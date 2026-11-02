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Ilyen sem volt még: egy orosz és egy ukrán politikus együtt fordul Melania Trumphoz
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Ilyen sem volt még: egy orosz és egy ukrán politikus együtt fordul Melania Trumphoz

MTI
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Portfolio
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Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa megállapodott orosz hivatali partnerével, Jana Lantratovával abban: az amerikai first ladyhez fordulnak azzal a kéréssel, hogy a Herszon megyei Oleskiben elvégzett humanitárius missziót terjesszék ki más településekre is, ahol súlyos a helyzet.

Tudom, hogy az orosz fél, Lantratova ombudsman ma szintén sajtótájékoztatót tartott, és hivatalosan Melania Trumphoz fordult azzal a javaslattal: szervezzenek hasonló humanitárius missziókat más településeken is. Most pontosan ugyanezt szeretném tenni. Ez közös kezdeményezésünk. Ketten együtt fordulunk Melania Trumphoz azzal a kéréssel, hogy ezt a pozitív gyakorlatot más településekre is terjesszék ki, és ne csak Herszon megyében

– mondta Lubinec.

Az orosz megszállás alatt lévő, Herszon megyei Oleski térségében a humanitárius misszió lebonyolítása érdekében október 27-én 3 órától november 1-jén 22 óra 59 percig tartott a tűzszünet. A város lakosainak evakuálása Ukrajnába Oroszországon és Fehéroroszországon keresztül történt.

Volodimir Zelenszkij elnök október 31-én közölte, hogy valamennyi evakuált Csernyihiv megye határán belépett Ukrajnába.

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Lubinec november 1-jén este bejelentette a tűzszünet végét, és kijelentette, hogy a felek betartották a vállalt kötelezettségeiket.

Hétfői sajtótájékoztatóján az emberi jogi biztos közölte: az orosz féllel megkötött megállapodás értelmében az ukrán hatóságok nem hozzák nyilvánosságra, hogy Oleski hány lakosa döntött úgy: visszatér Ukrajnába, és hányan távoztak az Oroszországi Föderáció által ellenőrzött területre.

Lubinec hétfői sajtótájékoztatóján az Ukrainszka Pravda szerint azt mondta, föl sem merült, hogy Oleskiből rögtön Herszon megye ukrán ellenőrzés alatt álló részeibe evakuálják az Ukrajnát választó lakosokat, mivel Oleski és az ukránok által ellenőrzött területek között van a frontvonal.

Az emberi jogi biztos megjegyezte, az evakuálási útvonalat az ukrán haderő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a katonai hírszerzés és a városból már sikeresen elmenekültekkel való egyeztetést követően jelölték ki.

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Címlapkép forrása: Daniel Heuer/Bloomberg via Getty Images

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