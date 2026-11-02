Hirtelen bezuhant az olaj ára!

Több mint négy százalékkal, hordónként 109 dollár alá esett hétfőn a Brent típusú kőolaj ára, mert a befektetők a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésének jeleit mérlegelik. Sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök több időt adna a tárgyalásoknak, mielőtt a keddi félidős választások után döntene az Irán elleni katonai csapások esetleges újraindításáról.

Több mint 4 százalékkal, hordónként 109 dollár alá esett hétfőn a Brent típusú kőolaj ára.

A befektetők a közel-keleti konfliktus lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések jeleit mérlegelik, miközben továbbra is fennáll az Irán elleni amerikai katonai csapások kiújulásának veszélye.

Sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök több időt kíván adni a diplomáciai tárgyalásoknak, mielőtt a keddi félidős választásokat követően döntene az Irán elleni katonai műveletek esetleges újraindításáról.

Eközben a katari és iráni tisztviselők már a harmadik egymást követő napon folytatták az egyeztetéseket, miközben a Perzsa-öböl menti országok igyekeznek megakadályozni a konfliktus további eszkalációját. Teherán többször figyelmeztetett arra, hogy az újabb támadások megtorló csapásokat váltanának ki a térségben található amerikai és izraeli célpontok ellen.

Az olajpiaci kilátásokat az OPEC+ hétvégi döntése is befolyásolja: az olajtermelő országokat tömörítő szövetség megállapodott abban, hogy december végéig változatlanul hagyja a kitermelési célértékeket, miközben továbbra is figyelemmel kíséri a globális olajkereslet és -kínálat alakulását.

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