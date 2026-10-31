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Újabb országban szabadulhatott el a halálos kór: hosszú évek után üthette fel a vírus a fejét
Globál

Újabb országban szabadulhatott el a halálos kór: hosszú évek után üthette fel a vírus a fejét

Portfolio
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Két újabb ebolagyanús esetet vizsgálnak az egészségügyi hatóságok Nigéria északkeleti részén - közölte szombaton az ország járványügyi központja  a Reuters tudósítása szerint. Mindez alig egy héttel azt követően, hogy több mint egy évtized után újból kimutatták a halálos vírust a nyugat-afrikai országban.

A két érintettet már elkülönítették, miközben a szakemberek megkezdték a kontaktkutatást és a laboratóriumi vizsgálatokat - olvasható a hatóságok X-en közzétett tájékoztatásában.

Egyelőre mindkét esetet gyanúsként kezelik, a fertőzés tényét csak a teszteredmények ismeretében tudják megerősíteni.

Nigériában a múlt héten több mint tíz év után először regisztráltak igazolt ebolás megbetegedést. Akkor egy svájci nő szervezetében mutatták ki a vírust, aki Ugandában járt, majd visszatért az ország középső részén fekvő fővárosba, Abujába. A beteget és a férjét hétfőn Svájcba szállították.

Ha a most vizsgált két újabb esetnél is beigazolódik a fertőzés, az azt jelentheti, hogy a betegség már Nigérián belül terjed, ami súlyos közegészségügyi kockázattal járna. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a gyanús esetek kapcsolatba hozhatók-e a múlt héten azonosított első beteggel.

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A jelenlegi afrikai ebolajárvány gócpontja a Kongói Demokratikus Köztársaságban található, ahol a járvány májusi kihirdetése óta már több mint ötezren vesztették életüket,

de Kenyából és Ugandából is jelentettek már megbetegedéseket.

A kongói pusztításért a vírus ritka, Bundibugyo elnevezésű törzse a felelős, amely ellen jelenleg sem engedélyezett gyógyszer, sem védőoltás nem áll rendelkezésre.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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