A legrosszabbra készül Trump: kiderült, mit lépne egy választási vereség esetén

A színfalak mögött már április óta zajlik a munka, amelynek során a kabinet vezető tisztviselői – köztük Stephen Miller kabinetfőnök-helyettes és Russell Vought költségvetési igazgató – a Fehér Ház jogi csapatával közösen térképezik fel a lehetőségeket. A cél annak meghatározása, hogy
meddig terjed az elnök jogköre, hol feszítheti túl a hatáskörét, és hogyan védhetik meg ezeket a döntéseket a bíróságokon.
Bár a republikánusok nyilvánosan elutasítják a választási vereség gondolatát, a demokratáknak mindössze négy-négy helyet kell elhódítaniuk a képviselőházban és a szenátusban a többség megszerzéséhez. A felmérések szerint az alsóházban a demokraták állnak jobban, míg a szenátus sorsa teljesen nyitott.
A kongresszusi jóváhagyást nem igénylő tervek között szerepel a kritikus fontosságú ásványkincsek és a szélturbinák importjára kivetett újabb vámok bevezetése, a külföldi diákok és vendégmunkások vízumfeltételeinek szigorítása, valamint a lakhatási és építkezési költségek csökkentését célzó lépések. Russell Vought emellett azt vizsgálja, miként lehetne a Kongresszus által már korábban jóváhagyott forrásokat az elnök céljaira átcsoportosítani. A költségvetési igazgató a szövetségi támogatások szabályait is megváltoztatná, hogy a politikai kinevezettek nagyobb beleszólást kapjanak az adófizetői pénzek elosztásába.
A rendeleti kormányzás egyáltalán nem lenne újdonság Trump számára. Második ciklusának 2025. januári kezdete óta az elnök – a 2025 júliusában elfogadott hatalmas adó- és kiadáscsökkentési csomagtól eltekintve – nagyrészt megkerülte a törvényhozást. Elnöki jogkörét kihasználva vetett ki átfogó vámokat, szigorította a bevándorlási szabályok betartatását, csökkentette a szövetségi alkalmazottak létszámát, és még az Irán elleni háborút is kongresszusi felhatalmazás nélkül indította meg. Emellett rendszeresen nemzeti vészhelyzetre hivatkozva bővítette ki a mozgásterét, amit a törvényhozás egy elnöki vétó esetén csak kétharmados többséggel tudna felülbírálni.
Egy demokrata többségű Kongresszus ugyanakkor komoly akadályokat gördíthet a kormányzat elé. A szenátus megszerzésével például blokkolhatják Trump bírói – akár legfelsőbb bírósági – és kormányzati jelöltjeinek kinevezését. Maga az elnök a választások előtt úgy nyilatkozott, hogy republikánus vereség esetén az első egy-két hónapban sorra megvétózza majd a demokrata törvényjavaslatokat, mielőtt elkezdene alkudozni velük.
A törvényhozási patthelyzetnél is nagyobb veszélyt jelentenek a Fehér Házra nézve a kongresszusi vizsgálatok, amelyeket nem lehet elnöki rendeletekkel megkerülni. A képviselőházi demokraták már készülnek arra, hogy meghallgatásokkal, idézésekkel és dokumentumok bekérésével vizsgálják ki, használta-e Trump az elnöki hatalmát saját maga, szövetségesei vagy kampánytámogatói gazdagítására.
A Fehér Ház jogászai ezért már hónapok óta készítik fel a politikai kinevezetteket és a szövetségi ügynökségek vezetőit a kongresszusi megkeresések és idézések kezelésére, és külön óvatosságra intették őket azzal kapcsolatban, hogy mit foglalnak írásba. Emellett az igazságügyi minisztériumtól is kértek egy olyan jogi állásfoglalást, amely lehetővé tenné Trump számára, hogy az elnöki mentességre és titoktartási jogra hivatkozva megtagadja a külsős tanácsadóival folytatott kommunikáció átadását a vizsgálóbizottságoknak.
Címlapkép forrása: Scott Eisen/Getty Images
Mi lesz veled, arany?
Rázós napok jönnek. Mutatjuk, mire számíthatnak a befektetők.
Háborús kényszermunka: észak-koreaiak tízezrei dolgoznak napi 18 órát orosz gyárakban, és még a fizetésüket sem kapják meg
Oknyomozás után derültek ki a részletek.
A britek többsége visszacsinálná a Brexitet
Tíz évvel a népszavazás után.
Folytatódik a munka az M0-son és M7-esen – Itt lehet torlódásokra számítani
Érdemes hosszabb menetidővel készülni.
15 meglepetés a Wekerle Plusz lakáshitelben: nem is gondolnád, milyen sok könnyítést rejtettek el a szabályok között
Összegyűjtöttük a könnyítéseket, nem is olyan rövid a lista.
Egy hónapra lezárják a magyarok népszerű úticéljának repülőterét
Problémás lesz most Nápolyba utazni.
Fontos magyar tavat mentene meg a kormány - Munkacsoport alakul
Sok visszajelzést kaptak.
Jön az eső, majd a hideg – Mutatjuk, milyen idő vár ránk a jövő héten
Megjött a heti előrejelzés.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.