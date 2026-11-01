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Trump bjelentette, hogy újabb támadásokra készül Iránban
Globál

Trump bjelentette, hogy újabb támadásokra készül Iránban

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Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok nagyrészt már semlegesítette Irán nukleáris kapacitását, azonban egy-két célpont, köztük egy feltételezett föld alatti atomlétesítmény megsemmisítése még hátravan. A fő célpont a Natanz közelében található Kolang-hegy, ahol a gyanú szerint dúsított uránt tárolnak - számolt be az MTI.

A hátralévő helyszínek kiiktatása akár tíz perc alatt, rendkívül gyorsan végrehajtható, mondta el a floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban szombaton nyilatkozó elnök. Külön kiemelte

a Teherántól mintegy kétszáz kilométerre délre, Iszfahán tartományban fekvő Kolang-hegyet (angol nevén Pickaxe Mountain).

A létesítmány az ország nukleáris programjához köthető, és eddig elkerülte az amerikai, illetve az izraeli csapásokat.

A legújabb műholdképek tanúsága szerint a hegyvidéki bázison jelenleg is építési munkálatok zajlanak. Meg nem erősített információk alapján Irán itt raktározza magasan dúsított uránkészletének egy részét, amelyet tovább dúsítva akár atomfegyverek előállításához is felhasználhatnak.

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Trump az elmúlt hónapokban már többször kilátásba helyezte a komplexum lebombázását. Hangsúlyozta, hogy ha nem születik megállapodás a felek között, ezt a létesítményt is meg kell semmisíteniük. Irán ugyanakkor határozottan tagadja a vádakat.

A teheráni külügyminisztérium korábban azt közölte, hogy

a területen semmilyen nukleáris tevékenység nem folyik, az amerikai fenyegetéseket pedig csupán egy esetleges fegyveres támadás és szabotázs koholt ürügyének minősítette.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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