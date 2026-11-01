Megindult a harc az Egyesült Államokban: a Legfelsőbb Bíróságig mehet a választási botrány

Az Igazságügyi Minisztérium elismerte, hogy öt állam – Kalifornia, Washington, New Jersey, Pennsylvania és Nevada – választási tisztviselőinek küldött levelet, amelyben jelezték, hogy külföldi állampolgárokat azonosítottak a névjegyzékekben. Kaliforniától azt követelték, hogy az állampolgárság előzetes ellenőrzése nélkül ne számolják össze mintegy 20 ezer olyan regisztrált választó szavazatát, akikről a szövetségi szervek feltételezik, hogy nem amerikai állampolgárok.
A tárca büntetőeljárással fenyegette meg azokat a választási dolgozókat, akik mégis feldolgozzák ezeket a szavazólapokat,
Donald Trump elnök pedig a közösségi médiában hosszú börtönbüntetést helyezett kilátásba számukra.
Az érintett államok elutasították a nem nyilvános listákon szereplők szavazatainak elkülönítését, mire a minisztérium beperelte Kaliforniát a 20 ezer szavazólap befogadásának megakadályozása érdekében. A nem állampolgárok szavazása illegális az Egyesült Államokban, ami börtönbüntetéssel, pénzbírsággal és kitoloncolással is járhat, ám a bizonyítékok szerint rendkívül ritka jelenségről van szó. A Reuters korábbi kutatása mindössze 129 olyan esetet talált a vonatkozó 1996-os törvény elfogadása óta, amikor szövetségi szinten emeltek vádat ilyen ügyben, és ezek többsége is inkább adminisztratív hibából vagy félreértésből fakadt, nem szándékos csalásból. Ennek ellenére a minisztérium fokozta a vádemeléseket, Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter pedig bizonyítékok bemutatása nélkül arról beszélt, hogy a tárcája 300 ezer külföldit talált a névjegyzékekben.
Mivel a szövetségi kormánynak nincs központi adatbázisa a szavazásra jogosult állampolgárokról, a választások lebonyolítása pedig alkotmányosan a tagállamok hatásköre, az adminisztráció a személyes adatokat is tartalmazó, cenzúrázatlan választói névjegyzékeket próbálta megszerezni. Legalább 16 állam – köztük Texas és Alabama – önként átadta az adatokat, míg 30 állam és a főváros megtagadta ezt. Utóbbiakat a kormányzat beperelte, ám a bíróságok eddig 27 keresetet elutasítottak, sok esetben arra hivatkozva, hogy a szövetségi kormánynak nincs hatásköre a választójogosultság megállapításában. A Belbiztonsági Minisztérium végül legalább 47 államból szerzett meg részleges adatokat, amelyeket a szövetségi adatbázisokkal összevetve szűrték ki a potenciális külföldi állampolgárokat.
Jogi szakértők szerint a listák alapot szolgáltathatnak a szoros eredmények megtámadásához, hiszen a vesztes jelöltek érvelhetnek úgy, hogy a gyanús szavazatok miatt nem állapítható meg a valódi győztes, az Igazságügyi Minisztérium pedig megpróbálhatja blokkolni az eredmények hitelesítését. A szövetségi és a helyi szintű jogi próbálkozások ugyanakkor komoly akadályokba ütköznek, részben azért, mert a listák felülvizsgálata során kiderült, hogy azokon számos amerikai állampolgár is szerepel.
Kaliforniában egy szövetségi bíró, majd a fellebbviteli bíróság is elutasította a minisztérium keresetét a 20 ezer szavazat kizárására. A testületek megkérdőjelezték a lista megbízhatóságát, és rámutattak, hogy a lépés káoszt okozna, valamint fennáll a veszélye annak, hogy jogosult választókat fosztanak meg a szavazati joguktól. Trent McCotter megbízott igazságügyi miniszterhelyettes közölte, hogy a tárca valószínűleg a Legfelsőbb Bírósághoz fordul az ügyben, miközben maga is elismerte, hogy a kaliforniai listán amerikai állampolgárok is lehetnek.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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