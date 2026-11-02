Felrobbant Oroszország legmodernebb, ötödik generációs Szu-57-es vadászgépe: itt vannak a részletek

Az ukrán hírszerzés beszámolója szerint

az incidens közvetlenül a hajtóművek beindításakor történt.

A Szu–57-est AL–41F1 típusú kétáramú gázturbinás sugárhajtóművel szerelik fel, amelyek végzetes meghibásodását vagy robbanását gyakran a silány minőségű kerozin használata idézi elő. A vadászgépekhez szükséges repülőgép-üzemanyagot egy állami szerződés keretében az RN-Aero vállalat szállítja az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalatnak (OAK). Utóbbi cég az Egyesült Államok, az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Svájc, Ausztrália, Új-Zéland, Japán és Ukrajna szankciós listáján is szerepel.

Az érintett üzemanyag a Jet A–1 típusú kerozin, amely a gázturbinás sugárhajtóművekben használt szovjet-orosz TSZ–1 és RT hajtóanyagok megfelelője. Ez a típus teljes mértékben kompatibilis számos orosz harci géppel, így a Szu–57-es mellett alkalmas a MiG–29, a Szu–34, a Szu–35SZ, a Szu–30SZM, a Szu–24M vadászgépek és vadászbombázók, valamint a Tu–95MSZ stratégiai bombázók üzemeltetésére is.

A Jet A–1 kerozint emellett a sugárhajtású Gerany–4 és Gerany–5 csapásmérő drónok feltöltésére is használják. Ezeket a pilóta nélküli eszközöket Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) típusú gázturbinás sugárhajtóművekkel, vagy azok orosz gyártású másolataival, a TRD–2000-esekkel szerelik fel.

A műszaki problémák mellett Oroszország kulcsfontosságú katonai létesítményeinek védelmét is kénytelen megerősíteni a nagy hatótávolságú ukrán csapások miatt.

Ez érinti a két legfejlettebb orosz vadászgépet, a Szu–57-est és a Szu–35-öst gyártó vállalat telephelyeit is, a jelentések szerint ugyanis nagyszabású építkezések zajlanak a Komszomolszk-na-Amure-i repülőgépgyárban, valamint a közeli Dzjomgi légibázison.

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