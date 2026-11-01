Mutatjuk a legfrissebb számokat: megalázó vereséget szenvedhet Donald Trump – Vagy van még kiút?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Beleszólás az elnök minden egyes kulcsfontosságú kormányzati kinevezettjébe. A bírósági és legfelsőbb bírósági jelöltek elfogadása vagy elutasítása, miközben a kilenc csúcsbíró közül négyen 70 év felettiek. A képviselőházzal együtt az éves költségvetés megszavazása, és közös nyomásgyakorlás a Fehér Házra a büdzsét érintő bel- és külpolitikai kérdésekben, például az iráni háború lezárása érdekében. Republikánus szenátorok pellengérre állítása széles körűen támogatott törvényjavaslatokkal, amelyek mégis elnöki vétót kényszeríthetnek ki. Mindkét kamarában etikai vizsgálatok indítása a Trump-kormányzat korrupciógyanús vagy egyéb kifogásolható ügyeiben.

Ilyen csatározásokkal telhet a következő két év Washingtonban, ha a képviselőház mellett a szenátus kontrollja is demokraták kezébe kerülne. A tét nem kicsi.

Egy éve még szinte kizártnak tűnt, hogy ez bekövetkezhet a 2026-os félidős választások után. Az alábbi térképek rövid és tömör választ adnak arra, hogy pontosan miért.

Csupa olyan államban dől el az idei szenátusi választás, amelyeket Donald Trump nyert két évvel ezelőtt, számos esetben több mint 10 százalékpontos különbséggel.

A demokratáknak olyan államokat kellene átfordítaniuk, mint Ohio, Alaszka, Iowa vagy Texas, ezért mondta a legtöbb elemző egy évvel ezelőtt, hogy ez szinte megugorhatatlan kihívás.

November 3-án az amerikai képviselőház mind a 435 tagját újraválasztják, az ottani mandátumok ugyanis csak két évre szólnak. A lakosságarányos képviseletre épülő alsóházhoz képest a száz fős felsőházban némileg bonyolultabb a helyzet: a szenátorokat – akikből mind az ötven államnak ugyanannyi, kettő-kettő jut mérettől függetlenül – hat évre választják. A szenátusi mandátumok azonban egymáshoz képest elcsúsztatva járnak le, hogy kétévente mindig csak a harmaduk kerüljön sorra. Idén 35 hely sorsa dől el, ezek közül 15 csatatér van, amely nincs egyik vagy másik párt zsebében sem. 65 szenátornak nem kell aggódnia 2026-ban, csak 2028-ban vagy 2030-ban.

A matek a következő:

a felsőházban jelenleg 47 demokrata,

és 53 republikánus szenátor ül.

Ez azt jelenti, hogy a Demokrata Pártnak négy helyet kellene elhódítani a republikánusoktól – de úgy, hogy először megőrzik a meglévő székeiket a csatatereken.

A demokratáknak kezdésnek Minnesotában, New Hampshire-ben, Georgiában és Michiganben kell visszaverniük a republikánus offenzívát.

Ezután jöhet a hét billegő állam, amelyek közül négyet kell megnyerniük a többséghez. Azért kell 51 szenátor, és nem elég az 50 mandátum, mert szavazategyenlőség esetén a republikánus alelnök, J. D. Vance szava dönt. A hét legszorosabb csatatér Maine, Michigan, Ohio, Alaszka, Iowa, Texas és Kansas.

Az, hogy ezek a régóta republikánus fellegvárnak számító államok egyáltalán csatatérré válhattak, önmagában is jelzi, hogy mennyire sarokba szorultak a republikánusok.

Ahol szinte borítékolható a demokrata diadal

Először nézzük, hol tűnnek úgy az erőviszonyok, hogy kis túlzással már megelőlegezhetjük a győzelmet a demokratáknak.

Az elnökválasztásokon vérbeli ingaállamként számontartott Georgiát 2024-ben Trump nyerte meg pár százalékpontos fölénnyel, ezért egy éve sokan aggódtak a demokrata szenátor, Jon Ossoff újraválasztási esélyei miatt. Ossoff korrupcióra fókuszáló kampánya viszont olyannyira erőteljesre sikeredett, hogy kiütéses győzelmet arathat a republikánus kihívó, Mike Collinsszal szemben. Ossoff nem is annyira őt, inkább Trumpot ütötte a kampányban, az online vírusként terjedő beszédrészletei pedig találgatásokat indítottak arról, hogy

akár az elnökjelölti posztot is megpályázhatja 2028-ban.

