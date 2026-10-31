Zelenszkij megszólalt az új fegyvercsomagról: óriási a segítség, de van egy bökkenő

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ötszáz elfogórakéta rendkívül komoly erőt képvisel, és ha még az idei télen megérkeznének, hatékony védelmet tudnának nyújtani az országnak. A jelenlegi tervek szerint azonban
a szállítások csak évekkel később indulhatnak el.
Alex Raufoglu amerikai újságíró saját forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy mivel teljesen új gyártású rakétákról van szó, azok legkorábban 2030-ban érkezhetnek meg Ukrajnába.
A késedelem áthidalására az ukrán vezetés korábban azt kérte Washingtontól, hogy állítson össze egy kifejezetten a téli időszakra szóló katonai segélycsomagot, amelynek keretében havonta 100 elfogórakétát bocsátanának Kijev rendelkezésére. A tervek szerint ezeket a fegyvereket az Egyesült Államok és más partnerországok jelenlegi raktárkészleteiből csoportosítanák át. Az így átadott rakétákat a következő években az Ukrajna és szövetségesei által közösen finanszírozott új gyártásból pótolnák.
A szállítások felgyorsítását az indokolja, hogy a téli időszakban a legmagasabb az ukrán kritikus infrastruktúrát érő orosz támadások kockázata. Az energetikai hálózat elleni csapások már most is folyamatosak, az orosz erők csak október elmúlt két hetében több mint harminc támadást hajtottak végre kulcsfontosságú energetikai létesítmények ellen. A légvédelmi rakéták mielőbbi beszerzésének lehetőségeiről Kijev a közelmúltban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is tárgyalt.
Az amerikai külügyminisztérium által most jóváhagyott üzlet 500 darab PAC-3 MSE típusú rakétát és a hozzájuk tartozó kiegészítő berendezéseket foglalja magában, összesen 2,1 milliárd dollár értékben. A beszerzés költségeit nemzetközi partnerek – köztük Kanada, Németország, Norvégia és az Európai Unió – állják majd.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas rendszerösszeomlás fenyeget - De mégis mi történik, ha egyszer tényleg minden leáll?
Egyre világosabb, mennyi minden függ a digitális infrastruktúráktól.
Kapja meg a főváros az idegenforgalmi adóból származó bevételeket is?
A Hétfa Kutatóközpont vezető elemzőjének véleménycikke.
Halloween tőzsdei borzongások – Hova tedd a pénzt horroros időkben?
Gyakorlati, hasznos, érthető
Új költségvetés: valóban árad pénz a nyugdíjasokhoz?
Farkas András elemzése.
A költségvetéssel kijött a kormány a fényre: teljesen átalakul, ki és mennyi adót fizet Magyarországon
Nem egyszerűen adókat emelnek és csökkentenek, átírják az egész adórendszer alapjait.
123 ezer dolgozó bére emelkedhet, a várólistákra is új célt tűzött ki Hegedűs Zsolt
Fél éven belül műtéthez jutna a várók többsége
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.