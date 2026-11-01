Két napon belül megnyílhatna a Hormuzi-szoros – Új javaslatról tárgyal Irán

Az egyeztetések pénteken Teheránban kezdődtek, majd szombaton helyeződtek át a katari fővárosba. A tárgyalási folyamatot szorosan összehangolják Washingtonnal is, mivel egyre nagyobb az aggodalom, hogy a november 3-i amerikai félidős választások után ismét elmérgesedhet a helyzet. Donald Trump amerikai elnök korábban kijelentette, hogy a szavazásig az Egyesült Államok nem indít újabb támadást Irán ellen, és eredményesnek nevezte a Teheránnal folytatott megbeszéléseket, a választások utáni katonai lépéseket azonban nem zárta ki. Ezzel összhangban Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombaton közölte, hogy

Trump még nem döntött az esetleges újabb csapásokról, de a diplomáciai megoldást részesítené előnyben.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap úgy nyilatkozott az állami médiának, hogy a katari közvetítőkkel folytatott megbeszélések jól haladnak. A tárcavezető az Al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak adott szombati interjújában elárulta, hogy kidolgoztak egy javaslatot, amelynek értelmében a Washingtonnal kötött esetleges megállapodás után két napon belül újra megnyitnák a Hormuzi-szorost. Aragcsi vasárnap hozzátette, hogy erről a felvetésről még zajlanak a viták, és végleges döntés egyelőre nem született.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Teherán a diplomáciára és a védekezésre egyaránt felkészült, ugyanakkor abban bíznak, hogy a másik fél is a józan észt és a tárgyalásos rendezést választja. Az egész Közel-Keletre átterjedő háború kapcsán Irán már többször figyelmeztetett arra, hogy bármilyen újabb támadásra a szomszédos országokban található amerikai és izraeli célpontok elleni csapásokkal fog válaszolni. Ennek jegyében Modzstaba Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője szombaton elrendelte, hogy a fegyveres erők álljanak készen bármilyen támadás visszaverésére, a hadsereg pedig ezt követően bejelentette a harckészültség fokozását.

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