Az amerikai Délen Georgia mellett Észak-Karolinában is váratlanul magabiztos befutóban reménykednek a demokraták, annak ellenére, hogy Trump itt több mint három ponttal vitte a pálmát 2024-ben. A demokraták az állam kirobbanóan népszerű volt kormányzóját, Roy Coopert indítják, aki hiába visszafogott vérmérsékletű, felmoshatja a padlót a republikánus jelölttel, Michael Whatley-vel. Bár Whatley hűséges pártkatona és Trump menyével közösen pár éve még a Republikánus Nemzeti Bizottságot (RNC) vezette, a helyi beágyazottsága jóval gyengébb, mint Cooperé.

Minnesotát két éve Kamala Harris elnöki kampánya vitte bő 4 pontos fölénnyel. A főleg szomáliai bevándorlók által elkövetett, szociális juttatásokkal való visszaélési botrány azonban megrázta a középnyugati állam demokrata vezetését, köztük a párt szenátorjelöltjét, az őslakos gyökerekkel bíró progresszív kormányzóhelyettest, Peggy Flanagant. Hiába lépett vissza a kormányzói újraválasztástól Harris volt alelnökjelöltje, Tim Walz, és hiába folytat erős kampányt a tévés sportközvetítőből lett republikánus szenátorjelölt, Michele Tafoya,

a demokraták bizonyára magabiztosan behúzzák Minnesotát.

A republikánusok helyi renoméjának nem tett jót a Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) kaotikus minneapolisi razziasorozata, mely során bevándorlási ügynökök két amerikai állampolgárt megöltek az év elején. Flanagan esélyeit növeli az egykori elnökjelölt-aspiráns, Amy Klobuchar kormányzói kampánya is.

Minnesotában Tina Smith, New Hampshire-ben pedig Jeanne Shaheen szenátor visszavonulásával üresedik meg a mandátum. A sajátos politikai beállítottságú New Hampshire-ben kis ideig szintén úgy tűnt, hogy rezeghet a léc a demokrata Chris Pappas alatt, de az országos közhangulat nyomán egyértelműen Pappas az esélyes a régivonalas republikánus politikusdinasztia sarjával, John Sununuval szemben. A helyi anekdota szerint Pappasék családi étterme készítette az első chicken tendert a világon, de a történelemkönyvekbe az is bekerülhet, hogy a 46 éves politikus a szenátus első nyíltan meleg férfi tagja lehet.

Ahol eldől minden

Maine

A másik New England-i állam, amely híres az önálló politikai arcéléről, az Maine. Bár összességében a demokraták felé hajlik, és Harris itt 7 százalékponttal több voksot zsebelt be, mint Trump, a szenátusi verseny rendkívül kiélezett. Ez a hatodik (!) ciklusáért ringbe szálló mérsékelt republikánusnak, a 83 éves Susan Collinsnak köszönhető, aki 2020-as újraválasztásával is konokul dacolt a pártja ellen fordult közhangulattal, fittyet hányva a közvélemény-kutatások előrejelzésére. Collins legnagyobb fegyverténye, hogy a költségvetési bizottság elnökeként rengeteg szövetségi forrást biztosított Maine-nek, amit ő maga sem győz hangsúlyozni. Hiába igyekszik elhatárolódni Trumptól több kérdésben, például a helyieket hatványozottan sújtó kanadai vámháborútól,

a demokraták azzal támadják, hogy a centrista imidzs csak reklámfogás,

és részben Collinsnak köszönhető például, hogy a konzervatív többségű legfelsőbb bíróság eltörölte az abortuszjogot garantáló Roe v. Wade precedenst. Ám a demokraták kampánya sem alakult makulátlanul: eredeti jelöltjük, a progresszív populista Graham Platner visszalépett, miután szexuális zaklatási vádak merültek fel ellene. Helyére Troy Jackson volt állami törvényhozó ugrott be, aki híján van Platner karizmájának, de cserébe valódi munkásosztálybeli háttérrel bír korábbi favágóként. Meglátjuk, Jackson lesz-e az ellenszere a republikánus politikai veterán évtizedek óta tartó töretlen sikerének.

