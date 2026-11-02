Egészen elképesztő megoldást talált Donald Trump Amerika legbotrányosabb háborújának megnyerésére

Vietnám. 21 év, több ezer és ezer ember meghalt, több százezer ember meghalt. Afganisztán, évek és évek… sosem úgy harcolunk addig, hogy nyerjünk”

– mondta az amerikai elnök.

Trump kijelentette: szerinte Amerika azért vesztette el modern háborúnak egy részét, mert „hülye elnökök” irányították az országot.

Megnyertem volna a vietnami háborút egy hét alatt. Rájuk dobták azt a, nem is tudom micsodát, piros sz*r-t az erdőre”

– mondta az elnök.

A közönségből bekiabálták neki, hogy az Agent Orange-ra gondol, majd az elnök folytatja.

Agent Orange, ez a neve, pedig piros. Agent Orange, éveken át dobálták az erdőkre, éveken és éveken át”

– mondta Trump.

Majd bedobta javaslatát a háború megnyerésére:

Inkább Ho Si Minh-várost kellett volna bombázni és más helyeket. Egy hét alatt megnyertem volna a háborút”

– mondta Trump elnök.

Ho Si Minh-város az Egyesült Államokkal szövetséges Vietnámi Köztársaság fővárosa volt, Saigon névre hallgatott egészen 1976-ig. A Newsweek szerint az amerikai elnök vélhetően Hanoira, Észak-Vietnam fővárosára gondolt.

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