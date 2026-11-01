Hatalmas veszteséget szenvedett az orosz hadsereg

Az ukrán vezérkar adatai alapján Oroszország becsült élőerő-vesztesége elérte az 54 400 főt októberben, ami 8170-nel több az előző havinál. Ez a szám magában foglalja az elesett, a megsebesült és a harc közben eltűnt katonákat is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában hangsúlyozta, hogy

ez negatív rekord a háború kezdete óta,

a vezérkar pedig arra mutatott rá, hogy ez a veszteségarány már meghaladja az orosz hadsereg utánpótlási képességeit.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a területi mérleg szintén Ukrajna javára billent októberben, mivel az ukrán erők 96,2 négyzetkilométert szabadítottak fel, míg az orosz csapatok csupán 85,8 négyzetkilométert tudtak megszállni. A moszkvai veszteségek jelentős része a Donyeck megyei Dobropillja irányában indított orosz offenzívából származik. Az ukrán Nemzeti Gárda 1. Azov Hadteste szerint ezen a kiemelt frontszakaszon több mint 6800 orosz katona esett el, sebesült meg vagy került hadifogságba.

Rekordhónapot zártak az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői is. Parancsnokuk, a "Magyar" hívójelű Robert Brovdi közölte, hogy egységeik átlagosan 159 másodpercenként mértek csapást egy-egy orosz katonára, ami napi átlagban 542 fős veszteséget okozott az ellenségnek. A súlyos veszteségek miatt Moszkva egyre nagyobb kényszer alatt áll a csapatok feltöltése terén. Bár Zelenszkij még augusztusban arra figyelmeztetett, hogy Oroszország a szeptemberi választások után mintegy 300 ezer ember mozgósítását tervezi, Moszkva október 2-án egyelőre további 120 ezer sorkatona behívását jelentette be.

Az ukrán vezérkar összesítése szerint Oroszország 1 590 270 katonát veszített az invázió kezdete óta, a saját veszteségeiket azonban hadititokra hivatkozva nem hozzák nyilvánosságra. A független nyugati elemzőintézetek egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják az ukránokét. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) nagyjából kétszeres vagy két és félszeres arányra becsüli a különbséget. A kutatóintézet 2026. januári jelentése szerint Ukrajna teljes vesztesége 2022 februárja és 2025 decembere között 500 és 600 ezer fő között mozoghatott, amelyből 100-140 ezer katona eshetett el a harcokban.

Címlapkép: Orosz rakéta becsapódása nyomán keletkezett kráter Kijevben 2026. október 27-én. Forrása: MTI/EPA/Makszim Maruszenko