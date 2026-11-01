Hatalmas dróntámadás érte Ukrajnát, Kijev ellentámadása miatt lángokban áll az egyik legnagyobb finomító – háborús híreink vasárnap

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz erők 433 drónnal – köztük 64 sugárhajtású iráni gyártmányú Sahíddal – támadták az országot szombatról vasárnapra virradóra. A kijevi idő szerint reggel fél nyolckor kiadott előzetes összesítés alapján
371 eszközt lelőttek vagy elektronikai eszközökkel semlegesítettek, de 16 helyszínen becsapódást, további 14 ponton pedig roncsok lezuhanását jelentették.
Az oroszországi Nyizsnyij Novgorod-i területen fekvő Ksztovóban robbanásokról és az olajfinomító több pontján felcsapó lángokról számoltak be helyi lakosok és nyílt forrású információkat elemző csatornák. Gleb Nyikityin kormányzó szerint a térséget jelentős ukrán dróntámadás érte, és egy ipari létesítmény jelentős károkat szenvedett, a finomító eltalálását azonban nem erősítette meg külön.
A Lukoil üzeme évi mintegy 17 millió tonnás névleges feldolgozókapacitásával Oroszország öt legnagyobb finomítója közé tartozik.
Az orosz olajipari létesítmények elleni támadások az előző napokban is folytatódtak: péntekre virradóra Novokujbisevszkben, szombat hajnalban pedig Ufában jelentettek finomítótüzet. Az orosz kormány közben január 31-ig meghosszabbította a dízelexport tilalmát a belföldi ellátás biztosítására. A háború légi eseményei Romániát is érintették: szombat este drónészlelés miatt hat megye lakosságát riasztották, vadászgépeket emeltek a levegőbe, és ideiglenesen felfüggesztették a jászvásári repülőtér forgalmát.
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szombaton Isztambulba érkezett, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnökkel a háborúról, diplomáciai kérdésekről és a fekete-tengeri hajózás biztonságáról tárgyaljon. Humanitárius fejleményként az ukrán elnök bejelentette, hogy megérkeztek Ukrajnába az orosz megszállás alatt álló Oleskiből kimenekített civilek, akik Oroszországon és Fehéroroszországon keresztül jutottak ukrán ellenőrzésű területre.
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