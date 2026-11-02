10°C szitálás
Budapest
  • Megjelenítés
Egymásnak estek a német kormány miniszterei a frankfurti erőszakos zavargások miatt
Globál

Egymásnak estek a német kormány miniszterei a frankfurti erőszakos zavargások miatt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vita alakult ki a német kormánykoalícióban arról, hogy a bevándorlóháttérrel rendelkező fiatalok felelősek-e a hétvégi Z generációs tüntetések során történt rendbontásokért – írja a Der Spiegel.

Karin Prien, a vezető kormánypárthoz, a konzervatív CDU-hoz tartozó oktatási miniszter azt mondta, a „nagyrészt békés tüntetések” után radikális baloldali csoportok erőszakos cselekményeket hajtottak végre, de ezekben olyanok is részt vettek, akik „valószínűleg bevándorlókörökből származnak”.

Itt nem arról van szó, hogy ellenszenvet szítsunk, az politikailag is helytelen lenne

– jegyezte meg Prien, hozzátéve, hogy hatékonyabb integrációs munkára lenne szükség.

Az oktatási miniszter szerint meg kell érteni, miért folyamodnak egyesek erőszakos eszközökhöz.

Még több Globál

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Váratlan ajánlatot tett Zelenszkij: ezen múlhat az orosz finomítók elleni csapások leállítása

Kiverte a biztosítékot Donald Trump embere: egymás után törhetik meg a republikánusok egyeduralmát

És ha ezek az emberek bevándorlói körökből származnak, akkor ez aggodalomra ad okot, és meg kell vizsgálnunk az okokat is

– tette hozzá, hozzátéve, fel kell tenni a kérdést, miért nem sikerült ezeket az embereket integrálni a társadalomba, és mit kell tenni annak érdekében, hogy ez jobban sikerüljön.

A bajor testvérpárthoz, a CSU-hoz tartozó belügyminiszter, Alexander Dobrindt hasonlóan érvelt. Szerinte a békés tüntetéseket „erőszakra hajlamos baloldali csoportok és bevándorló rendbontók” eltérítették.

A szociáldemokrata (SPD) védelmi miniszter, Boris Pistorius szerint viszont téves irány a bevándorlásban keresni a hétvégi rendbontások gyökereit.

Mi is az a migráns csoport? Azokról van szó, akik már harmadik generáció óta Németországban élnek és német állampolgárok? Hol húzódik a határa ennek a megkülönböztetésének?

– tette föl a szónoki kérdést.

Szombaton Németország-szerte tüntetéseket szervezett a Gen Z regelt nevű csoport, elsősorban az oktatás problémáira felhívva a figyelmet. Bár a legtöbb városban békésen zajlottak a demonstrációk, Frankfurtban szombat este elszabadult a pokol: a zavargók betörték az üzletek kirakatát, árukat loptak el a boltokból és megtámadták a rendőröket. A rendőrség több mint 30 embert vett őrizetbe, és lezárta a belváros egy részét.

Kapcsolódó cikkünk

Molotov-koktélok és fosztogatás: kemény fellépést ígérnek a német politikusok

Elszabadultak az indulatok Németországban: Molotov-koktélok és fosztogatás kísérte a megmozdulásokat

Már rendszert is döntöttek a lázadó diákok – Egész Európa beleremeghet a rég nem látott tüntetéshullámba?

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Mutatjuk a legfrissebb számokat: megalázó vereséget szenvedhet Donald Trump – Vagy van még kiút?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility