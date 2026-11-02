A legrosszabbra készül a NATO: Trump esetleges veresége drámai következményekkel járhat

Az előrejelzések szerint a demokraták jó eséllyel megszerzik a többséget a képviselőházban, és akár a szenátust is átvehetik, miközben az elnök népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt. Öt, névtelenséget kérő NATO-diplomata szerint a kongresszus által belpolitikai téren korlátok közé szorított államfő a hadsereg főparancsnokaként a nemzetközi színtéren élheti ki a frusztrációját, ahol jóval szabadabb keze van. Az európai félelmek középpontjában az amerikai erők európai jelenlétének decemberre várt felülvizsgálata áll, mivel a törvényhozási munkától elzárt Trump
a saját szavazóbázisának mozgósítása érdekében a tervezettnél sokkal nagyobb mértékű csapatkivonást rendelhet el.
A transzatlanti feszültségeket már a választások előtti hetekben is több intézkedés fokozta, köztük az ukrajnai Starlink-szolgáltatások lekapcsolása, valamint Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök közeledése. Szakértők és diplomaták szerint fennáll a veszélye annak, hogy az amerikai elnök a további európai katonai jelenlétet egy, az Egyesült Államok által támogatott ukrajnai béketerv elfogadásához köti, vagy egy átfogóbb, Putyinnal kötendő alku részévé teszi. Emellett Washington csökkentheti a NATO közös költségvetésébe irányuló befizetéseit, és korlátozhatja a szövetség ukrajnai fegyvervásárlási programját is.
A Fehér Ház ezzel szemben hangsúlyozta, hogy Trump minden elődjénél többet tett a szövetségért, példaként említve a védelmi kiadások GDP-arányos 5 százalékra emeléséről szóló, 2035-ig teljesítendő vállalások kicsikarását, valamint a grönlandi amerikai katonai jelenlét megerősítését. Olivia Wales helyettes szóvivő ugyanakkor hozzátette, hogy az elnök továbbra is nehezményezi, amiért
a NATO-szövetségesek nem álltak ki az Egyesült Államok mellett az Iránnal vívott háborúban.
Egy súlyos republikánus választási vereség a Pentagon vezetését is megingathatja, ami paradox módon akár késleltetheti is az európai csapatkivonásokat. Pete Hegseth védelmi miniszter rendkívül népszerűtlenné vált a kongresszusban, mivel rendszeresen megtagadja a költségvetési és műveleti tájékoztatást a törvényhozóktól. Amennyiben a demokraták többséget szereznek, azonnal vizsgálatokat indíthatnak ellene a tábornokok és admirálisok tucatjainak indoklás nélküli elbocsátása, valamint az akadozó iráni háború miatt. Ez a nyomás Hegseth távozásához vezethet, az átmeneti időszak pedig hetekkel vagy hónapokkal tolhatja el a csapaterő-átcsoportosításokról szóló döntéseket.
Bár az amerikai törvények jelenleg 76 ezer főben határozzák meg az Európában állomásozó amerikai katonák minimális létszámát, elemzők szerint kétséges, hogy ez a korlátozás megállná a helyét egy jogi vitában, ráadásul a Trump-adminisztráció korábban is rendszeresen figyelmen kívül hagyta a bírósági döntéseket és a kongresszusi iránymutatásokat. Ha az elnök valóban átfogó kivonulásról dönt,
az európai szövetségeseknek a légvédelmi rendszerek, az elektronikai hadviselési képességek, a hírszerzési és felderítési támogatás, a légi utántöltés, valamint a speciális logisztikai feladatok pótlása okozza majd a legnagyobb nehézséget.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Letette a mestertervet az asztalra Európa legerősebb országa: így válnának AI-nagyhatalommá
Új mesterségesintelligencia-stratégiával áll elő Németország.
Nagyon erős az amerikai feldolgozóipar
Ahogy az árnyomás is.
A rendőrség elit egysége vadászik Matolcsy Ádámra
Az Interpol legmagasabb szintű, úgynevezett vörös riasztást is kiadhatják miatta.
Váratlan fordulat Iránban: az utolsó pillanatban sikerülhet elkerülni, hogy felrobbanjon a Közel-Kelet?
Nagyon úgy néz ki, lesznek újabb tárgyalási körök.
Leválthatják a zártkörű magántőkealapok kezelőit, átveszi az állam a takarékintegráció vagyonát
Fajsúlyos változásokat tervez a kormány a tőkepiac szabályozásában.
Bejelentették: különleges műveletet indít Oroszország határán az egyik legerősebb NATO-tagállam - Fegyveres betöréstől tartanak
Rendkívüli katonai-rendőri akció lesz.
Sonnevend Pál az Alkotmánybíróság új elnöke
Titkos szavazással döntöttek.
Kötvénypiaci pánik söpört végig a világon – Így állták a sarat a magyar befektetési alapok
Érezhetően megviselte a kötvényalapokat a turbulencia.
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.