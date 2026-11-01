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A legrosszabbra készül Trump: kiderült, mit lépne egy választási vereség esetén
Globál

A legrosszabbra készül Trump: kiderült, mit lépne egy választási vereség esetén

Portfolio
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A Fehér Ház hónapok óta készül arra az eshetőségre, hogy a demokraták a félidős választásokon átveszik az irányítást a Kongresszus felett. Donald Trump stábja olyan terveket dolgozott ki a Reuters beszámolója szerint, amelyekkel az elnök a törvényhozás jóváhagyása nélkül, rendeleti úton is továbbviheti programjának legfontosabb elemeit, miközben a kormányzat a várható demokrata vizsgálatok kivédésére is felkészült.

A színfalak mögött már április óta zajlik a munka, amelynek során a kabinet vezető tisztviselői – köztük Stephen Miller kabinetfőnök-helyettes és Russell Vought költségvetési igazgató – a Fehér Ház jogi csapatával közösen térképezik fel a lehetőségeket. A cél annak meghatározása, hogy

meddig terjed az elnök jogköre, hol feszítheti túl a hatáskörét, és hogyan védhetik meg ezeket a döntéseket a bíróságokon.

Bár a republikánusok nyilvánosan elutasítják a választási vereség gondolatát, a demokratáknak mindössze négy-négy helyet kell elhódítaniuk a képviselőházban és a szenátusban a többség megszerzéséhez. A felmérések szerint az alsóházban a demokraták állnak jobban, míg a szenátus sorsa teljesen nyitott.

A kongresszusi jóváhagyást nem igénylő tervek között szerepel a kritikus fontosságú ásványkincsek és a szélturbinák importjára kivetett újabb vámok bevezetése, a külföldi diákok és vendégmunkások vízumfeltételeinek szigorítása, valamint a lakhatási és építkezési költségek csökkentését célzó lépések. Russell Vought emellett azt vizsgálja, miként lehetne a Kongresszus által már korábban jóváhagyott forrásokat az elnök céljaira átcsoportosítani. A költségvetési igazgató a szövetségi támogatások szabályait is megváltoztatná, hogy a politikai kinevezettek nagyobb beleszólást kapjanak az adófizetői pénzek elosztásába.

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A rendeleti kormányzás egyáltalán nem lenne újdonság Trump számára. Második ciklusának 2025. januári kezdete óta az elnök – a 2025 júliusában elfogadott hatalmas adó- és kiadáscsökkentési csomagtól eltekintve – nagyrészt megkerülte a törvényhozást. Elnöki jogkörét kihasználva vetett ki átfogó vámokat, szigorította a bevándorlási szabályok betartatását, csökkentette a szövetségi alkalmazottak létszámát, és még az Irán elleni háborút is kongresszusi felhatalmazás nélkül indította meg. Emellett rendszeresen nemzeti vészhelyzetre hivatkozva bővítette ki a mozgásterét, amit a törvényhozás egy elnöki vétó esetén csak kétharmados többséggel tudna felülbírálni.

Egy demokrata többségű Kongresszus ugyanakkor komoly akadályokat gördíthet a kormányzat elé. A szenátus megszerzésével például blokkolhatják Trump bírói – akár legfelsőbb bírósági – és kormányzati jelöltjeinek kinevezését. Maga az elnök a választások előtt úgy nyilatkozott, hogy republikánus vereség esetén az első egy-két hónapban sorra megvétózza majd a demokrata törvényjavaslatokat, mielőtt elkezdene alkudozni velük.

A törvényhozási patthelyzetnél is nagyobb veszélyt jelentenek a Fehér Házra nézve a kongresszusi vizsgálatok, amelyeket nem lehet elnöki rendeletekkel megkerülni. A képviselőházi demokraták már készülnek arra, hogy meghallgatásokkal, idézésekkel és dokumentumok bekérésével vizsgálják ki, használta-e Trump az elnöki hatalmát saját maga, szövetségesei vagy kampánytámogatói gazdagítására.

A Fehér Ház jogászai ezért már hónapok óta készítik fel a politikai kinevezetteket és a szövetségi ügynökségek vezetőit a kongresszusi megkeresések és idézések kezelésére, és külön óvatosságra intették őket azzal kapcsolatban, hogy mit foglalnak írásba. Emellett az igazságügyi minisztériumtól is kértek egy olyan jogi állásfoglalást, amely lehetővé tenné Trump számára, hogy az elnöki mentességre és titoktartási jogra hivatkozva megtagadja a külsős tanácsadóival folytatott kommunikáció átadását a vizsgálóbizottságoknak.

Címlapkép forrása: Scott Eisen/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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