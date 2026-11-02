Egymásnak estek a német kormány miniszterei a frankfurti erőszakos zavargások miatt

Karin Prien, a vezető kormánypárthoz, a konzervatív CDU-hoz tartozó oktatási miniszter azt mondta, a „nagyrészt békés tüntetések” után radikális baloldali csoportok erőszakos cselekményeket hajtottak végre, de ezekben olyanok is részt vettek, akik „valószínűleg bevándorlókörökből származnak”.
Itt nem arról van szó, hogy ellenszenvet szítsunk, az politikailag is helytelen lenne
– jegyezte meg Prien, hozzátéve, hogy hatékonyabb integrációs munkára lenne szükség.
Az oktatási miniszter szerint meg kell érteni, miért folyamodnak egyesek erőszakos eszközökhöz.
És ha ezek az emberek bevándorlói körökből származnak, akkor ez aggodalomra ad okot, és meg kell vizsgálnunk az okokat is
– tette hozzá, hozzátéve, fel kell tenni a kérdést, miért nem sikerült ezeket az embereket integrálni a társadalomba, és mit kell tenni annak érdekében, hogy ez jobban sikerüljön.
A bajor testvérpárthoz, a CSU-hoz tartozó belügyminiszter, Alexander Dobrindt hasonlóan érvelt. Szerinte a békés tüntetéseket „erőszakra hajlamos baloldali csoportok és bevándorló rendbontók” eltérítették.
A szociáldemokrata (SPD) védelmi miniszter, Boris Pistorius szerint viszont téves irány a bevándorlásban keresni a hétvégi rendbontások gyökereit.
Mi is az a migráns csoport? Azokról van szó, akik már harmadik generáció óta Németországban élnek és német állampolgárok? Hol húzódik a határa ennek a megkülönböztetésének?
– tette föl a szónoki kérdést.
Szombaton Németország-szerte tüntetéseket szervezett a Gen Z regelt nevű csoport, elsősorban az oktatás problémáira felhívva a figyelmet. Bár a legtöbb városban békésen zajlottak a demonstrációk, Frankfurtban szombat este elszabadult a pokol: a zavargók betörték az üzletek kirakatát, árukat loptak el a boltokból és megtámadták a rendőröket. A rendőrség több mint 30 embert vett őrizetbe, és lezárta a belváros egy részét.
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