Hivatalos a történelmi fordulat déli szomszédunknál: 14 év után elbukta a hatalmat a kormánypárt

A választási bizottság azt követően tette közzé az összesített eredményeket, hogy
vasárnap 53 szavazókörben megismételték a voksolást.
Ezeken a helyszíneken az október 25-i szavazás eredményét megsemmisítették, vagy nem lehetett megállapítani a leadott voksok számát. A megismételt szavazást követően mind a 8392 szavazókör adatait feldolgozták.
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Pásztor Bálint vezette listája 0,80 százalékot, az Albán Koalíció 0,62 százalékot szerzett. A Rasim Ljajic nevével fémjelzett lista 0,46 százalékot kapott, míg Usame Zukorlic Igazság és Megbékélés Pártjának (SPP) listája, valamint a Szandzsáki Demokratikus Akciópárt (SDA) egyaránt a voksok 0,28 százalékát kapta. Három utóbbi listát a bosnyák kisebbség indította.
Ez azt jelenti, hogy a két szerb listán kívül csak nemzeti kisebbségi pártok kerültek be a 250 fős törvényhozásba.
A választáson összesen 4 444 310-en adták le szavazatukat, ami 68,89 százalékos részvételi aránynak felel meg.
Az október 25-i előrehozott parlamenti választáson 18 lista indult, közülük kilenc nemzeti kisebbségi listaként. A szerbiai választási rendszerben az általános parlamenti küszöb három százalék, a nemzeti kisebbségi listákra azonban kedvezményes mandátumszerzési szabályok vonatkoznak.
Az Egyetemista Lista győzelmével véget ért az Aleksandar Vucic nevével fémjelzett politikai tömb tizennégyéves kormányzása.
A választást a 2024. november 1-jei újvidéki vasútállomási tragédia után kibontakozott, majd országossá vált tiltakozások és az elhúzódó belpolitikai válság előzte meg.
A 250 tagú szerb parlamentben az abszolút többséghez legalább 126 képviselői hely szükséges. A választási bizottság most közzétett adatai a szavazatok teljes feldolgozottságát jelentik, a mandátumok végleges eloszlását és a választás jogerős eredményét külön állapítják meg, a szerbiai alkotmány szerint az urnazárást követően 96 órán belül.
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