Minnesota és New Hampshire után Maine volt az utolsó olyan állam, amelyben a demokraták nyerték az elnökválasztást 2024-ben. Innentől kizárólag idegen terepen kell győzniük, kezdve máris a középnyugati billegő állammal, Michigannel.

Michigan

Trump Michiganben másfél pontot vert két éve Harrisre, ezért Maine után ez az az állam, amely átfordítására a legjobb esélyeik vannak. A hivatalban lévő Gary Peters demokrata szenátor nyugdíjba vonul, és itt járt a párt előválasztása a legmegosztóbb kampánnyal. A pártestablishment támogatását élvező, mérsékelt Haley Stevensszel szemben a progresszív balszárny üdvöskéje, a Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez által támogatott Abdul El-Sayed nyert egyetlen százalékponttal.

Párharcukat az Izrael-politika dominálta: míg Stevens határozottan Izrael-párti, és az ellentmondásossá vált kampányszervezet, az AIPAC is beállt mögé több tízmillió dollárral, El-Sayed hevesen kritizálja a gázai háborút, népirtásnak nevezve azt, és az amerikai segély- és fegyverszállítmányok leállítását szorgalmazza. A kettejük közötti adok-kapok odáig fajult, hogy Stevens ma El-Sayed republikánus ellenfelét, Mike Rogerst támogatta. Bár a belharc nem jó ómen, Michiganben továbbra is El-Sayed a favorit.

Ha feltűnően rosszabbul szerepelne, mint a demokraták többi jelöltje, azt a centristák fegyverként használhatják a balszárnnyal szemben, amely El-Sayed kampányát a 2028-as elnökjelölti előválasztás lakmuszpapírjának tekinti.

Ohio

Maradunk a középnyugaton, ugyanis Ohióban szintén egy hajszálon múlhat a szenátusi verseny. Ohio egy-két évtizede még tipikus billegő államnak számított, ám a Trump-korszak kezdete óta republikánusok felé tolódott el. Ez a tendencia idén talán visszafordulhat, mert a demokraták itt Észak-Karolinához hasonlóan erős jelölttel rukkoltak elő: a nagy visszatérésben reménykedő Sherrod Brownt indítják, aki 2007 óta már letolt három szenátori ciklust, 2024-ben viszont kikapott. A jól ismert Brown ellenfele a J. D. Vance helyére 2025-ben kinevezett Jon Husted lesz, volt ohiói kormányzóhelyettes.

Miközben Brown a magas árakkal, illetve az iráni háború és az adatközpont-beruházások támogatása miatt támadja, Husted a testi adottságaival híresült el a kampány vége felé.

Donald Trump eléggé rendhagyó kampányzáró üzenet gyanánt a nagyközönség előtt fejtegette, hogy milyen formás alsó féllel lett megáldva.

Erre több republikánus politikus is azon élcelődött, hogy az amerikai elnök sajnos az ő fenekükről nem zeng ódákat.

Alaszka

Alaszka ugyancsak republikánus bástyaként van elkönyvelve, noha az ottani választók hagyományosan díjazzák, ha egy jelölt pártoktól független arcélt tud mutatni. Erre meglehetősen alkalmas a "hal, család, szabadság" szlogennel kampányoló Mary Peltola, aki 2022 és 2025 között már megmutatta centrista, különutas imidzsét a képviselőházban. Az őslakos származású Peltola két éve 2,5 ponttal maradt le az újraválasztásról, idén viszont a szenátusért száll ringbe, a 2015 óta hivatalban lévő republikánus, Dan Sullivannel szemben. Meglátjuk, hogy Sullivannek elég mentőöv-e, hogy Trump több mint 13 ponttal söpörte be Alaszkát két éve.

Peltola két okból is a hírekbe került nemrég: korábbi munkatársai arról számoltak be, hogy zárt ajtók mögött nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket használt a fogyatékossággal élőkre és a melegekre, meglökte egy beosztottját, egyiküket pedig arra kérte, hogy etesse meg a családi kaméleonjukat. Peltola kampánya részben túlzónak nevezte a vádakat, és a kirohanásokat azzal indokolta, hogy a politikus férje és anyja is akkortájt halt meg. A New York Times nemrég azt is megírta, hogy a demokrata kampány direkt kereshetett egy második Dan Sullivan nevű jelöltet, hogy az szintén szerepeljen a szavazólapon az "igazi" Dan Sullivan mellett. Peltola tagadta, hogy tudomása lett volna az akcióról, Alaszkában ugyanakkor nyomozást rendeltek el,

a Trump-kormányzat pedig bírósági keresetet adott be, hogy republikánus vereség esetén ne hitelesítsék a választás eredményét,

mert szerintük elbizonytalanító, hogy melyik Sullivan melyik. A hatóságok egyébként a republikánus inkumbenst megjelölik a szavazólapokon, a helyi bíróság pedig nem talált kivetnivalót a második Sullivan indulásában. Emellett Alaszka rangsorolásos szavazási rendszert használ, így akár mindkét Sullivanre adható le voks a biztonság kedvéért.

