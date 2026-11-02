A legrosszabbra készül a NATO: Trump esetleges veresége drámai következményekkel járhat

Az előrejelzések szerint a demokraták jó eséllyel megszerzik a többséget a képviselőházban, és akár a szenátust is átvehetik, miközben az elnök népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt. Öt, névtelenséget kérő NATO-diplomata szerint a kongresszus által belpolitikai téren korlátok közé szorított államfő a hadsereg főparancsnokaként a nemzetközi színtéren élheti ki a frusztrációját, ahol jóval szabadabb keze van. Az európai félelmek középpontjában az amerikai erők európai jelenlétének decemberre várt felülvizsgálata áll, mivel a törvényhozási munkától elzárt Trump

a saját szavazóbázisának mozgósítása érdekében a tervezettnél sokkal nagyobb mértékű csapatkivonást rendelhet el.

A transzatlanti feszültségeket már a választások előtti hetekben is több intézkedés fokozta, köztük az ukrajnai Starlink-szolgáltatások lekapcsolása, valamint Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök közeledése. Szakértők és diplomaták szerint fennáll a veszélye annak, hogy az amerikai elnök a további európai katonai jelenlétet egy, az Egyesült Államok által támogatott ukrajnai béketerv elfogadásához köti, vagy egy átfogóbb, Putyinnal kötendő alku részévé teszi. Emellett Washington csökkentheti a NATO közös költségvetésébe irányuló befizetéseit, és korlátozhatja a szövetség ukrajnai fegyvervásárlási programját is.

A Fehér Ház ezzel szemben hangsúlyozta, hogy Trump minden elődjénél többet tett a szövetségért, példaként említve a védelmi kiadások GDP-arányos 5 százalékra emeléséről szóló, 2035-ig teljesítendő vállalások kicsikarását, valamint a grönlandi amerikai katonai jelenlét megerősítését. Olivia Wales helyettes szóvivő ugyanakkor hozzátette, hogy az elnök továbbra is nehezményezi, amiért

a NATO-szövetségesek nem álltak ki az Egyesült Államok mellett az Iránnal vívott háborúban.

Egy súlyos republikánus választási vereség a Pentagon vezetését is megingathatja, ami paradox módon akár késleltetheti is az európai csapatkivonásokat. Pete Hegseth védelmi miniszter rendkívül népszerűtlenné vált a kongresszusban, mivel rendszeresen megtagadja a költségvetési és műveleti tájékoztatást a törvényhozóktól. Amennyiben a demokraták többséget szereznek, azonnal vizsgálatokat indíthatnak ellene a tábornokok és admirálisok tucatjainak indoklás nélküli elbocsátása, valamint az akadozó iráni háború miatt. Ez a nyomás Hegseth távozásához vezethet, az átmeneti időszak pedig hetekkel vagy hónapokkal tolhatja el a csapaterő-átcsoportosításokról szóló döntéseket.

Bár az amerikai törvények jelenleg 76 ezer főben határozzák meg az Európában állomásozó amerikai katonák minimális létszámát, elemzők szerint kétséges, hogy ez a korlátozás megállná a helyét egy jogi vitában, ráadásul a Trump-adminisztráció korábban is rendszeresen figyelmen kívül hagyta a bírósági döntéseket és a kongresszusi iránymutatásokat. Ha az elnök valóban átfogó kivonulásról dönt,

az európai szövetségeseknek a légvédelmi rendszerek, az elektronikai hadviselési képességek, a hírszerzési és felderítési támogatás, a légi utántöltés, valamint a speciális logisztikai feladatok pótlása okozza majd a legnagyobb nehézséget.

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