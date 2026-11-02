Kiverte a biztosítékot Donald Trump embere: egymás után törhetik meg a republikánusok egyeduralmát

Miért érdemes figyelni ezekre a versenyekre is?

Miközben a legtöbb amerikai újság címlapján a Kongresszussal, különösen annak felsőháza, a szenátus sorsával foglalkoznak, az állami választások is rengeteg izgalommal kecsegtetnek, és könnyű belátni, hogy ezek jelentősége sem elhanyagolható.

A kormányzók hatalmas befolyással bírnak, elvégre ők az egyes államok végrehajtó hatalmának fejei. Felügyelik a közszolgáltatásokért felelős hivatalokat, költségvetést terjesztenek elő, vezető tisztviselőket neveznek ki, és rendeleteket adhatnak ki. Ahogy az elnök keresztbe tehet a Kongresszusnak, úgy a kormányzóknak is jogukban áll aláírni vagy megvétózni az állami törvényhozás által elfogadott jogszabályokat.

Emellett kulcsszerepet játszanak a szövetségi programok helyi végrehajtásában, de ha úgy tetszik, akár bíróságon is megtámadhatják a washingtoni kormányzat intézkedéseit az állami főügyésszel karöltve, akit a legtöbb esetben szintén közvetlenül választanak.

Miközben a Trump-kormányzat komoly jogi és politikai nyomás alatt tartja a választások lebonyolításáért felelős államokat, és maga Donald Trump előszeretettel kiált nap mint nap csalást, a választásokért felelős vezető tisztviselők is kiemelt jelentőséggel bírnak (a tisztség hivatalos megnevezése secretary of state). Mint emlékezetes, 2020-ban Trump a Joe Biden által nyert billegő államban, Georgiában arra kérte a republikánus párti tisztviselőt, hogy "találjon neki 11 780 voksot". Mindhiába. A republikánusok által uralt Indiana államban jó eséllyel indul a posztért a demokrata Beau Bayh , aki vérbeli politikusdinasztia sarja.

előszeretettel kiált nap mint nap csalást, (a tisztség hivatalos megnevezése secretary of state). Mint emlékezetes, 2020-ban Trump a által nyert billegő államban, Georgiában arra kérte a republikánus párti tisztviselőt, hogy "találjon neki 11 780 voksot". Mindhiába. A republikánusok által uralt Indiana államban jó eséllyel indul a posztért a demokrata , aki vérbeli politikusdinasztia sarja. A kormányzói szék hagyományosan ugródeszkának számít az elnökséghez, az Al Jazeera összeállítása alapján legalább 17 volt amerikai elnök – köztük Ronald Reagan, Bill Clinton és George W. Bush – állt korábban valamely tagállam élén. Az idei félidős választások megalapozzák a 2028-as elnökválasztás erőviszonyait is: a 2019 óta hivatalban lévő kaliforniai kormányzót, Gavin Newsom ot a demokraták egyik elsőszámú elnökjelölt-esélyeseként tartják számon. Bár Newsom idén már nem indulhat harmadik ciklusért, és helyette Xavier Becerra, Biden volt egészségügyi minisztere indul, több olyan demokrata kormányzó küzd most újraválasztásért, akikről állandóak az elnökjelölti spekulációk, köztük a marylandi Wes Moore , az illinois-i J. B. Pritzker és a pennsylvaniai Josh Shapiro . Valószínűleg mindannyian magabiztos győzelmet aratnak, ami a billegő államnak minősülő Pennsylvaniában figyelemre méltó eredmény Shapiro részéről.

– állt korábban valamely tagállam élén. Az idei félidős választások megalapozzák a 2028-as elnökválasztás erőviszonyait is: a 2019 óta hivatalban lévő kaliforniai kormányzót, ot a demokraták egyik elsőszámú elnökjelölt-esélyeseként tartják számon. Bár Newsom idén már nem indulhat harmadik ciklusért, és helyette Biden volt egészségügyi minisztere indul, több olyan demokrata kormányzó küzd most újraválasztásért, akikről állandóak az elnökjelölti spekulációk, köztük a marylandi , az illinois-i és a pennsylvaniai . Valószínűleg mindannyian magabiztos győzelmet aratnak, ami a billegő államnak minősülő Pennsylvaniában figyelemre méltó eredmény Shapiro részéről. Több államban fennáll az esélye, hogy a demokraták trifectát szerezzenek, azaz a kormányzói poszt mellett az állami törvényhozás mindkét kamarájában többséget zsebeljenek be. (A "mesterhármassal" egy párt sokkal könnyebben valósíthatja meg a programját, hiszen nincs kompromisszumkényszer a másik oldallal.) Igaz ez Pennsylvaniára, ahol a szenátusért megy a harc, de Minnesotában és Nevadában is csupán karnyújtásnyira lehet a demokrata hatalomátvétel. Arizonában és Michiganben bármelyik oldal megszerezheti a kizárólagos irányítást, míg a republikánusok Kansasben reménykednek, hogy a kormányzói poszt átfordításával teljhatalmuk lesz. A republikánusok jelenleg 23, a demokraták pedig 16 államban rendelkeznek trifectával, az erőviszonyok azonban várhatóan az utóbbiak javára változhatnak. (11 államban pedig megosztott a kormányzati hatalom.)

