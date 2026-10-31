Zelenszkij megszólalt az új fegyvercsomagról: óriási a segítség, de van egy bökkenő

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ötszáz elfogórakéta rendkívül komoly erőt képvisel, és ha még az idei télen megérkeznének, hatékony védelmet tudnának nyújtani az országnak. A jelenlegi tervek szerint azonban

a szállítások csak évekkel később indulhatnak el.

Alex Raufoglu amerikai újságíró saját forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy mivel teljesen új gyártású rakétákról van szó, azok legkorábban 2030-ban érkezhetnek meg Ukrajnába.

A késedelem áthidalására az ukrán vezetés korábban azt kérte Washingtontól, hogy állítson össze egy kifejezetten a téli időszakra szóló katonai segélycsomagot, amelynek keretében havonta 100 elfogórakétát bocsátanának Kijev rendelkezésére. A tervek szerint ezeket a fegyvereket az Egyesült Államok és más partnerországok jelenlegi raktárkészleteiből csoportosítanák át. Az így átadott rakétákat a következő években az Ukrajna és szövetségesei által közösen finanszírozott új gyártásból pótolnák.

A szállítások felgyorsítását az indokolja, hogy a téli időszakban a legmagasabb az ukrán kritikus infrastruktúrát érő orosz támadások kockázata. Az energetikai hálózat elleni csapások már most is folyamatosak, az orosz erők csak október elmúlt két hetében több mint harminc támadást hajtottak végre kulcsfontosságú energetikai létesítmények ellen. A légvédelmi rakéták mielőbbi beszerzésének lehetőségeiről Kijev a közelmúltban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is tárgyalt.

Az amerikai külügyminisztérium által most jóváhagyott üzlet 500 darab PAC-3 MSE típusú rakétát és a hozzájuk tartozó kiegészítő berendezéseket foglalja magában, összesen 2,1 milliárd dollár értékben. A beszerzés költségeit nemzetközi partnerek – köztük Kanada, Németország, Norvégia és az Európai Unió – állják majd.

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