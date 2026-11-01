Egy puccs söpörheti el Putyint – az orosz rendszer csapdájáról beszélt az elnök kihívója

Jasin úgy látja, Donald Trump hivatalba lépése óta folyamatosan nyomást gyakorol Ukrajnára, amivel Putyin helyzetét erősíti. Szerinte az amerikai elnök a hízelgésre különösen fogékony, az orosz vezető pedig ügyesen használja ezt a kapcsolatukban. Az ellenzéki politikus úgy véli,

Trump számára vonzó lehet Putyin korlátlan hatalma is, miközben az amerikai elnök mozgásterét a független sajtó, az ellenzék és az igazságszolgáltatás korlátozza.

A háború lezárásának reális lehetőségét Jasin a frontvonal mentén megkötött tűzszünetben látja, amelyre szerinte Ukrajna kész lenne, Putyin viszont folytatni akarja a harcokat. Az orosz elnököt saját politikája szorítja kényszerhelyzetbe:

a háború leállítása belső kockázatokat teremtene, folytatása pedig tovább növeli az emberi és gazdasági veszteségeket.

Jasin arra számít, hogy Moszkva Európával szemben is folytatja a szabotázsakciókat és a politikai beavatkozási kísérleteket, amelyekre szerinte határozott választ kell adni.

Az orosz rendszer legnagyobb gyengeségének a hatalom személyes jellegét és a rendezett utódlás hiányát tartja. Értékelése szerint a biztonsági szolgálatok ma már a politikát és a gazdaságot is ellenőrzik, miközben az ország működése egyetlen ember döntéseitől függ.

A háborúval kapcsolatos elégedetlenség az elitben is erősödik, de már egy puccsról szóló beszélgetés is veszélyes, mert a résztvevők attól tarthatnak, hogy társuk jelenti őket az FSZB-nek

– mondta el Jasin az interjúban.

A harcok lezárása ugyanakkor súlyos társadalmi feszültségeket is felszínre hozhatna Jasin szerint. A frontról hazatérők között sokan súlyos traumákat hordoznak, miközben a katonaként megszerzett magas jövedelmüket ismét alacsony civil fizetés válthatná fel. Az ellenzéki politikus úgy látja,

Putyin ezzel is olyan problémákat halmoz fel, amelyek később a rendszer stabilitását veszélyeztethetik és egy puccshoz vezethetne.

Jasint a háború bírálatáért nyolc és fél év börtönre ítélték Oroszországban, majd több mint két év fogság után, a 2024. augusztusi fogolycsere keretében engedték szabadon. Németországban Békés Oroszország néven alapított pártot, mert szerinte az emigrációban működő ellenzéknek szervezettel, megválasztott vezetéssel és cselekvési programmal kell készülnie a politikai változásra. Figyelmeztetett arra is, hogy a Putyin utáni hatalomért versengő elitcsoportok elsősorban saját érdekeiket követnék, ezért az orosz társadalom képviseletét külön meg kell szervezni.

Címlapkép: Ilya Yashin, a száműzetésben élő orosz ellenzéki politikus felszólal a 2024. november 17-én Berlinben, Németországban szervezett háborúellenes tüntetésen. A fotó forrása: Axel Schmidt/Getty Images