Új jelölt szállt be az ENSZ vezetéséért folyó versenybe

Törökország hivatalosan is Feridun Sinirlioglut, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkárát jelölte az ENSZ következő főtitkárának – közölte a török külügyminisztérium az MTI beszámolója szerint. António Guterres jelenlegi főtitkár mandátuma december 31-én jár le.

Ankara pénteken jelentette be Sinirlioglu jelölését. Az új főtitkár kiválasztásában először az ENSZ Biztonsági Tanácsa tesz ajánlást, majd a Közgyűlés dönt a következő öt évre szóló kinevezésről.

A török diplomata többek között Rafael Grossival, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség argentin főigazgatójával és Rebeca Grynspannal, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának Costa Rica-i főtitkárával versenyez a tisztségért.

A jelöltek között szerepel továbbá María Fernanda Espinosa Garcés volt ecuadori külügyminiszter, Carolyn Rodrigues Birkett guyanai ENSZ-képviselő, Ivonne A-Baki ecuadori diplomata, Olara Otunnu volt ugandai ENSZ-képviselő és Lana Zaki Nusseibeh, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériumának államtitkára.

A legutóbbi informális próbaszavazáson Grynspan kapta a legtöbb támogató voksot: péntek este megírtuk, a tizenöt tagú Biztonsági Tanácsban 11-en támogatták, négyen ellenezték a jelöltségét. Grossi kilenc, Rodrigues Birkett nyolc támogató szavazatot szerzett.

A hivatalos ajánláshoz legalább kilenc támogató szavazat szükséges, és az öt állandó tag – az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság – egyike sem élhet vétóval. A pénteki próbaszavazásból nem derült ki, hogyan voksoltak a vétójoggal rendelkező nagyhatalmak, így Grynspan eredménye önmagában még nem jelent megállapodást a személyéről.

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