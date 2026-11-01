12°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette az energiatechnológiai óriás: Magyarország lehet az egyik globális stratégiai központja
Elszabadultak az indulatok Németországban: Molotov-koktélok és fosztogatás kísérte a megmozdulásokat
Globál

Elszabadultak az indulatok Németországban: Molotov-koktélok és fosztogatás kísérte a megmozdulásokat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Erőszakba és fosztogatásba torkolltak a szombati tüntetések Frankfurtban, miután fiatalok tízezrei vonultak utcára Németország legnagyobb városaiban a jobb oktatási körülményekért és a megélhetési költségek csökkentéséért. A demonstrációkat a sorkatonaság ellen is tiltakozó Z generációs aktivisták szervezték, ám a hatóságok szerint szélsőséges csoportok is megpróbálták kihasználni a megmozdulásokat – számolt be a Reuters.

A "Gen Z regelt" (magyarul nagyjából a Z generáció kézbe veszi a dolgokat) nevű csoport által szervezett tiltakozások 34 német városban, köztük Berlinben, Frankfurtban és Münchenben zajlottak le. A fiatalok elsősorban a növekvő megélhetési költségek miatt vonultak utcára, emellett az oktatás és az egészségügy komolyabb állami támogatását, a közterhek igazságosabb elosztását, valamint a kötelező sorkatonai szolgálat elvetését követelik. Egy müncheni felszólaló közvetlenül Friedrich Merz kancellárnak címezte kritikáját, hangsúlyozva, hogy a kormány a fiatalok problémáira eddig csak megszorításokkal és újabb terhek kirovásával válaszolt.

Bár a megmozdulások többsége békésen zajlott, az ország pénzügyi központjának számító Frankfurtban elszabadultak az indulatok. Szemtanúk és a rendőrség beszámolói szerint

csuklyás randalírozók több üzlet kirakatát betörték, legalább két boltot kifosztottak, a kivezényelt rendfenntartókra és mentőegységekre pedig Molotov-koktélokat dobáltak.

Hamburgban a tüntetők barikádokat gyújtottak fel, miközben több nagyvárosban – például a berlini Kurfürstendamm luxusüzleteiben – a tulajdonosok az esetleges zavargásoktól tartva már előre bedeszkázták a kirakatokat.

Még több Globál

Pattanásig feszült a helyzet Lengyelországban, erőszakos hatalomátvételről beszél az államfő, rendőrök őrzik a bíróságot

Hatalmas dróntámadás érte Ukrajnát, Kijev ellentámadása miatt lángokban áll az egyik legnagyobb finomító – háborús híreink vasárnap

A Trump–Putyin-megállapodás „korrupt és törvénytelen”: három, orosz dízelüzemanyaggal megrakott hajó talán soha nem éri el az USA-t

A szövetségi belügyminisztérium figyelmeztetett, hogy a megmozdulások mozgósításába német szélsőbaloldali csoportok és külföldi szélsőséges mozgalmakhoz köthető szervezetek is beszálltak. Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere a franciaországi zavargásokra, a felgyújtott rendőrautókra és a fosztogatásokra emlékeztetve hangsúlyozta, hogy Németország nem engedheti meg magának hasonló állapotok kialakulását.

A német megmozdulások egy szélesebb, egész Európán végigsöprő idei ifjúsági tüntetéshullám részét képezik.

Míg Franciaországban erőszakba torkolltak a tiltakozások, addig Szerbiában a diákok által vezetett mozgalom hozzájárult az országot régóta irányító elnök választási vereségéhez.

Kapcsolódó cikkünk

Nyugat-Európa ajtaján kopogtat az, amitől Közép-Európában most búcsút vesznek – Moszkva ugrásra készen figyel?

Már rendszert is döntöttek a lázadó diákok – Egész Európa beleremeghet a rég nem látott tüntetéshullámba?

A szombati németországi részvétel ugyanakkor jelentősen elmaradt a várakozásoktól:

bár a szervezők országosan 182 ezer emberre számítottak, a rendőrségi összesítések szerint a három legnagyobb helyszínen – Frankfurtban, Münchenben és Berlinben – összesen legfeljebb 18 ezren vonultak utcára, ami a szervezők által közölt 36 ezres számnak is csupán a fele.

A német gazdaság jelenleg komoly növekedési nehézségekkel küzd, a munkaképes korú lakosság fogyása és a baby boomer generáció nyugdíjba vonulása pedig egyre nagyobb nyomást helyez a nyugdíjrendszerre és a közszolgáltatásokra. A szombati tüntetések kapcsán ugyanakkor sokan megkérdőjelezték, hogy valóban alulról szerveződő ifjúsági mozgalomról van-e szó, tekintve a háttérben megjelenő politikai és civil csoportok sokféleségét. A németországi diákszervezetek országos ernyőszervezete (BSK) el is határolódott a szombati kezdeményezéstől, és november 20-ára saját, különálló tiltakozónapot hirdetett meg.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Thomas Frey/dpa via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei
Vasárnaptól újabb sarcot kap az online rendelés – mutatjuk, mi változik!
Lezárták a légteret: egymás után szálltak fel az F-16-os vadászgépek a szomszédos NATO-tagállamban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility