Egy puccs söpörheti el Putyint – az orosz rendszer csapdájáról beszélt az elnök kihívója

Jasin úgy látja, Donald Trump hivatalba lépése óta folyamatosan nyomást gyakorol Ukrajnára, amivel Putyin helyzetét erősíti. Szerinte az amerikai elnök a hízelgésre különösen fogékony, az orosz vezető pedig ügyesen használja ezt a kapcsolatukban. Az ellenzéki politikus úgy véli,
Trump számára vonzó lehet Putyin korlátlan hatalma is, miközben az amerikai elnök mozgásterét a független sajtó, az ellenzék és az igazságszolgáltatás korlátozza.
A háború lezárásának reális lehetőségét Jasin a frontvonal mentén megkötött tűzszünetben látja, amelyre szerinte Ukrajna kész lenne, Putyin viszont folytatni akarja a harcokat. Az orosz elnököt saját politikája szorítja kényszerhelyzetbe:
a háború leállítása belső kockázatokat teremtene, folytatása pedig tovább növeli az emberi és gazdasági veszteségeket.
Jasin arra számít, hogy Moszkva Európával szemben is folytatja a szabotázsakciókat és a politikai beavatkozási kísérleteket, amelyekre szerinte határozott választ kell adni.
Az orosz rendszer legnagyobb gyengeségének a hatalom személyes jellegét és a rendezett utódlás hiányát tartja. Értékelése szerint a biztonsági szolgálatok ma már a politikát és a gazdaságot is ellenőrzik, miközben az ország működése egyetlen ember döntéseitől függ.
A háborúval kapcsolatos elégedetlenség az elitben is erősödik, de már egy puccsról szóló beszélgetés is veszélyes, mert a résztvevők attól tarthatnak, hogy társuk jelenti őket az FSZB-nek
– mondta el Jasin az interjúban.
A harcok lezárása ugyanakkor súlyos társadalmi feszültségeket is felszínre hozhatna Jasin szerint. A frontról hazatérők között sokan súlyos traumákat hordoznak, miközben a katonaként megszerzett magas jövedelmüket ismét alacsony civil fizetés válthatná fel. Az ellenzéki politikus úgy látja,
Putyin ezzel is olyan problémákat halmoz fel, amelyek később a rendszer stabilitását veszélyeztethetik és egy puccshoz vezethetne.
Jasint a háború bírálatáért nyolc és fél év börtönre ítélték Oroszországban, majd több mint két év fogság után, a 2024. augusztusi fogolycsere keretében engedték szabadon. Németországban Békés Oroszország néven alapított pártot, mert szerinte az emigrációban működő ellenzéknek szervezettel, megválasztott vezetéssel és cselekvési programmal kell készülnie a politikai változásra. Figyelmeztetett arra is, hogy a Putyin utáni hatalomért versengő elitcsoportok elsősorban saját érdekeiket követnék, ezért az orosz társadalom képviseletét külön meg kell szervezni.
Címlapkép: Ilya Yashin, a száműzetésben élő orosz ellenzéki politikus felszólal a 2024. november 17-én Berlinben, Németországban szervezett háborúellenes tüntetésen. A fotó forrása: Axel Schmidt/Getty Images
Dani Rodrik: Nem az USA-t vagy Kínát kellene követni a termelékenység növeléséhez
A Harvard professzorának írása.
Forrong Európa: nem szűnnek a tüntetések és az utcai összecsapások
Megint elszabadultak az indulatok.
Felfoghatatlan, mennyi pénzt öntött Elon Musk Trumpék kampányába: simán lepipálta Soros Györgyöt is
Az összegből kijönne hat SpaceX-rakétakilövés.
Valóságos vérfürdő fenyeget – Kongatja a vészharangot Trump szövetségese
Csúnya végkifejletre figyelmeztetett.
Újabb országban szabadulhatott el a halálos kór: hosszú évek után üthette fel a vírus a fejét
Két újabb esetet vizsgálnak a hatóságok.
Kiderült: ezzel a feltétellel kaphat Zelenszkij meghívót Trumptól
Trump még nem döntött az iráni háború folytatásáról a külügyminiszter szerint.
Lezárták a légteret: egymás után szálltak fel az F-16-os vadászgépek a szomszédos NATO-tagállamban
Riasztást adtak ki a lakosságnak.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.