(A "mesterhármassal" egy párt sokkal könnyebben valósíthatja meg a programját, hiszen nincs kompromisszumkényszer a másik oldallal.) Igaz ez Pennsylvaniára, ahol a szenátusért megy a harc, de Minnesotában és Nevadában is csupán karnyújtásnyira lehet a demokrata hatalomátvétel. Arizonában és Michiganben bármelyik oldal megszerezheti a kizárólagos irányítást, míg a republikánusok Kansasben reménykednek, hogy a kormányzói poszt átfordításával teljhatalmuk lesz. A republikánusok jelenleg 23, a demokraták pedig 16 államban rendelkeznek trifectával, az erőviszonyok azonban várhatóan az utóbbiak javára változhatnak. (11 államban pedig megosztott a kormányzati hatalom.) Az állami törvényhozások nemcsak a helyiek életére bírnak számottevő hatással, hanem a szövetségi politikára is. Az idei félidős választás előtt kirobbant választókerület-manipulációs (gerrymandering) versenyben döntő tényező volt, hogy hol milyen összetételű a testület, hiszen az államok többségében a törvényhozás dönt a kongresszusi kerületek meghúzásáról. Elképzelhető, hogy a 2028-as választás előtt folytatódik a térképek trükkös átrajzolása egyik vagy másik pártnak kedvező módon.

Mik az esélyek?

A Cook Political Report előrejelzése alapján egyértelmű, hogy melyik pártnak áll a zászló:

míg a demokraták három államban is átvehetik a republikánusoktól a kormányzói posztot, addig a fordítottjában nem reménykedhet a republikánus párt.

A demokraták offenzívában, míg Trumpék sokkal inkább defenzívában vannak, ami megfelel a kongresszusi választás dinamikájának is. A legtöbb kiélezett államban ráadásul vérre menő szenátusi verseny is zajlik, a párhuzamos küzdelmek pedig kölcsönhatásban lehetnek egymással. Egyik erős jelölt felhúzhatja a másikat, de akár fordítva is előfordulhat, egy gyenge induló lehúzhatja a többi párttársát.

Fontos különbség azonban a képviselőházi vagy szenátusi szavazásokhoz képest, hogy az erős pártpolitikai megoszottság kevésbé határozza meg a kormányzóválasztást. Sokan könnyebb szerrel szavaznak át annak a pártnak a kormányzójelöltjére, amelyikre egyébként ritkábban voksolnak, részben annak is tudatában, hogy az olykor ellenkező oldal által kontrollált törvényhozás kordában fogja tartani őket. De az is hozzájárulhat a "szavazólap megosztásához" (ticket-splitting), hogy a legtöbb kormányzójelölt a pártjuktól többé-kevésbé eltérő, függetlenebb politikai arcélt igyekszik kiépíteni, jobban ügyelve a helyi elvárásokra. Jobban előtérbe kerül tehát az egyéni politikai karakter és teljesítmény, mint a Kongresszusban, ahol gyakran csak a sokadik demokrata vagy republikánus voksot hivatottak biztosítani a politikusok.

Fussunk végig röviden a legizgalmasabb párharcokon. Kezdjük is a kivétellel, a demokrata nyomulás közepette ugyanis Oregon jelentheti azt. Itt Christine Drazan republikánus állami törvényhozó megszorongatja a hivatalban lévő, de nem túl népszerű demokrata kormányzót, Tina Koteket. Bár egy ideig úgy tűnt, hogy elbúcsúzhatnak Kotektől a nyugati part menti állam lakosai, valószínűleg mégis sikerül megőriznie a székét. Wisconsinban szintén maradhat a demokrata vezetés, annak ellenére, hogy a megosztó előválasztásból győztesen kijövő, mérsékelt David Crowley-nak szoros versenyt kellett futnia a republikánus Tom Tiffanyval.

