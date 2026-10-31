Valóságos vérfürdő fenyeget – Kongatja a vészharangot Trump szövetségese

Cruz saját podcastjának pénteki adásában arról beszélt, hogy

országszerte nyolc-tíz szenátusi helyért folyik rendkívül szoros, szinte fej fej melletti küzdelem.

A texasi szenátor szerint a tét óriási, hiszen egy sikeres választási éjszakán a republikánusok növelhetik a többségüket, és akár 53 fősre is bővíthetik a frakciójukat. Ha viszont "rossz napot fognak ki", akár 45-re olvadhat a mandátumaik száma a Kongresszus száz tagú felsőházában.

E szerint Cruz nem zárja ki, hogy a demokraták 55 fősre bővítsék szenátusi frakciójukat, amihez az kellene, hogy Texasban, Alaszkában, Kansasben és Dél-Karolinában is nyerjenek. Ezek az államok két éve még 13-18 százalékpontos különbséggel szavaztak Trumpra az elnökválasztáson.

A politikus azután szólalt meg, hogy Georgiában, Texasban, Dél- és Észak-Karolinában, Michiganben, valamint Iowában kampányolt a Republikánu Párt jelöltjei mellett.

A szenátor aggodalmának adott hangot a demokraták hatalmas részvételi aránya miatt, ami szerinte valóságos "vérfürdőt" eredményezhet a republikánusok számára. Úgy látja, a demokrata szavazók rendkívül motiváltak, amit elsősorban a Donald Trump amerikai elnök iránti heves gyűlöletük fűt. Cruz hangsúlyozta, hogy ha a választás most érne véget, és összeszámolnák az előzetesen leadott szavazatokat, Trump pártja súlyos vereséget szenvedne.

Bár a billegő, de alapvetően republikánusok felé húzó államokban elegendő jobboldali érzelmű választó van ahhoz, hogy megfordítsák az eredményt,

Cruz szerint az elkötelezett republikánus szavazók jelenleg sokkal kisebb arányban járulnak az urnákhoz, mint a demokraták.

A szenátor ezért szinte könyörgött a hallgatóinak, hogy menjenek el voksolni.

Külön kitért saját államára, Texasra is, ahol a mérések alapján "fájdalmasan szoros" a verseny. Figyelmeztetett, hogy ha a dolgok rosszul alakulnak, a párt nemcsak a republikánus Ken Paxton és a demokrata James Talarico közötti szenátusi harcot bukhatja el, hanem

kivétel nélkül minden egyes állami szintű választást elveszíthet Texasban.

Cruz azoknak a párttársainak is üzent, akik szerint a közvélemény-kutatások tévednek. Bár elismerte, hogy a kutatócégek olykor mutathatnak baloldali elfogultságot, leszögezte, hogy a demokraták tömeges részvételét mutató jelenlegi adatok nagyon is valósak. Sokéves kampánytapasztalatára hivatkozva hangsúlyozta, hogy "a számok nem hazudnak".

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