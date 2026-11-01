A Trump–Putyin-megállapodás „korrupt és törvénytelen”: három, orosz dízelüzemanyaggal megrakott hajó talán soha nem éri el az USA-t

A korábban a Portfolio által is ismertetett alku elsőként 300 ezer tonna, novemberben további 500 ezer tonna, majd újabb egymillió tonna dízel piacra juttatásáról szólt.

A Les Echos szerint ez gyakorlatilag semmi a havonta mintegy 30 millió tonnás nemzetközi dízelkereskedelemhez képest.

Korábbi elemzésünkben arra is rámutattunk, hogy a beígért mennyiség csak néhány napi amerikai fogyasztásnak felel meg, miközben az ukrán támadásokkal sújtott orosz finomítók helyreállítása időigényes.

A francia lap beszámolója szerint az amerikai szankciós hivatal, az OFAC ideiglenes engedéllyel nyitott utat a tranzakcióknak, miközben az orosz energiahordozók importját egy 2022-ben elfogadott szövetségi törvény tiltja. A megállapodást republikánus és demokrata törvényhozók is támadják: Thom Tillis republikánus szenátor vállalatokat, bankokat és kikötői hatóságokat figyelmeztetett a jogi kockázatokra, Richard Blumenthal demokrata szenátor pedig az egyik hajó tulajdonosát szólította fel visszafordulásra.

Álláspontjuk szerint a kormányzati engedély nem írhatja felül a törvényi tilalmat.

A máltai zászló alatt közlekedő Agioi Fanendes eredetileg a New York-i és New Jersey-i kikötőbe tartott, fedélzetén a CREA kutatóközpont becslése szerint mintegy 300 ezer hordó dízellel. Mikie Sherrill, New Jersey demokrata kormányzója azonban jelezte, hogy megpróbálja megakadályozni a szállítmány fogadását. A brit partok közelében járó tanker azóta már nem a kikötőt jelöli meg úti célként, hanem utasításra vár. A másik két hajó, a Talisman és a Leruo a Les Echos szerint az orosz árnyékflottához tartozik, és uniós, brit, illetve kanadai szankciók alatt áll, egyiküket pedig az Egyesült Államok is szankcionálja.

A Fehér Ház a Financial Times értesülése szerint kereskedőcégeket és más piaci szereplőket keresett meg, de az állítólag felajánlott árengedmények sem hoztak nyilvánosan ismert vevőt.

A cégek az esetleges büntetések mellett attól is tarthatnak, hogy az ukrajnai háború finanszírozásával vádolják őket, a kongresszusi politikusok pedig vizsgálatokat helyeztek kilátásba. A Kpler hajókövetési szolgáltató szerint a három tanker végül Törökország, Észak-Afrika vagy Brazília felé veheti az irányt.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio