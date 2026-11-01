Európának ott kell lennie az ukrajnai rendezéséről szóló tárgyalásokon, de a jelenlegi hozzáállása mellett ez a részvétel haszontalan lenne - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízióban vasárnap sugárzott nyilatkozatában.

Peszkov kifogásolta, hogy Brüsszel továbbra is Oroszország stratégiai vereségét akarja elérni.

Ez nagyon bonyolult kérdés. Egyrészt ott kellene lenniük a tárgyalóasztalnál. De miért lenne ott most rájuk szükség, ilyen hozzáállással? Ez haszontalan. Ezért nincsenek ott jelenleg

- fogalmazott a Kreml szóvivője.

Jurij Usakov, az orosz elnöki külügyi tanácsadója a tárgyalásokban való európai részvétel lehetőségével kapcsolatban ugyanennek a csatornának azt mondta, hogy a Kreml szerint a rendezési tárgyalások első fordulóinak a várható felújítást követően háromoldalú, orosz-amerikai-ukrán formátumban kell lezajlaniuk, mivel az Egyesült Államokkal már folytatódó munkakapcsolatok állnak fenn. Lehetségesnek nevezte, hogy az európaiak később majd helyet kapnak ennél vagy valamely másik tárgyalóasztalnál.

Usakov úgy vélekedett, hogy

Vlagyimir Putyin orosz elnök fel fogja venni a telefont, ha ukrán hivatali partnere Volodimir Zelenszkij felhívja őt.

A tanácsadó azt javasolta az ukrán vezetőnek, hogy utazzon el Moszkvába, ha tárgyalni kíván.

A moszkvai védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, és több mint 1170 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A hadijelentés az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel ukrán energetikai és közekedési infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeit, valamint drónok összeszerelésének és tárolásának helyszíneit, lőszerraktárakat, 13 páncélozott harcjárművet, két önjáró 155 milliméteres tarackot, továbbá 391 repülőgép-típusú drónt.

Több régióból jelentettek az orosz hatóságok ukrán tüzérségi és pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott támadást. Leonyid Paszecsnyik, az elcsatolt "Luhanszki Népköztársaság" vezetője arról számolt be, hogy a régióban az elmúlt nap folyamán egy autóbuszra és három személygépkocsira mért ukrán dróncsapások következtében négy civil életét vesztette, kettő pedig megsebesült.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított a Nyizsnyij Novgorod-i régiót ért éjszakai tömeges ukrán dróntámadás nyomán. Megsérült egy nő, akinek a gépkocsiját lezuhanó drónroncs találta el. A régió operatív parancsnoksága közölte, hogy intézkedéseket hozott az üzemanyag-ellátás biztosításának érdekében a benzinkutaknál, noha az ellátás továbbra is stabilan működik. A hatóságok arra kérték az autósokat, hogy csak akkor tankoljanak, ha valóban szükséges, és "ne keltsenek pánikot".

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