Kiszivárgott: Trumpot azonnali katonai csapásra akarja rávenni az izraeli vezető

A lap információi szerint Netanjahu és Trump szombaton is beszéltek –

az izraeli vezető arról akarta meggyőzni Trumpot, hogy támadja meg Iránt azonnal a november 3-ai választások után.

Az Axios úgy tudja: a beszélgetés hangvétele „kemény” volt – Trump valóban készül a hadműveletek folytatására, viszont egyelőre még vár egy kicsit, hátha sikerül valamilyen előrelépést elérni diplomáciai szálon.

Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance a múlt héten levelet küldött az iráni nemzetbiztonsági tanács elnökének, melyben a tárgyalások folytatását kérte. Trump szombaton azt mondta: „jól haladnak” a tárgyalások Iránnal, Amerika pedig „nem siet,” hogy megállapodjon a perzsa állammal. Arra is kitért ugyanakkor: az iráni tárgyalópartnerek „nem túl megbízhatók,” emellett van még két nukleáris létesítmény, melyet az Egyesült Államok „akár 10 perc alatt ki tud iktatni,” erre konkrét terveik is vannak.

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