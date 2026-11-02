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ALPHA-riasztás volt a magyar légtérben – Azonnal felszállt egy Gripen, kényszerleszállás történt Budapesten
Globál

ALPHA-riasztás volt a magyar légtérben – Azonnal felszállt egy Gripen, kényszerleszállás történt Budapesten

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Éles bevetésen vett részt ma a magyar légierő egyik Gripen-vadászgépe – jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebookon.

A magyar légvédelmet azért riadóztatták, mert

bombafenyegetést kapott egy Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely emiatt megszakította eredeti útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget.

A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el.

A Magyar Honvédség Gripenje perceken belül a levegőbe emelkedett, és biztosította az utasszállító repülőgép leszállását Budapesten – tájékoztat a miniszter.

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A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át.

Egyelőre nem tudni, hogy ténylegesen volt-e a repülőgépen bomba, a járat Budapesten biztonságosan leszállt.

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Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

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