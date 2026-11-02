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Ez egyre durvább: Donald Trump elnök már atomfegyver bevetésére készül a népszerű amerikai konzervatív véleményvezér szerint
Globál

Ez egyre durvább: Donald Trump elnök már atomfegyver bevetésére készül a népszerű amerikai konzervatív véleményvezér szerint

Portfolio
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Az időközi választások utáni napokban Donald Trump amerikai elnök nukleáris csapást indíthat Irán ellen – írta ki Tucker Carlson befolyásos konzervatív influenszer X-oldalára.

Carlson azt állítja bennfentes forrásokra hivatkozva: Benjámin Netanjahu „minden nap” felhívja Donald Trump elnököt és arról próbálja meggyőzni, hogy támadja meg Iránt és használjon ellenük atomfegyvert.

Az amerikai jobboldali véleményvezér szerint Netanjahu a politikai túléléséért küzd: állítása szerint az izraeli vezető arról próbálja meggyőzni Trumpot, hogy ha megtámadja és le is győzi Iránt, Netanjahu megszerezheti a 61 fős többséget az izraeli knesszetben.

Carlson információi szerint az izraeli vezető más amerikai tisztviselőknél is próbálkozik: Pete Hegseth védelmi minisztert és Brad Coopert, a CENTCOM főparancsnokát is próbálja meggyőzni a katonai akció folytatásáról.

Carlson azt állítja:

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a kombinált izraeli-amerikai hadművelet egyik fő célja Irán Csákány-hegysége lenne.

A hegységben állítólag iráni atomlétesítmény működik.

A konzervatív kommentátor szerint

a létesítmény védelmét nem lehet hagyományos fegyverekkel áttörni, ezért Amerika egyetlen lehetősége az, hogy atomtámadást indít.

Többször is utal rá: információi szerint Netanjahu is ezért lobbizik.

Fontos hangsúlyozni: Carlson a posztjában feltételes módot használ, nem pedig azt állítja, hogy teljesen biztos, hogy nukleáris fegyvert fog használni Amerika. Figyelmeztet ugyanakkor: ha ez tényleg megtörténik, szinte biztosan harmadik világháború lesz, ugyanis Oroszország is atomfegyvert használhat Ukrajnában, nukleárissá válhat az India és Pakisztán közti konfliktus és Észak-Korea is atomtámadást indíthat Dél-Korea ellen.

Tucker Carlson az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb konzervatív, sokáig republikánus kötődésű véleményvezére, de épp az iráni háború miatt szembefordult Donald Trump amerikai elnökkel és rendszeresen kritizálja az Egyesült Államok vezetőjét. Az általa közzétett információkat érdemes fenntartásokkal kezelni, a volt Fox műsorvezető régóta ismert a megosztó, véleményalapú közléseiről. Kijelentésének, posztjának viszont biztosan lesz hatása az amerikai időközi választásokra és Trump lépéseire is - Carlson ugyanis a republikánus szavazók közt és Trump belső körében is rendkívül népszerű.

(AA nyomán)

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Címlapkép forrása: Molly Riley/The White House via Getty Images

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