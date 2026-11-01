Bolgár elnökválasztás: megjöttek az exit poll eredményei

Ilijana Jotova - aki az ukrajnai háború befejezése érdekében a Moszkvával folytatott párbeszéd mellett érvel - vezet a választóknak az urnától távozáskori megkérdezésén alapuló felmérés szerint a bulgáriai elnökválasztás második fordulójában.

Jotova a szavazatok 50,7-52,5 százalékával kényelmesen vezet a nyugatbarát ellenzék által támogatott Andrej Gjurov korábbi ideiglenes kormányfő előtt, aki a voksok 43,4-44 százalékára számíthat.

Az alelnöki tisztséget betöltő Jotova januárban került az államfői székbe, amikor

Rumen Radev elnök lemondott, hogy induljon a parlamenti választásokon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images