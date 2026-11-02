9°C eső
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Friss eredmények Függőben: 435
0 0
Kiinduló helyzet Betöltetlen: 2
214 219
435 Mandátum

Szenátus

Friss eredmények Függőben: 35
34 31
Kiinduló helyzet Fix szenátori hely: 65
47 53
100 Mandátum
  • Megjelenítés
FONTOS Nagy roham indult a magyar állampapírokért, hónapok óta nem láttunk ilyet a lakossági befektetőktől
A legrosszabbra készül a NATO: Trump esetleges veresége drámai következményekkel járhat
Globál

A legrosszabbra készül a NATO: Trump esetleges veresége drámai következményekkel járhat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A NATO európai tagállamai a legrosszabb forgatókönyvre készülnek a keddi amerikai félidős választások előtt. Diplomáciai források szerint a szövetségesek attól tartanak, hogy egy esetleges republikánus vereség után a belpolitikában megbénított Donald Trump a külpolitikában próbál majd látványos lépéseket tenni - tudósított a Politico.

Az előrejelzések szerint a demokraták jó eséllyel megszerzik a többséget a képviselőházban, és akár a szenátust is átvehetik, miközben az elnök népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt. Öt, névtelenséget kérő NATO-diplomata szerint a kongresszus által belpolitikai téren korlátok közé szorított államfő a hadsereg főparancsnokaként a nemzetközi színtéren élheti ki a frusztrációját, ahol jóval szabadabb keze van. Az európai félelmek középpontjában az amerikai erők európai jelenlétének decemberre várt felülvizsgálata áll, mivel a törvényhozási munkától elzárt Trump

a saját szavazóbázisának mozgósítása érdekében a tervezettnél sokkal nagyobb mértékű csapatkivonást rendelhet el.

A transzatlanti feszültségeket már a választások előtti hetekben is több intézkedés fokozta, köztük az ukrajnai Starlink-szolgáltatások lekapcsolása, valamint Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök közeledése. Szakértők és diplomaták szerint fennáll a veszélye annak, hogy az amerikai elnök a további európai katonai jelenlétet egy, az Egyesült Államok által támogatott ukrajnai béketerv elfogadásához köti, vagy egy átfogóbb, Putyinnal kötendő alku részévé teszi. Emellett Washington csökkentheti a NATO közös költségvetésébe irányuló befizetéseit, és korlátozhatja a szövetség ukrajnai fegyvervásárlási programját is.

A Fehér Ház ezzel szemben hangsúlyozta, hogy Trump minden elődjénél többet tett a szövetségért, példaként említve a védelmi kiadások GDP-arányos 5 százalékra emeléséről szóló, 2035-ig teljesítendő vállalások kicsikarását, valamint a grönlandi amerikai katonai jelenlét megerősítését. Olivia Wales helyettes szóvivő ugyanakkor hozzátette, hogy az elnök továbbra is nehezményezi, amiért

Még több Globál

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Nemzetközi botrány robbant ki Ukrajna körül: állítólag külföldön szítanak lázadást Kijev titkosszolgálatai - Megtörte a csendet Kijev

Letette a mestertervet az asztalra Európa legerősebb országa: így válnának AI-nagyhatalommá

a NATO-szövetségesek nem álltak ki az Egyesült Államok mellett az Iránnal vívott háborúban.

Egy súlyos republikánus választási vereség a Pentagon vezetését is megingathatja, ami paradox módon akár késleltetheti is az európai csapatkivonásokat. Pete Hegseth védelmi miniszter rendkívül népszerűtlenné vált a kongresszusban, mivel rendszeresen megtagadja a költségvetési és műveleti tájékoztatást a törvényhozóktól. Amennyiben a demokraták többséget szereznek, azonnal vizsgálatokat indíthatnak ellene a tábornokok és admirálisok tucatjainak indoklás nélküli elbocsátása, valamint az akadozó iráni háború miatt. Ez a nyomás Hegseth távozásához vezethet, az átmeneti időszak pedig hetekkel vagy hónapokkal tolhatja el a csapaterő-átcsoportosításokról szóló döntéseket.

Bár az amerikai törvények jelenleg 76 ezer főben határozzák meg az Európában állomásozó amerikai katonák minimális létszámát, elemzők szerint kétséges, hogy ez a korlátozás megállná a helyét egy jogi vitában, ráadásul a Trump-adminisztráció korábban is rendszeresen figyelmen kívül hagyta a bírósági döntéseket és a kongresszusi iránymutatásokat. Ha az elnök valóban átfogó kivonulásról dönt,

az európai szövetségeseknek a légvédelmi rendszerek, az elektronikai hadviselési képességek, a hírszerzési és felderítési támogatás, a légi utántöltés, valamint a speciális logisztikai feladatok pótlása okozza majd a legnagyobb nehézséget.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Megkaparintotta az ukrán hírszerzés Moszkva csúcsdrónját: szintet léptek az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility