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Pattanásig feszült a helyzet Lengyelországban, erőszakos hatalomátvételről beszél az államfő, rendőrök őrzik a bíróságot
Globál

Pattanásig feszült a helyzet Lengyelországban, erőszakos hatalomátvételről beszél az államfő, rendőrök őrzik a bíróságot

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Újabb fordulatot vett a lengyel alkotmánybíróság körüli konfliktus, miután pénteken felfüggesztették Bogdan Święczkowski elnököt és Bartłomiej Sochański alelnököt, a testület irányítását pedig Anna Korwin-Piotrowska bíró vette át. Karol Nawrocki államfő az alkotmányos szerv erőszakos átvételéről beszél, Donald Tusk miniszterelnök szerint viszont a jogállamiság helyreállítása zajlik. Święczkowski vasárnap a rendőrök által őrzött épületnél bebocsátást követelt, és kijelentette, hogy továbbra is ő a bíróság elnöke. A lépés a jogászokat is megosztja, hiszen négy korábbi alkotmánybírósági elnök támogatja, a Helsinki Emberi Jogi Alapítvány pedig veszélyes precedenstől tart. A 2015-re visszanyúló vitában a következő fontos fejlemény kedden várható, amikor az alkotmánybírák teljes ülése és a Legfelsőbb Bíróság bírái is összeülnek.

Egyre jobban elmélyul a lengyel alkotmánybíróság körüli hatalmi és jogi konfliktus, miután pénteken bejelentették Bogdan Święczkowski elnök és Bartłomiej Sochański alelnök tisztségük gyakorlása alóli felfüggesztését, az intézmény irányítását pedig Anna Korwin-Piotrowska bíró vette át. Karol Nawrocki államfő az alkotmányos szerv erőszakos átvételéről beszél, Donald Tusk miniszterelnök szerint viszont a jogállamiság helyreállítása zajlik. A vitatott intézkedések megosztják a jogásztársadalmat is – derül ki a Rzeczpospolita lengyel lap beszámolóiból.

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Święczkowski vasárnap reggel ismét megjelent a rendőrök által őrzött varsói épületnél, és bebocsátást követelt. Kijelentette, hogy továbbra is ő az alkotmánybíróság elnöke, mert senki nem mentette fel, a rendőröket pedig arra szólította fel, hogy ne kövessék Korwin-Piotrowska utasításait. Az intézmény vezetését átvevő bíró korábban közölte, hogy

Święczkowski és Sochański nem léphet be az épületbe.

Szombat éjjel ugyanakkor nem történt rendbontás vagy rendőri beavatkozás.

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Nawrocki péntek este megszakította szenegáli útját, visszatért Varsóba, és felkereste az alkotmánybíróságot, majd szombaton parlamenti politikusokkal egyeztetett. Mint arról a Reuters beszámolt, Donald Tusk kormányfő televíziós beszédében azt ígérte, hogy

a testület tőle függetlenül, az alkotmánynak megfelelően fog működni, a kormány feladata pedig a biztonság és a munkafeltételek garantálása.

Az államfő és a kormány tehát egyaránt az alkotmányos rend védelmével indokolja fellépését, miközben kölcsönösen vitatják a másik oldal lépéseinek jogszerűségét.

Négy korábbi alkotmánybírósági elnök, Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki és Andrzej Zoll közös nyilatkozatban támogatta az új bírák intézkedéseit. Szerintük Nawrocki és Święczkowski hónapok óta akadályozza a parlament által jogszerűen megválasztott bírák munkába állását, az államfő pénteki fellépése pedig sértette a testület autonómiáját. A Helsinki Emberi Jogi Alapítvány ugyanakkor jogi aggályokat fogalmazott meg a vezetők eltávolításával kapcsolatban, és veszélyes precedens lehetőségére figyelmeztetett.

A konfliktus 2015-re nyúlik vissza, amikor a Jog és Igazságosság (PiS) olyan bírói helyekre is saját jelölteket választott, amelyeket az előző parlament már betöltött.

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A testület függetlenségét később hazai és nemzetközi bírálatok érték, Tusk 2023-ban hivatalba lépett koalíciója pedig reformot ígért. A Reuters szerint Nawrocki idén a parlament hat jelöltjéből hármat nem esketett fel, Święczkowski pedig nem engedte munkába állni a jelenlegi többség által megválasztott bírákat. A kormányt is bírálták, miután a parlament októberben Tusk szövetségesét, Maciej Bereket választotta a testületbe.

A következő fontos fejlemény kedden várható:

Korwin-Piotrowska november 3-ra összehívta az alkotmánybírák teljes ülését, egyebek mellett a 2027-es költségvetés elfogadására.

A négy korábbi elnök Święczkowski és Sochański mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló főügyészi indítványok elbírálását is sürgeti. Ugyanaznap 14 órakor a Legfelsőbb Bíróság bírái is összeülnek, hogy az alkotmányos rendet és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő veszélyekről tárgyaljanak.

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Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images

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