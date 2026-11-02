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Készül a béketerv, amely lezárhatja a világgazdaságot sokkoló háborút - Irán azonnal kész engedni egy fontos dologban
Globál

Készül a béketerv, amely lezárhatja a világgazdaságot sokkoló háborút - Irán azonnal kész engedni egy fontos dologban

Portfolio
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Hamarosan elkészül egy újabb béketerv, melynek célja az iráni háború lezárása – írta meg több közel-keleti hírportál.

Teherán diplomáciai csapatot küldött Dohába, Katar fővárosába, ahol az amerikaiakkal való kapcsolattartásért felelős vezetőkkel

kidolgoztak egy közös tervet, mellyel lezárulhat az iráni háború.

A tárgyalás három napig tartott.

A terv egyelőre előzetes fázisban van: semmit nem tudni róla azon kívül, hogy Irán egyik legelső lépésként újranyitná a Hormuzi-szorost, ha „Amerika teljesíti a követeléseit.”

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Nem tudni, pontosan mit kér Teherán az Egyesült Államoktól. Ősszel már benyújtottak egy hasonló tervezetet az USA-nak, melyben az iráni blokád feloldását, a legfoglalt vagyonelemek befagyasztásának felfüggesztését kérték Washingtontól, Trump elnök ekkor ezt a tervet visszadobta.

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(Reuters, AFP, Times of Israel nyomán)

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

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