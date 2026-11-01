Indul az elszámoltatás Szerbiában is: őrizetbe vették Vucic bizalmasát

Hivatali visszaélés gyanújával őrizetbe vették vasárnap reggel Marko Kricakot, a szerb bűnügyi rendőrség (UKP) vezetőjét, akit Aleksandar Vucic volt köztársasági elnök bizalmasaként tartottak számon, és akinek neve korábban a kormányellenes tüntetőkkel szembeni rendőri erőszak miatt vált ismertté - jelentette a szerb sajtó.

A belgrádi felső ügyészség utasítására, a korrupcióellenes rendőri szolgálat akciójában Bosko Sekulovicot, a bűnüldözési szolgálat (SSK) vezetőjét is őrizetbe vették. Mindkét rendőri vezetőt egy belgrádi gyilkosság nyomozása során elkövetett feltételezett visszaélések miatt vették őrizetbe. Az ügyben több gyanúsított rendőri bántalmazásáról is beszámolt.

Az ügy előzménye Aleksandar Nesovic május 12-i meggyilkolása volt a belgrádi Senjak városrész egy éttermében. Az emberöléssel Sasa Vukovicot vádolják, további öt férfit pedig azzal, hogy segítettek a holttest elrejtésében és a bűncselekmény nyomainak eltüntetésében. A nyomozást kezdettől fogva ellentmondások kísérték azzal kapcsolatban, kik tartózkodtak a helyszínen, és kik segítettek a gyilkosság eltussolásában.

A rendőri akciót Marko Kricak irányította.

Az eredeti rendőrségi feljelentésben Veselin Milic, a belgrádi rendőrség akkori vezetője, országos rendőrfőkapitány-helyettes is szerepelt. Milic ügyvédei július 30-án feljelentést tettek Kricak és Sekulovic ellen, azt állítva, hogy a nyomozás során bizonyítékokat manipuláltak, illetve visszatartottak olyan információkat az ügyészségtől, amelyek Milic ártatlanságát támaszthatták volna alá.

A Radar hetilap szerint Marko Kricakot

azzal gyanúsítják, hogy bizonyítékokat hamisított meg, és nyomást gyakorolt tanúkra, valamint gyanúsítottakra annak érdekében, hogy vallomásaikat az előre kialakított eseményváltozathoz igazítsák.

A gyilkossági ügy négy gyanúsítottja rendőri bántalmazásról számolt be, az étterem tulajdonosa pedig vallomásában személyesen a bűnügyi rendőrség vezetőjét is megnevezte bántalmazói között. A belgrádi felső ügyészség korábban megerősítette, hogy a bántalmazásról szóló vallomásokat továbbította az illetékes ügyészségnek kínzás és bántalmazás gyanújának kivizsgálására.

Az 1984-ben Belgrádban született Marko Kricak pályafutását a szerb polgári hírszerzésnél, a Biztonsági és Információs Ügynökségnél (BIA) kezdte, majd a szervezett bűnözés elleni rendőri szolgálat kábítószer-ellenes osztályán dolgozott. Később visszatért a titkosszolgálathoz, ahol vezető beosztásba került. 2022-ben a védett személyek és objektumok biztosításáért felelős rendőri egység (JZO) parancsnokhelyettesévé, 2023-ban pedig parancsnokává nevezték ki. A bűnügyi rendőrség élére 2025. december 30-án került, rendőr alezredesi rangban. Marko Kricak neve a 2025-ös szerbiai kormányellenes, egyetemisták által vezetett tüntetések idején vált széles körben ismertté. Az általa irányított egységet több alkalommal rendőri brutalitással vádolták.

Nikolina Sindjelic egyetemista nyilvánosan azt állította, hogy Kricak a szerb kormány épületének garázsában történt előállítása során megütötte és nemi erőszakkal fenyegette meg. A rendőri vezető kinevezését ellenzéki politikusok és szakmai körök is bírálták, elsősorban a tüntetőkkel szembeni fellépése miatt. Aleksandar Vucic köztársasági elnökként ugyanakkor többször nyilvánosan méltatta a munkáját, az általa vezetett rendőri egységet pedig 2025 júniusában állami kitüntetésben részesítették. A szintén őrizetbe vett Bosko Sekulovic hosszú éveken át a belgrádi bűnügyi rendőrségnél dolgozott, ahol az autólopások és a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére szakosodott osztályt vezette. A terület szakértőjeként rendszeresen szerepelt a médiában, később pedig az országos hatáskörű bűnüldözési szolgálat (SSK) élére nevezték ki.

A szerb sajtó szerint a két rendőri vezető és Veselin Milic közötti konfliktus a rendőrség felső vezetésén belüli hatalmi ellentéteket is felszínre hozta. Az október 25-i parlamenti választáson győztes Egyetemista Lista október végén több rendőri és titkosszolgálati vezető távozását követelte, köztük Marko Kricakét is, aki nem mondott le tisztségéről. A Radar szerint Marko Kricak az első olyan vezetője a szerb bűnügyi rendőrségnek, akit hivatali ideje alatt őrizetbe vettek. A lap arról is beszámolt, hogy saját beosztottjai vették őrizetbe.

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