10°C szitálás
Budapest
  • Megjelenítés
Felrobbant Oroszország legmodernebb, ötödik generációs Szu-57-es vadászgépe: itt vannak a részletek
Globál

Felrobbant Oroszország legmodernebb, ötödik generációs Szu-57-es vadászgépe: itt vannak a részletek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Felrobbant az orosz légierő legújabb, Szu–57-es többfeladatú vadászgépe az ahtubinszki katonai repülőtéren – közölte az ukrán katonai hírszerzés (HUR) jelentése alapján az RBK Ukraine.

Az ukrán hírszerzés beszámolója szerint

az incidens közvetlenül a hajtóművek beindításakor történt.

A Szu–57-est AL–41F1 típusú kétáramú gázturbinás sugárhajtóművel szerelik fel, amelyek végzetes meghibásodását vagy robbanását gyakran a silány minőségű kerozin használata idézi elő. A vadászgépekhez szükséges repülőgép-üzemanyagot egy állami szerződés keretében az RN-Aero vállalat szállítja az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalatnak (OAK). Utóbbi cég az Egyesült Államok, az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Svájc, Ausztrália, Új-Zéland, Japán és Ukrajna szankciós listáján is szerepel.

Az érintett üzemanyag a Jet A–1 típusú kerozin, amely a gázturbinás sugárhajtóművekben használt szovjet-orosz TSZ–1 és RT hajtóanyagok megfelelője. Ez a típus teljes mértékben kompatibilis számos orosz harci géppel, így a Szu–57-es mellett alkalmas a MiG–29, a Szu–34, a Szu–35SZ, a Szu–30SZM, a Szu–24M vadászgépek és vadászbombázók, valamint a Tu–95MSZ stratégiai bombázók üzemeltetésére is.

Még több Globál

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Váratlan ajánlatot tett Zelenszkij: ezen múlhat az orosz finomítók elleni csapások leállítása

Egymásnak estek a német kormány miniszterei a frankfurti erőszakos zavargások miatt

A Jet A–1 kerozint emellett a sugárhajtású Gerany–4 és Gerany–5 csapásmérő drónok feltöltésére is használják. Ezeket a pilóta nélküli eszközöket Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) típusú gázturbinás sugárhajtóművekkel, vagy azok orosz gyártású másolataival, a TRD–2000-esekkel szerelik fel.

A műszaki problémák mellett Oroszország kulcsfontosságú katonai létesítményeinek védelmét is kénytelen megerősíteni a nagy hatótávolságú ukrán csapások miatt.

Ez érinti a két legfejlettebb orosz vadászgépet, a Szu–57-est és a Szu–35-öst gyártó vállalat telephelyeit is, a jelentések szerint ugyanis nagyszabású építkezések zajlanak a Komszomolszk-na-Amure-i repülőgépgyárban, valamint a közeli Dzjomgi légibázison.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Mutatjuk a legfrissebb számokat: megalázó vereséget szenvedhet Donald Trump – Vagy van még kiút?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility