Trump: az Egyesült Államokban maradhat a körözött, bukott politikus

Az amerikai elnök egy halloweeni rendezvényen újságíróknak nyilatkozva szögezte le, hogy
a brazil politikus addig maradhat az országban, ameddig csak akar.
Trump egyúttal gyalázatosnak minősítette a brazil választást, amelyen Bolsonaro annak ellenére maradt alul a hivatalban lévő baloldali elnökkel, Luiz Inácio Lula da Silvával szemben, hogy a közvélemény-kutatások többsége az ő győzelmét vetítette előre.
A független nemzetközi megfigyelők ezzel szemben szabadnak és tisztességesnek ítélték a szavazást.
A washingtoni brazil nagykövetség egyelőre nem reagált az amerikai elnök szavaira.
Flavio Bolsonaro azután utazott az Egyesült Államokba, hogy a választási vereségét követően a brazil legfelsőbb bíróság egyik bírája bevonta az útlevelét.
A politikus ellen ugyanis két szövetségi pénzmosási nyomozás is zajlik a hazájában, és a hatóságok tartottak attól, hogy megszökik az igazságszolgáltatás elől.
A Reuters korábbi értesülései szerint Bolsonaro különleges humanitárius engedéllyel léphetett be az Egyesült Államokba, amely alapesetben mindössze egy évre szóló tartózkodást tesz lehetővé.
Bár a bukott jelölt befogadása komoly diplomáciai feszültséget okoz, Marco Rubio amerikai külügyminiszter még Trump nyilatkozata előtt a viszony enyhülésére utaló megjegyzéseket tett. Rubio szombaton az atlantai G20-találkozón egyeztetett Mauro Vieira brazil külügyminiszterrel, és közölte, hogy a jövő hónapban ismét tárgyalóasztalhoz ülnek a G7-ek franciaországi külügyminiszteri csúcstalálkozóján, amelyen Brazília megfigyelőként vesz részt.
Az amerikai külügyminiszter határozottan cáfolta, hogy a washingtoni kormányzatnak közvetlen szerepe lett volna Bolsonaro e heti beutazásában, jóllehet sajtóértesülések szerint Jason Miller, a Fehér Ház egyik tisztviselője segített megszervezni az utat. Névtelenséget kérő források ugyanakkor azt hangsúlyozták, hogy
noha beengedték az országba, Trump jelenleg nem tervezi, hogy támogatást nyújtson az önmagát Brazília törvényes vezetőjének tartó politikus törekvéseihez, és találkozni sem szándékozik vele.
A brazil belpolitikai helyzetet tovább élezi a két főszereplő családi és személyes múltja. A mostani vesztes jelölt apja, a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro korábbi elnök jelenleg börtönbüntetését tölti Brazíliában, miután a 2022-es választási vereségét követően államcsínyt kísérelt meg. A most újraválasztott Lula da Silva pedig 2018-ban és 2019-ben töltött tizenhét hónapot rács mögött olyan korrupciós vádak miatt, amelyeket a bíróság később megsemmisített.
Forrás: Reuters
Címlapkép: Flavio Bolsonaro brazil elnökjelölt (középen) családjával együtt érkezik a Miami-Opa Locka Executive repülőtérre 2026. október 28-án Miamiban, Floridában. A fotó forrása: Joe Raedle/Getty Images
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