10°C szitálás
Budapest
  • Megjelenítés
Egészen elképesztő megoldást talált Donald Trump Amerika legbotrányosabb háborújának megnyerésére
Globál

Egészen elképesztő megoldást talált Donald Trump Amerika legbotrányosabb háborújának megnyerésére

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök kijelentette egy kampányrendezvényen, hogy egy hét alatt megnyerte volna a vietnami háborút, méghozzá azzal, hogy lebombázta volna Ho Si Minh-várost – tudósít a Newsweek.

Vietnám. 21 év, több ezer és ezer ember meghalt, több százezer ember meghalt. Afganisztán, évek és évek… sosem úgy harcolunk addig, hogy nyerjünk”

– mondta az amerikai elnök.

Trump kijelentette: szerinte Amerika azért vesztette el modern háborúnak egy részét, mert „hülye elnökök” irányították az országot.

Megnyertem volna a vietnami háborút egy hét alatt. Rájuk dobták azt a, nem is tudom micsodát, piros sz*r-t az erdőre”

Még több Globál

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Váratlan ajánlatot tett Zelenszkij: ezen múlhat az orosz finomítók elleni csapások leállítása

Egymásnak estek a német kormány miniszterei a frankfurti erőszakos zavargások miatt

– mondta az elnök.

A közönségből bekiabálták neki, hogy az Agent Orange-ra gondol, majd az elnök folytatja.

Agent Orange, ez a neve, pedig piros. Agent Orange, éveken át dobálták az erdőkre, éveken és éveken át”

– mondta Trump.

Majd bedobta javaslatát a háború megnyerésére:

Inkább Ho Si Minh-várost kellett volna bombázni és más helyeket. Egy hét alatt megnyertem volna a háborút”

– mondta Trump elnök.

Ho Si Minh-város az Egyesült Államokkal szövetséges Vietnámi Köztársaság fővárosa volt, Saigon névre hallgatott egészen 1976-ig. A Newsweek szerint az amerikai elnök vélhetően Hanoira, Észak-Vietnam fővárosára gondolt.

Kapcsolódó cikkünk

Úgy tűnik, hamar megbukott Trump nagy béketerve: Moszkva szerint ez lehetetlen

Készül a béketerv, amely lezárhatja a világgazdaságot sokkoló háborút - Irán azonnal kész engedni egy fontos dologban

Izmosodik a forint: 365 alatt jár az euró

Zuhan az olajár, pattanak a tőzsdék

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Mutatjuk a legfrissebb számokat: megalázó vereséget szenvedhet Donald Trump – Vagy van még kiút?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility