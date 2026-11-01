Trump bjelentette, hogy újabb támadásokra készül Iránban

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok nagyrészt már semlegesítette Irán nukleáris kapacitását, azonban egy-két célpont, köztük egy feltételezett föld alatti atomlétesítmény megsemmisítése még hátravan. A fő célpont a Natanz közelében található Kolang-hegy, ahol a gyanú szerint dúsított uránt tárolnak - számolt be az MTI.

A hátralévő helyszínek kiiktatása akár tíz perc alatt, rendkívül gyorsan végrehajtható, mondta el a floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban szombaton nyilatkozó elnök. Külön kiemelte

a Teherántól mintegy kétszáz kilométerre délre, Iszfahán tartományban fekvő Kolang-hegyet (angol nevén Pickaxe Mountain).

A létesítmány az ország nukleáris programjához köthető, és eddig elkerülte az amerikai, illetve az izraeli csapásokat.

A legújabb műholdképek tanúsága szerint a hegyvidéki bázison jelenleg is építési munkálatok zajlanak. Meg nem erősített információk alapján Irán itt raktározza magasan dúsított uránkészletének egy részét, amelyet tovább dúsítva akár atomfegyverek előállításához is felhasználhatnak.

Trump az elmúlt hónapokban már többször kilátásba helyezte a komplexum lebombázását. Hangsúlyozta, hogy ha nem születik megállapodás a felek között, ezt a létesítményt is meg kell semmisíteniük. Irán ugyanakkor határozottan tagadja a vádakat.

A teheráni külügyminisztérium korábban azt közölte, hogy

a területen semmilyen nukleáris tevékenység nem folyik, az amerikai fenyegetéseket pedig csupán egy esetleges fegyveres támadás és szabotázs koholt ürügyének minősítette.

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