Zelenszkij: százezrek vannak áram nélkül az orosz támadások után

Több százezer ember maradt áram nélkül vasárnap Ukrajnában az orosz támadások miatt - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Közlése szerint Oroszország az éjszaka folyamán négy ukrán régióban támadta az áramellátó infrastruktúrát, és több százezer háztartás áramellátását szakította meg.

A támadások intenzitása nagyon magas, és az oroszok igyekeznek maximálisan kihasználni a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerek hiányát

- írta az ukrán államfő a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Szólt arról is, hogy Ukrajna megtámadta az oroszországi Rosztovi régióban található Kamenszkij üzemet, amely szerinte részt vett az orosz rakéták gyártásában.Moszkva nem kommentálta a rosztovi támadásról szóló híreket.

Dél-Ukrajnában az orosz erők által ellenőrzött ukrán Oleski város környékén a hatnapos helyi tűzszünet utolsó napjához érkezett, a frontvonal más szakaszaiban azonban nem csillapodtak a harcok, és mindkét fél folytatta a nagy hatótávolságú eszközökkel végrehajtott légitámadásokat. Az ukrán légierő közlése szerint szombat este óta Oroszország által indított 433 nagy hatótávolságú drónból 371-et lelőtt. Reggeli jelentésében a légierő arról is beszámolt, hogy vasárnap reggelre még mindig több tucat orosz drón volt a levegőben. Kijevben éjfél óta hat drónriadó volt.

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