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Riadót fújtak a balti államban: azonosítatlan eszköz lépett be a légtérbe Oroszország határánál
Globál

Riadót fújtak a balti államban: azonosítatlan eszköz lépett be a légtérbe Oroszország határánál

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Rövid időre megsértették Lettország légterét vasárnap az orosz és a belarusz határ közelében. A lett fegyveres erők arra kérték a lakosságot, hogy a veszélyhelyzet idejére mindenki maradjon zárt térben, a fenyegetés azonban mintegy fél órán belül megszűnt. Az eset hátterében a balti térségben egyre gyakoribbá váló, eltévedt drónok állnak, amelyek komoly biztonsági és politikai feszültséget okoznak a régióban.

A lett hadsereg az X közösségi oldalon közzétett üzenetében figyelmeztette a határ mentén élőket a légtérben észlelt veszélyre. Felszólították a lakosokat, hogy amennyiben alacsonyan szálló vagy gyanús tárgyat látnak, saját biztonságuk érdekében semmiképpen se közelítsék meg azt. Hozzávetőleg harminc perccel később a fegyveres erők már arról tájékoztattak, hogy az azonosítatlan eszköz elhagyta az ország légterét, így a riasztást feloldották.

Az utóbbi időben rendszeressé vált, hogy ukrán katonai drónok tévednek Finnország, Észtország, Lettország és Litvánia légterébe. Ez egyre nagyobb aggodalmat kelt amiatt, hogy az ukrajnai háború átterjedhet az Oroszországgal, illetve szövetségesével, Belarusszal határos NATO-tagállamokra is.

A jelenség közvetlen oka, hogy miközben az ukrán erők az oroszországi balti-tengeri olajkikötőket támadják, néhány pilóta nélküli eszköz célt téveszt. Ezek az eltévedt drónok már több alkalommal váltottak ki biztonsági riasztást a szomszédos országokban, Lettországban pedig idén év elején még kormányválsághoz és a kabinet bukásához is vezettek - emlékeztet a Reuters.

A légtérsértések miatt Moszkva és Kijev egymást hibáztatja.

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Az orosz fél azzal vádolja Ukrajnát, hogy a NATO-tagállamok légterét használja fedezékként a támadásaihoz, míg az ukrán vezetés szerint az orosz elektronikai hadviselés és zavarás téríti el a drónokat az eredeti útvonalukról. A NATO-országok ugyanakkor általánosságban Oroszországot teszik felelőssé ezekért az incidensekért, emlékeztetve arra, hogy Moszkva közel öt évvel ezelőtt, szomszédja lerohanásával maga robbantotta ki a háborút.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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