Azonnali hatállyal menesztették Feledy Botondot - Reagált a Külügyi Intézet kirúgott vezérigazgatója; Magyar Péter is megszólalt az ügyben

Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szűkszavú Facebook-posztban jelentette be, hogy menesztik a Magyar Külügyi Intézet nemrég kinevezett vezérigazgatóját, Feledy Botondot. Nem sokkal később Feledy Botond is reagált Facebook-posztban, elmondta: külpolitikai elemző cége a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumnak is dolgozott. Ezt már maga Magyar Péter miniszterelnök sem hagyta szóm nélkül, majd Feledy Botond Facebook-bejegyzése alatt beszélgetésbe fogtak egymással az érintettek. Közben az is kiderült, hogy milyen feladatokat végzett Feledy cége a volt miniszternek.

A Külügyminisztérium néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról. A minisztériumhoz beérkezett információk alapján bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megszüntetjük Feledy Botond vezetői megbízatását

– írta az államtitkár.

Feledy Botond 2026. augusztus 1-jétől töltötte be a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatói posztját.

Az állami tulajdonban álló kutatóintézet és agytröszt egyik legfontosabb feladata a külpolitikai döntéshozók szakmai támogatása.

Feledy 2022 és 2026 között a Partizán külpolitikai szakértője és műsorvezetője volt, nevéhez kötődött a Heti Feledy világpolitikai hírlevél is.

Megszólalt Feledy Botond

Feledy Botond a Facebookon írt az előző kormányhoz fűződő kapcsolatáról menesztésének híre után.

Elmondta, hogy külpolitikai elemző cégét megkereste az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), amelyet Lázár János vezetett.

Pontosan azt szerették volna, amit kínált a cég: a független elemzői perspektívát. Arra jutottam, hogy ha lehetőséget kap a három embert foglalkoztató cégem, akkor leszerződöm: olvashassanak egy-egy valós, realista elemzői szemléletre épülő anyagot, amit az utolsó ciklusra szolgalelkűvé vált kormányzati think-tankek biztosan nem mertek volna leírni, például nem mertek volna kritikusak lenni Oroszországgal vagy Kínával kapcsolatban. Ezt én épp azért tehettem meg, mert független elemzőként dolgoztam

- írta Feledy Botond.

Hozzátette, eközben cége szerződött brüsszeli alapítványtól kezdve londoni hedge fundon át közép-európai energetikai és pénzügyi vállalatokkal is.

Csak annyit mondhatok Nektek, hogy az ügyfeleim nem befolyásolták a véleményem soha. De szerintem aki meghallgatott, annak ez világos. Tiszta szívvel dolgozom továbbra is azon, hogy végbemenjen az országban rendszerváltás

- zárta posztját a menesztett vezérigazgató.

Időközben a Telex megtudta az ügy részleteit:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 02. Kiszivárgott, pontosan mit titkolt el Feledy Botond

Mit mond Magyar Péter?

Feledy Botond posztjához kommentelt a kormányfő is. Magyar Péter azt írta:

Ez nagyon szép, de ha valaki elfogad egy kormányzati vezetői megbízást, és megkérdezik, hogy támadható-e, akkor illik beszámolni arról, hogy az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott. Még a választás után is 19 millió forintot. Mindent meg lehet magyarázni, de elhallgatni nem. Sajnálom.

Majd egy másik hozzászólónak úgy reagált Magyar Péter, hogy "mi nem nyomozók vagyunk. Kérdéseket teszünk fel. Ezekre van, aki korrektül válaszol és van, aki nem".

Rövid időn belül kialakult egy párbeszéd is Feledy Botond Facebook-bejegyzése alatt. A menesztett vezérigazgató így reagált Magyar Péter szavaira:

Kár, hogy így találkozunk a posztom alatt. A rendszerváltásba fektetett energiáim mindig őszinték voltak. Az, hogy elemzést írtam épp, nem állította át a szívem. Annyit pontosíthassak, hogy az március 20. Nem május. Választás után már a csapataiddal dolgoztunk. Ahogy 2024 óta.

Majd jött Magyar Péter viszontválasza nem sokkal később:

áprilisi az utolsó számla, júliusig szólt a szerződés. Ha valaki egy ilyen dolgot eltagad, akkor nem tudunk együtt dolgozni. Sajnálom.

Időközben a Telex közzétette egy cikket, melyben feltárták az ügy hátterét. Ahhoz a cikkhez Magyar Péter ezt a kommentet fűzte:

"Ha valaki elfogad egy kormányzati vezetői megbízást, és megkérdezik, hogy támadható-e, akkor illik beszámolni arról, hogy az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott. Még a választás után is 19 millió forintot. Mindent meg lehet magyarázni, de elhallgatni nem. Sajnálom."

Címlapkép forrása: Feledy Botond Facebook-oldala