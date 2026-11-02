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Berobbant a tisztítótűz Szerbiában: sorra veszik őrizetbe a volt elnök embereit
Globál

Berobbant a tisztítótűz Szerbiában: sorra veszik őrizetbe a volt elnök embereit

MTI
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Portfolio
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Hétfőn reggel őrizetbe vették Davor Macura szerb üzletembert, az Alta Bank tulajdonosát, aki a szerb sajtó szerint szoros kapcsolatokat ápol az előrehozott parlamenti választásokon vereséget szenvedett Szerb Haladó Párttal (SNS). Hétfőn szintén őrizetbe vettek négy embert szavazatvásárlás gyanújával, akik az október 25-i választásokon vesztes Aleksandar Vučić volt elnök listájára szavaztak pénzért.

A rendőrség szombat óta több mint harminc órán keresztül tartott házkutatást az Alta Bank helyiségeiben. A szerb jegybank (NBS) szombat hajnalban visszavonta az Alta Bank működési engedélyét, és megindult a bank felszámolására irányuló eljárás.

A hatóságok egyelőre nem közölték, milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják az üzletembert.

A szervezett bűnözés elleni ügyészség korábban vizsgálatot kezdeményezett az Alta Bank külföldre irányuló pénzátutalásai miatt. A sajtóban olyan értesülések jelentek meg, amelyek szerint a pénzintézetből a szerbiai parlamenti választást követően több tízmillió eurót próbálhattak külföldre utalni.

A Szerbiai Nemzeti Bank október 31-én büntetőfeljelentést tett a pénzintézet és több felelős vezetője ellen.

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Davor Macura az utóbbi másfél évtizedben Szerbia egyik legbefolyásosabb üzletemberévé vált. Vállalkozását 2008-ban egy zimonyi pénzváltóval indította, majd 2019-ben megvásárolta a Jubmes Bankot, amelyből később létrehozta az Alta Bankot. Üzleti érdekeltségei a pénzügyi szektor mellett a kereskedelemre és az ingatlanpiacra is kiterjednek.

A szerbiai oknyomozó sajtó korábban beszámolt Macura üzleti kapcsolatairól Aleksandar Vučić volt szerb elnök környezetével.

Négy embert vettek őrizetbe Szerbiában az október 25-i parlamenti választáshoz kapcsolódó szavazatvásárlás gyanújával, közülük hárman beismerték a bűncselekmény elkövetését – közölte hétfőn az újvidéki felső ügyészség.

Az ügyészség korrupcióellenes osztályának tájékoztatása szerint a gyanúsítottak fejenként hatezer dinárt (18 600 forint) kaptak azért, hogy az október 25-i parlamenti választáson az 1-es számú listára szavazzanak.

Az 1-es sorszám alatt az Aleksandar Vučić volt köztársasági elnök által vezetett Egyesült Szerbia lista indult.

A nyomozás eddigi adatai szerint az egyik gyanúsított 30 ezer dinárt (93 ezer forint) kapott egy másik érintettől. Ebből hatezer dinárt megtartott saját szavazatáért, november 1-jén pedig további két személynek fizetett ki fejenként hatezer dinárt azért, mert ugyanarra a listára szavaztak.

Az ügyészség közölte, hogy a három gyanúsítottat előállították és kihallgatták, valamennyien teljes egészében beismerték a terhükre rótt cselekményt. A negyedik érintettet őrizetbe vették, és kihallgatják.

A négy ember ellen a szavazással összefüggő vesztegetés gyanúja miatt folyik eljárás.

Szerbiában október 25-én tartottak előrehozott parlamenti választásokat, amelyen az Egyetemista Lista szerezte meg a szavazatok több mint 53 százalékát.

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Címlapkép forrása: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images

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