Iowa

Miközben az egykor szintén elnökválasztási csatatérnek számító agrárállamban, Iowában a demokraták kiváló esélyekkel pályáznak a kormányzói poszt megszerzésére, váratlanul szoros a szenátusi küzdelem is. A demokraták a magát "préri populistának" nevező állami törvényhozóval, Josh Turekkel szállnak ringbe, aki nem utolsósorban kétszeres paralimpiai bajnok kerekesszékes kosárlabdában. A republikánusok Ashley Hinson volt tévébemondót, jelenlegi kongresszusi képviselőt indítják, aki talán a legerősebb jelöltjük az itt említett összes közül. Hinson óvatosan elhatárolódott Trump népszerűtlen intézkedéseitől, például a mezőgazdaságot sújtó vámháborútól, a darált marhahús vészhelyzeti exportjától, vagy a műtrágya és a dízel árát megemelő iráni háborútól. Turek azonban ott lohol a nyakában. Ám baljós figyelmeztetés, hogy

2010 óta egyetlen párt sem tudott átfordítani olyan szenátusi mandátumot, amely azelőtt ennyire a másik oldal felé hajlott volna.

Texas

Ahogy Iowát, úgy Texast is több mint 13 százalékpontos fölénnyel nyerte Trump 2024-ben, ennek dacára mégis fej fej melletti a verseny az Egyesült Államok második legnagyobb államában. Ez jórészt a demokraták jelöltjének, James Talaricónak a számlájára írható, aki

idén talán megvalósíthatja a párt évtizedes álmát, és kékké varázsolhatja a mélyvörös fellegvárat.

Demokrata politikus 1994 óta nem győzött Texasban egy állami szintű választáson sem, demokrata szenátorra pedig utoljára 1988-ban voksoltak a texasiak. Az állami törvényhozó Talarico presbiteriánus papnövendékként nem rejti véka alá a keresztény hitét, és nem idegenkedik az elitellenes gazdaságpolitikai üzenetektől sem, néhány korábbi "woke" kijelentésétől ugyanakkor elhatárolódott a győzelem érdekében. Talarico esetleges győzelmét nemcsak a Trumptól várhatóan elforduló latinók hajthatják, hanem az átszavazó republikánusok is. A CNN felmérése alapján

a republikánusok botrányhős jelöltjéről, Ken Paxtonről még a saját párttársai negyede is negatív véleménnyel van.

A keményvonalas trumpista Paxton a mérsékeltebb inkumbens, John Cornynnal szemben győzött az előválasztáson, nem kis részben Trump kései támogatásának köszönhetően. Az elnök viszont eléggé ellentmondásos lóra tett:

a texasi főügyészt 2015-ben tőzsdei csalással vádolták, de 2024-ben peren kívül lezárták az eljárást.

Miután több munkatársa vesztegetéssel és egyéb visszaélésekkel vádolta főügyészként, a republikánus többségű texasi képviselőház 2023-ban kezdeményezte az elmozdítását és felfüggesztette hivatala alól, de az állami szenátus végül felmentette a vádak alól.

2025 nyarán felesége válópert indított ellene állítólagos házasságtörés miatt.

Nem csoda, hogy ekkora űr tátong a két jelölt népszerűsége között. A Silver Bulletin előrejelzése egyébként úgy saccol, hogy

Texas hamarabb fordulhat át a demokrata irányba, mint Iowa vagy Alaszka, hiába mutatják az ellenkezőjét a felmérések.

Talán nem túlzott Ted Cruz texasi szenátor, amikor "vérfürdőt" vizionált az államban, amennyiben nem járulnak az urnákhoz a kedvetlen republikánus szavazók.

