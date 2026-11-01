Molotov-koktélok és fosztogatás: kemény fellépést ígérnek a német politikusok

Szigorú büntetéseket helyeztek kilátásba a német politikusok, miután szombat éjjel zavargások és fosztogatások törtek ki Frankfurtban. A megélhetési költségek csökkentését és az oktatási rendszer javítását követelő országos demonstrációk a pénzügyi központban fajultak el a leginkább, ahol az összecsapásokban több mint száz rendőr megsérült.

Szombaton több tízezren vonultak utcára számos német városban a "Gen Z regelt" (A Z generáció átveszi az irányítást) nevű csoport felhívására. Bár a demonstrációk alapvetően a megélhetési válság és az oktatási rendszer problémái ellen irányultak, Frankfurtban erőszakba torkolltak az események. A rendőrségi jelentések szerint a tüntetők kirakatokat törtek be, a kivezényelt egységeket pedig Molotov-koktélokkal, kövekkel és üvegekkel dobálták meg.

Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere vasárnapi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a csuklyás randalírozók tizenhét üzletet rongáltak meg, amelyek közül ötöt ki is fosztottak. A rendfenntartók 1300 fővel biztosították a helyszínt, az összecsapások során azonban több mint száz egyenruhás megsérült. A hatóságok összesen 54 embert vettek őrizetbe, akik valamennyien 13 és 29 év közöttiek.

A tartományi miniszter megdöbbentőnek nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy nincs értelme szépíteni a helyzetet.

A rendőrségi adatokra hivatkozva elmondta, hogy az őrizetbe vettek többsége német állampolgár, ugyanakkor a zavargásokban részt vevő, becslések szerint 1000-1500 fős erőszakos csoport tagjai túlnyomórészt bevándorló hátterűek voltak.

Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter, a konzervatív Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa szintén elfogadhatatlannak nevezte a zavargásokat, és az elkövetők szigorú felelősségre vonását sürgette. Dobrindt szerint a bevándorló hátterű rendbontók szélsőbaloldali csoportokkal összejátszva léptek fel, bár ezt az állítását bizonyítékokkal nem támasztotta alá, és konkrét szervezeteket sem nevezett meg.

A szövetségi tárcavezető eredményesnek ítélte a rendőrség stratégiáját, amely a nagy létszámú jelenlétre és a több helyszínen történő egyidejű bevetésre épült, megakadályozva ezzel az erőszak további terjedését. A német hatóságok már a hétvégi demonstrációk előtt szigorították a határellenőrzést, mivel tartottak attól, hogy külföldi szélsőséges csoportok szivárognak be az országba zavargásokat szítani – különösen annak fényében, hogy a szomszédos Franciaországban a korábbi súlyos fosztogatások után már a harmadik hétvégéje zajlanak a tiltakozások - emlékeztet a Reuters.

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