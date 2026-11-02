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Ilyen még soha nem volt: degeszre keresi magát Amerika az olcsó palagázzal
Globál

Ilyen még soha nem volt: degeszre keresi magát Amerika az olcsó palagázzal

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Miközben Európa és Ázsia a megugró gázárakkal küzd, az Egyesült Államok egyszerre élvezi az olcsó hazai földgáz és a magas LNG-export előnyeit – írja Javier Blas, a Bloomberg energetikai szakírója. Az amerikai és a tengerentúli gázpiacok között tizenkétszeres árkülönbség is kialakult, ami még soha nem fordult elő, tehát a palagáz kitermelésének felfutása így a mostani energiaválságban is komoly versenyelőnyt jelent az amerikai gazdaságnak.
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Az iráni háború energiapiaci következményei nagyon eltérően érintik a világ egyes térségeit. Blas szerint miközben a drága benzin és dízel az amerikai fogyasztóknak is fáj, a földgázpiacon az Egyesült Államok és Kanada nagyrészt elkerüli az Európát és Ázsiát sújtó ársokkot.

A jegyzések szerint Európában a gáz ára (TTF következő havi kontraktus) meghaladja a 30 dollárt millió brit hőegységenként (MMBtu), miközben az Egyesült Államokban ugyanaz 3 dollár körül alakul.

Mindez azt jelenti, hogy az európai- és az amerikai gázár közötti árkülönbség jelenleg tizenkétszeres is lehet, ilyen pedig még soha nem fordult elő – sem a 2022-es gázválság idején, sem a 2011–2012-es időszakban, a fukusimai atomerőmű-baleset után, amikor Japán kénytelen volt gázra átállni az áramellátás fenntartása érdekében.

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Narancssárga vonallal jelöltük az európai jegyzést (TTF), míg zölddel az amerikait (Henry Hub).

Ráadásul miközben Európában kilőtt a fosszilis energiahordózó ára, az amerikai jegyzés a múlt héten rövid időre 2,5 dollárig, kétéves mélypontra süllyedt, és közelít a 25 éves mélypontjához – emeli ki a szakértő.

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A mostani helyzet abban is eltér a 2022-es energiaválságtól, hogy akkor az amerikai gázár is nagyot emelkedett és megközelítette a 10 dollárt MMBtu-nként, mert a Covid-járvány idején visszafogott fúrási aktivitás után a termelés nehezen követte a kereslet növekedését. Azóta a kínálat felzárkózott, az elmúlt húsz évben pedig összességében több mint kétszeresére nőtt az amerikai gázkitermelés.

Az olcsó amerikai gáz előnye azért nem terjed át automatikusan Európára, mert a két piacot összekötő LNG-ellátási lánc kiépítése drága és időigényes. A tengeri szállításhoz a gázt körülbelül mínusz 162 Celsius-fokra kell hűteni, amivel térfogata nagyjából a hatszázadára csökken. Ehhez cseppfolyósító üzemekre és speciális hajókra van szükség. Blas szerint még a jelentős amerikai LNG-export sem elegendő ahhoz, hogy teljesen összekapcsolja a hazai és a nemzetközi gázpiacot.

Ez azt jelenti, hogy a két piac közötti árkülönbségen – levonva a cseppfolyósítási, szállítási és egyéb költségeket –

az amerikai vállalatok degeszre keresik magukat.

A palagáz gazdasági jelentőségét Blas egy Lucas W. Davis, a Berkeley Egyetem kutatója által készített tanulmánnyal szemléltette a cikkben. Az idézett számítás szerint az olcsóbb gáz 2007-től 2025-ig akár 4300 milliárd dollár megtakarítást jelentett az amerikai gazdaságnak ahhoz képest, mintha az európai és japán fogyasztók által fizetett árakkal kellett volna szembesülnie.

A különbség az ipari versenyképességben is megjelenik: az európai és ázsiai, jelentős gázfelhasználású vállalatok jóval magasabb energiaköltségekkel versenyeznek amerikai riválisaikkal. Blas szerint az Egyesült Államok így kettős előnyt élvez: otthon olcsó marad a gáz, miközben exportőrei a magas nemzetközi árakból profitálhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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