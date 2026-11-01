Fokozódik a versenyfutás az idővel Ukrajnában: a lejáró tűzszünet előtt menekítik a civileket

További 167 civilt menekített ki az ukrán hadsereg a dél-ukrajnai Herszon megye veszélyeztetett területeiről vasárnap, közvetlenül a helyi tűzszünet lejárta előtt. Az Oleski térségére kiterjedő, hatnapos fegyvernyugvást Melania Trump amerikai first lady és Leó pápa közvetítésével sikerült tető alá hozni, ami a 2022-es orosz invázió kezdete óta a leghosszabb helyi tűzszünetnek számít.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a hadsereg és a helyi hatóságok közös akciójában evakuált emberek között 22 gyermek és 21 mozgáskorlátozott, különleges ellátást igénylő személy volt. A moszkvai idő szerint vasárnap éjfélkor lejáró tűzszünet végéhez közeledve Olekszandr Prokugyin, a régió kormányzója fokozott óvatosságra intette a lakosságot, és nyomatékosan kérte őket, hogy az intenzív orosz támadások, valamint az életveszély miatt kerüljék a Dnyeper folyó mentén kijelölt vörös zónákat.

Két nappal a vasárnapi akció előtt már kimenekítettek több busznyi embert a frontvonal közelében fekvő, 2022 eleje óta orosz megszállás alatt álló Oleski városából is. Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos közlése szerint a távozni kívánókat első lépésben 25 busszal és kilenc mentőautóval a Krím félszigetre szállították. A konvojok ott váltak szét aszerint, hogy a menekültek Oroszország vagy Ukrajna felé akarták folytatni az útjukat. Az Ukrajnába tartó, kiéhezett és kimerült lakosok hatalmas kerülővel, az oroszországi Anapán és Fehéroroszországon keresztül jutottak át szombaton az ukrán ellenőrzésű területekre.

Mind az ukrán, mind az orosz tisztviselők megerősítették, hogy

a kedden életbe lépett tűzszünetet egyik fél sem sértette meg.

Ez lehetőséget adott az utak aknamentesítésére, valamint arra, hogy élelmiszert, gyógyszereket és egyéb segélyszállítmányokat juttassanak be a Dnyeper túlpartján, Herszon városával szemben fekvő településre. Azt ugyanakkor nem tudni pontosan, hányan döntöttek úgy, hogy a városban maradnak.

A művelet lebonyolítását és a két ország emberi jogi biztosainak együttműködését Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is pozitívan értékelte. Melania Trump az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy a megállapodás visszaadta a helyieknek a szabad mozgás lehetőségét, az alapvető ellátáshoz való hozzáférést és az emberi méltóságot az állandó támadások fenyegetése nélkül, míg Leó pápa abban bízik, hogy a sikeres kooperáció megnyithatja az utat a szélesebb körű béketörekvések előtt.

Miközben Herszon térségében tartott a fegyvernyugvás, Ukrajna más részein vasárnap is folytatódtak a harcok - részletezi a Reuters. A helyi kormányzók és a katasztrófavédelem jelentései szerint az orosz határ menti Szumi megyében egy ember vesztette életét egy légicsapásban, és legalább egy halálos áldozatot követeltek a támadások az ország középső részén fekvő Vinnicja régióban is.

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