Kansas

És ha már olyan csataterek, amelyekről nehéz elhinni, hogy ilyen szorosak lehetnek. Kansast 2024-ben 16 százalékpontos különbséggel zsákolta be Trump, most mégis fej fej melletti küzdelem várható. A demokrata jelölt itt is átlagon felüli: Adam Hamilton, az ország egyik legnagyobb metodista egyházának vezető lelkésze, aki mindkét párt szélsőségeit elutasítja. De nemcsak ez a közös Talaricóban és Hamiltonban: a CNN szerint mindkettejük népszerűsége jócskán meghaladja a Demokrata Pártét Texasban és Kansasben, azaz sikeresen szólíthatnak meg független és republikánus szavazókat egyaránt. Republikánus ellenfele a második ciklusért folyamodó Roger Marshall, korábbi orvos, aki annyira nem számított életképes kihívóra, hogy a pletykák szerint még kampánycsapata sem volt. Marshall azért hihette, hogy nincs ilyesmire szüksége, mert

Kansas államot közel egy évszázada, 1932 óta nem képviselte demokrata a szenátusban.

Hamilton egyebek mellett azzal támadja Marshallt, hogy szülész-nőgyógyászként több mint 700 betegét beperelte egészségügyi tartozás miatt. Több tucat páciensét le is tartóztatták, ami nem fest túl jól egy olyan választáson, amelyet a megélhetési problémák határoznak meg. Marshallnak ezen túl több korrupciógyanús ügye is napvilágot látott.

Maine, Michigan, Ohio, Alaszka, Iowa, Texas és Kansas tehát az a hét állam, amelyeket mindenképp érdemes lesz figyelni, miközben érkeznek be a félidős választás eredményei.

Ami történelmi földrengéssel érne fel

A kampány utolsó heteiben azonban annyira kicsúszott a padló a republikánusok alatt, hogy további államokban is veszélybe kerülhettek a jelöltjeik.

Nebraskában a függetlenként ringbe szálló Dan Osborn ugyancsak szoros versenyt fut az állam korábbi kormányzójával és inkumbens republikánus szenátorával, Pete Ricketts-cel. A gépész és szakszervezeti vezető Osborn két éve is függetlenként indult, és a demokraták akkor sem indítottak ellene senkit. Akkor alig 7 ponttal maradt le a szenátorságról, meglátjuk, idén sikerül-e javítania.

A legtöbbet az elhunyt dél-karolinai szenátor, Lindsey Graham húgáról hallani, aki bátyja helyére pályázik. A politikában teljesen zöldfülű Darline Graham az előválasztási vitán beismerte, hogy néhai bátyjától eltérően nem jártas a nemzetbiztonsági kérdésekben. De Graham azt sem titkolta, hogy "izgul" a döntetlen mutató felmérések miatt, és azon viccelődött, "ha a mennyben találkozik Lindsey-vel, meg fogja fojtani", amiért ebbe a helyzetbe hozta – bár valószínűleg Trump támogatása játszott nagyobb szerepet abban, hogy Graham elindult egy új, egész ciklusért, miután kinevezték bátyja hátralévő mandátumának kitöltésére. Az elnök népszerűtlensége és a megosztó republikánus előválasztás következtében talán tényleg van rá esély, hogy a demokrata jelölt, Annie Andrews gyermekorvos fusson be elsőként egy olyan államban, amelyet Trump két éve még 18 ponttal vitt.

húgáról hallani, aki bátyja helyére pályázik. A politikában teljesen zöldfülű az előválasztási vitán beismerte, hogy néhai bátyjától eltérően nem jártas a nemzetbiztonsági kérdésekben. De Graham azt sem titkolta, hogy "izgul" a döntetlen mutató felmérések miatt, és azon viccelődött, "ha a mennyben találkozik Lindsey-vel, meg fogja fojtani", amiért ebbe a helyzetbe hozta – bár valószínűleg Trump támogatása játszott nagyobb szerepet abban, hogy Graham elindult egy új, egész ciklusért, miután kinevezték bátyja hátralévő mandátumának kitöltésére. Az elnök népszerűtlensége és a megosztó republikánus előválasztás következtében talán tényleg van rá esély, hogy a demokrata jelölt, gyermekorvos fusson be elsőként egy olyan államban, amelyet Trump két éve még 18 ponttal vitt. Az előzetes szavazási adatok alapján feltűnően megemelkedhetett a feketék szavazási kedve, ami Dél-Karolina mellett olyan államokat is kiélezetté tehet, mint Mississippi. Itt a demokrata Scott Colom mérkőzik meg Cindy Hyde-Smith hivatalban lévő republikánussal. Colom Hyde-Smith azon elszólására épített reklámkampányt, hogy aki sokallja a marhahús árát, az "válasszon más fehérjeforrást". Colom támogatói a hirdetésben ehelyett inkább más szenátor után néznének.

