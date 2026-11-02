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Atomtámadásra figyelmeztették Ukrajnát és Oroszországot: gyorsan kiderült, mi áll a háttérben
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Atomtámadásra figyelmeztették Ukrajnát és Oroszországot: gyorsan kiderült, mi áll a háttérben

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Hackertámadás érte az ukrán légvédelmi riasztórendszert, ezért sokan hamis felhívásokat kaptak – írja a Kyiv Independent.

November 1-én feltörték az ukrán légvédelmi riasztórendszert, emiatt pedig országszerte hamis légiriadókról jöttek értesítések. Nagyobb riadalmat okozott, hogy a riasztások arra is felhívták a lakosság figyelmét, hogy nukleáris és vegyi fenyegetéssel is szembe kell nézniük. Az utcai harcokról szóló üzenet is megjelent a felhasználók telefonján. A helyzet ezt követően vált furcsává, ugyanis november 2-án a hajnali órákban az orosz légvédelmi riasztórendszert is feltörték. Az orosz Polgári Védelmi, Vészhelyzeti és Katasztrófaelhárítási Minisztérium úgy véli, hogy ez Kijev válasza lehetett a korábbi incidensre.

Ma illetéktelen személyek zavarták meg az alkalmazás működését. Letiltottuk a push értesítéseket, és ideiglenesen felfüggesztettük az alkalmazást

– jelentette a Digitális Átalakítási Minisztérium felérésére az applikációt elkészítő Ajax Systems biztonságtechnológiai vállalat.

Az ország egész területére légiriadót hirdettek, még Kárpátaljára is, bizonyos helyeken ennél súlyosabb figyelmeztetések jártak körbe: Kijevben és Zaporizzsjában például nukleáris és vegyi támadás miatt figyelmeztettek – hamisan. A riasztásokat orosz nyelven küldték ki, az egyiken az ukránokat az Oresnyik támadására is figyelmeztették:

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– írták.  

A pánikkeltő üzeneteket követően azonnal igyekeztek mindenkit értesíteni, hogy szó sincs ilyen típusú veszélyhelyzetről, a lakosság nyugalmát kérték. A hatóságok nem sokkal később jelezték, hogy visszaszerezték a felügyeletet az applikáció felett, újra megfelelően működik. Közölték, hogy a felhasználókra vonatkozóan nem jelentett veszélyt az átmeneti eset.

Egy nappal később az orosz állampolgárok ébredhettek atomveszély miatti figyelmeztetésre:

nukleáris robbanófejek kilövésére figyelmeztettek, és jelezték, hogy három hétre elegendő élelmiszert kell felhalmoznia a lakosságnak.

Az orosz minisztérium itt is hamarosan jelezte, hogy egy külső támadásról van szó, és hamis értesítést kaptak a felhasználók, már dolgoznak a probléma megoldásán.

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