jake Johnson Brad Finstad* 12 %-pont Missouri 2-es Fred Wellman Ann Wagner* 8 %-pont Nevada 2-es Teresa Benitez-Thompson David Flippo 14 %-pont New York 21-es Blake Gendebien Anthony Constantino 21 %-pont Ohio 10-es Kristina Knickerbocker Mike Turner* 7 %-pont Ohio 15-ös Don Leonard Mike Carey* 10 %-pont Texas 23-as Katy Padilla Stout Brandon Herrera 15 %-pont Wisconsin 1-es Mitchell Berman Bryan Steil* 4 %-pont Az inkumbensek csillaggal, az átrajzolt körzetek dőlt betűvel jelölve.

Kedd este, magyar idő szerint szerda hajnalban eljön az igazság pillanata, a Portfolio pedig percről percre fogja közvetíteni és elemezni az érkező eredményeket.

A képviselőházi többséghez 218 mandátum szükséges.

A demokraták számára jó hír, hogy a Cook Political Report esélylatolgatása alapján elég lenne csak ott győzelmet aratniuk, ahol már eleve nekik áll a zászló, hogy átforduljon a képviselőház a javukra. Ezek voltak a cikkünk első részében bemutatott, inkább demokraták felé billenő körzetek. Ha viszont megnyernék a bizonytalan (második fejezet) és az inkább republikánusok felé hajló mandátumokat is (harmadik rész), akkor akár 254 széket is szerezhetnének. Egy ilyen szintű kiütéses győzelem léptékét jól szemlélteti, hogy az már a Barack Obama 2008-as földcsuszamlásszerű megválasztását kísérő demokrata többséggel vetekedne.

Ez azonban inkább demokrata leányálom, mintsem reális forgatókönyv:

a 2008 óta sokszorta polarizáltabbá vált amerikai politikában kevés esély mutatkozik ilyesféle radikális átrendeződésre, hisz az egyik napról a másikra megbontaná rengeteg választó mélyen gyökerező, bebetonozott pártpolitikai meggyőződését és hűségét.

A Silver Bulletin modellje szinte sziklaszilárdságú, 95 százalékos esélyt lát arra, hogy a demokraták megkaparintják a képviselőházi többséget, de a legvalószínűbb kimenetelnek azt látja, hogy

a demokraták 240 mandátumot szerezhetnek,

a republikánusok pedig 195-öt.

Egyszóval a bizonytalannak vélt helyeket elvihetik a demokraták, de a republikánusok felé hajlókat már nem feltétlenül.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images