Florida nem a feketék, hanem a latinók miatt válhat szorossá. Itt a Marco Rubio külügyminiszter helyére kinevezett Ashley Moody indul republikánus színekben, riválisa pedig a progresszív demokrata Angie Nixon. Bár a vártnál körömrágósabb lehet a kettejük csatája, Floridában inkább a képviselőházi versenyeket tartogathatnak több izgalmat.

Az utóbbi négy állam tehát egyértelműen a republikánusok felé hajlik, de ha mégis átfordulnának, akkor az a rendkívüli forgatókönyv sem lenne kizárható, hogy a demokraták 54-nél több szenátusi helyet szerezzenek. De erre persze nagyon kevesen mernének nagy összegben fogadni.

Összegzés gyanánt pillantsunk rá a Cook Political Report térképére, amelyen szürkével láthatjuk az érmedobásnak minősülő államokat.

Jól leírja a kampányidőszak dinamikáját, hogy kezdetben olyan államok, mint Kansas vagy Dél-Karolina még csak nem is szerepeltek rajta.

Az idő előrehaladtával viszont a demokraták lehetőségei egyre csak bővültek, míg a republikánusok alternatívái folyamatosan szűkültek a szenátusi többség megtartására.

A Silver Bulletin modellje jelenleg 78%-os esélyt lát arra, hogy a demokraták legalább 51 szenátori helyet szerezzenek, noha augusztus elején még csak 56%-ot adott ugyanerre a lehetőségre. A legvalószínűbb statisztikai kimenetel szerinte az, hogy

a demokraták 52,6,

a republikánusok pedig 47,4 mandátumot szereznek.

A FLIPR elnevezésű modell azt feltételezi, hogy

Texas, Maine vagy Ohio lehet az az állam, ami átröpíti a demokratákat a szükséges küszöbön.

Ha a térképet nézzük, Nate Silver adatguru úgy véli, hogy Maine, Michigan, Ohio, Texas és Kansas is a demokraták felé billenhet, Alaszka és Iowa pedig a levegőben lóg.

A demokraták ugyanakkor nem bízhatják el magukat, hiszen mindháromban alig 3 ponttal vezetik a közvélemény-kutatásokat, így ha mégis a republikánusok győznének, az bőven a megszokott hibahatáron belüli tévedés lenne. Nem beszélve arról, hogy Ohióban és a többi középnyugati vagy préri államban korábban tendenciózusan alulmérték Trumpék támogatottságát.

Erőviszonyok a csatatereken a Silver Bulletin összesítése alapján Demokrata jelölt (%) Republikánus jelölt (%) Demokrata fölény az idei felmérésekben (%-pont) 2024-es elnökválasztási különbség (%-pont) Potenciális elmozdulás demokrata irányba (%-pont) Mississippi 38,9 45,5 -6,6 -23,0 16,4 Florida 43,2 49,2 -6,0 -13,0 7,0 Dél-Karolina 45,6 47,0 -1,4 -17,9 16,5 Nebraska 46,0 47,0 -1,0 -20,5 19,5 Iowa 47,0 46,1 0,9 -13,2 14,1 Maine 49,5 46,8 2,7 6,9 -4,2 Texas 49,1 46,2 2,9 -13,7 16,6 Ohio 48,3 45,3 3,0 -11,2 14,2 Alaszka 47,9 44,8 3,1 -13,1 16,2 Kansas 49,1 46,0 3,1 -16,1 19,2 Michigan 49,6 45,5 4,1 -1,4 5,5 Minnesota 49,6 42,7 6,9 4,2 2,7 New Hampshire 50,0 42,7 7,3 2,8 4,5 Észak-Karolina 52,2 42,0 10,2 -3,2 13,4 Georgia 52,5 42,2 10,3 -2,2 12,5 Forrás: Silver Bulletin, Portfolio-gyűjtés

Már nem kell sokat várni, hogy megtudjuk, bejött-e a Silver Bulletin előrejelzése.

A Portfolio élőben fogja közvetíteni az eredmények beérkezését magyar idő szerint szerda hajnalban.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images