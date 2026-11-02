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Bejelentették: különleges műveletet indít Oroszország határán az egyik legerősebb NATO-tagállam - Fegyveres betöréstől tartanak
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Bejelentették: különleges műveletet indít Oroszország határán az egyik legerősebb NATO-tagállam - Fegyveres betöréstől tartanak

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Lengyelország különleges műveletet indított az Oroszországhoz tartozó Kalinyingrádi terület határán, miután figyelmeztetést kapott esetleges szabotázsakciókról. A megelőző jellegű biztonsági intézkedésekbe a rendőrség mellett a hadsereget és a titkosszolgálatokat is bevonták - tudósított az RBK.

Marek Boroń országos rendőrfőkapitány bejelentette, hogy a lépések összehangolására különleges törzset állítottak fel az Országos Rendőr-főkapitányságon. A művelet a Varmia-Mazúriai és a Podlasiei vajdaságokra terjed ki, a koordinációban pedig az olsztyni és a białystoki vajdasági rendőr-főkapitányságok is részt vesznek.

A rendőrfőkapitány a szigorítást az ország általános biztonsági helyzetével, a szabotázsakciók és a hibrid fenyegetések kockázatával, valamint a keleti titkosszolgálatok tevékenységével indokolta.

A határvédelem megerősítéséről szóló döntést azután hozták meg, hogy a lengyel hatóságok a múlt héten figyelmeztetést kaptak a katonai hírszerzéstől és a szövetséges országok titkosszolgálataitól.

Az értesülések szerint az orosz határon szabotázsakciókra lehet számítani, és azt sem lehet kizárni, hogy fegyveres csoportok próbálnak meg behatolni Lengyelország területére.

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A jelentésekre reagálva több vajdaságból vezényeltek át rendőri erőket a határ menti térségbe. A helyszínen jelentős számú rendfenntartó teljesít szolgálatot, és terrorelhárító egységeket is bevontak a feladatokba, miközben a rendőrség szorosan együttműködik a hadsereggel, a határőrséggel és a titkosszolgálatokkal. Marek Boroń ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy az erők átcsoportosítása és a biztonsági intézkedések szigorítása összefüggésben állna a lengyel alkotmánybíróság körüli válsággal.

Lengyelországban az utóbbi időben több, Oroszországhoz köthető gyanús hírszerzési és szabotázstevékenységet is regisztráltak. Świdnica városában például őrizetbe vettek egy 55 éves orosz állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy külföldi hírszerzésnek dolgozott, miközben vonatokat és vasúti létesítményeket fényképezett. Az amerikai Háborúkutató Intézet (ISW) korábban szintén arra figyelmeztetett, hogy Oroszország a téli időszakban fokozhatja felforgató tevékenységét Lengyelországban. Potenciális célpontként a vasúti és logisztikai infrastruktúrát, valamint az Ukrajnába irányuló nyugati segélyszállítmányok útvonalait jelölték meg.

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Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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