Rendkívüli riasztást kapott Moszkva: azonnal akcióba lendült a titkosszolgálat, az amerikaiak adták le a drótot

Az FSZB közlése szerint
a figyelmeztetés a két fél közötti együttműködés bevett csatornáin érkezett.
A szolgálat hozzátette, hogy már megkezdte a szükséges intézkedések végrehajtását.
Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége külön közleményben arra figyelmeztetett, hogy hiteles értesülései szerint szombaton tömeges áldozatokkal járó támadás történhet a moszkvai Caricino történelmi palota- és parkegyüttes területén. A külképviselet hozzátette, hogy az amerikai kormány az ügyben már egyeztet az orosz hatóságokkal.
A Moszkva déli részén található palotamúzeumot és a hozzá tartozó parkot ideiglenesen bezárták, a területre jelenleg nem lehet belépni
- írja a Reuters hírügynökség a RIA Novosztyi orosz rendvédelmi forrásaira hivatkozva.
Nem ez az első alkalom, hogy Washington terrorveszélyre hívja fel Moszkva figyelmét. 2024 márciusában az amerikai nagykövetség figyelmeztetést adott ki arról, hogy szélsőségesek támadásra készülnek az orosz fővárosban. Néhány nappal később fegyveresek rohamozták meg a Moszkva melletti Crocus City Hall koncerttermet, a vérengzésben több mint 140 ember vesztette életét.
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