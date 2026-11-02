Harapófogóba került Amerika ősellensége: Moszkva folyamatosan csúszik a vadászgépekkel, de nincs más lehetőség

Az iráni tisztviselők rendszeresen megerősítik elköteleződésüket az orosz gépek megvásárlása mellett, pedig korábban felmerült a kínai fejlesztésű J–10C vadászgépek, illetve a kínai–pakisztáni gyártású típusok beszerzése is. Ezek a gépek alkalmasak lettek volna a korábban elvesztett iráni MiG–29-esek és F–14-esek pótlására, Teherán mégis az orosz üzlet mellett döntött. Az orosz sajtóban idézett Mohammad Akraminia, az iráni fegyveres erők szóvivője szerint
a Szu–35-ösök érkezése az Egyesült Államok és Irán közötti háború esetleges lezárása után várható.
Eredetileg azonban a gépek átadását már a 2024–2025-ös nagy szabású közel-keleti harcok kirobbanása előttre tervezték. Az átadásig hátralévő időben Irán a pilóták és a műszaki személyzet kiképzésére, valamint a földi infrastruktúra kiépítésére összpontosít.
A még 2025 októberében kiszivárgott dokumentumok alapján Oroszország negyvennyolc darab Szu–35Sz vadászgépet szállít majd le Iránnak 2028-ban, amelyeknek az összeszerelését az idei, 2026-os évre ütemezték. Mivel az első tárgyalások még 2022-ben kezdődtek, a hatéves várakozási idő rendkívül hosszúnak tűnik egy olyan fegyverrendszer esetében, amelyre az országnak már évekkel ezelőtt égető szüksége lett volna.
Ez a fajta csúszás ugyanakkor nem példa nélküli az orosz hadiiparban. Algéria 2019-ben írt alá szerződést tizenkilenc darab Szu–34-es vadászbombázó megvásárlásáról, ám az első példányokat csak hét évvel később, 2026-ban vehette át. Moszkvának tehát jó eséllyel sikerült meggyőznie Teheránt arról, hogy
a többéves várakozási idő a fegyverüzletek természetes velejárója.
A kitartás hátterében egy másik kényszerítő körülmény is állhat. Könnyen elképzelhető, hogy a J–10C vadászgépeket gyártó Kína, valamint a vele szoros védelmi együttműködést folytató Pakisztán különböző okokból megtagadta a korszerű típusok eladását Iránnak. Emiatt Teheránnak egyszerűen nem maradt más választása, mint kivárni az orosz szerződés teljesítését.
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