Ahol kilakoltathatják a republikánusokat

Alaszkában, Iowában és Ohióban eddig a republikánusok adták a kormányzót, ez azonban könnyedén megváltozhat.

Ohio azután került az országos figyelem középpontjába, hogy a republikánus kormányzójelölt (és korábbi elnökjelölt-aspiráns), Vivek Ramaswamy közzétette az egész választási ciklus legnagyobb port kavaró hirdetését. A reklámvideóban demokrata ellenfele, Amy Acton elhidegült édesanyja szólal meg, aki "hazugnak" bélyegzi saját lányát, és Actonban szerinte a választók sem bízhatnak meg.

Acton korábban beszélt a megpróbáltatásokkal teli gyerekkoráról – volt, hogy egy sátorban éltek –, elmondása szerint pedig évtizedek óta nem tartja a kapcsolatot az anyjával. Ennek oka, hogy

Anyja második férje, Acton nevelőapja ellen 1978-ban nemi erőszak miatt vádat emeltek, amit az akkor 12 éves Acton sérelmére követett el.

A vádak következtében Acton anyja elveszítette a felügyeleti jogot lánya és fia felett, ugyanakkor az erőszakkal vádolt második férjével maradt annak élete végéig. A családi és személyes tragédia politikai célra való felhasználása sokaknál kiverte a biztosítékot, Ohio leköszönő republikánus kormányzója is elítélte azt.

Bár Trump 2024-ben 11 százalékponttal nyert az államban, a Cook elemzői szerint a verseny inkább Acton felé hajlik, aki az állami egészségügyi hivatalt vezette a covid-járvány idején. Húsz év után ez lenne a demokraták első kormányzói győzelme az államban.

Iowát az agrárállam centrista, de egyben elitellenes, populista üzenetekkel operáló auditor, Rob Sand hódíthatja el a republikánusoktól. Sand mindkét pártot támadó, korrupcióellenes üzenete, amivel felszántotta az államot, lelkes hallgatóságra talált, a republikánusok pedig feltűnően nem találják rajta a fogást – legfeljebb azzal olvasnak be neki, hogy huszonévesen Milánóban modellkedett kis ideig. A republikánusok Zach Lahn üzletembert indítják, miután az inkumbens, Kim Reynolds lemondott a harmadik ciklus esélyéről.

Alaszkában a republikánusok megosztottsága miatt billenhet a demokraták felé a mérleg, részben a rangsorolásos szavazási rendszernek is. A leköszönő republikánus kormányzó helyére egyetlen demokrata, Jonathan Kreiss-Tomkins mellett három republikánus is pályázik. A demokraták második legnépszerűbb jelöltje az augusztusi előválasztás után visszalépett Kreiss-Tomkins javára, azóta pedig a korábbi állami törvényhozó tűnik az esélyesebbnek. Trump a közösségi médiában méltatlankodott a kialakult helyzet miatt, és visszalépésre szólította fel Dave Bronson korábbi anchorage-i polgármestert és Treg Taylor volt főügyészt az általa támogatott üzletasszony, Bernadette Wilson javára.

Több mérsékelt republikánus, köztük Lisa Murkowski alaszkai szenátor azonban Kreiss-Tomkins kampányát támogatja.

Ahol fej fej melletti a küzdelem

Az elnökválasztásokon is billegő államnak számító Georgiában a leköszönő republikánus, Brian Kemp helyéért zajlik a küzdelem. A republikánus milliárdos, Rick Jackson és Atlanta korábbi demokrata polgármestere, Keisha Lance Bottoms csapna össze. Bottoms győzelmével nemcsak a 2005 óta tartó republikánus trifecta érne véget, hanem ő lenne az Egyesült Államok történetének első fekete női kormányzója is. Georgia azért is kulcsfontosságú, mert a következő kormányzó nevezhetné ki Jon Ossoff és Raphael Warnock szenátusi utódját, ha esetleg kettejük közül kerülne ki a demokraták 2028-as elnökjelöltje.

Ha a magabiztosan vezető Ossoff nem tudja behúzni magával Bottomst is a célba, az akár az ő vagy szenátortársa elnöki ambícióit is derékba törheti.

Nevadában váratlanul szorosan alakul a verseny a hivatalban lévő republikánus kormányzó, Joe Lombardo, valamint Aaron Ford demokrata főügyész között. Bár kezdetben a legtöbben arra fogadtak volna, hogy a volt seriffként erős jelöltnek számító Lombardo behúzza a győzelmet, az országos környezet őt is kigáncsolhatja a célvonal előtt.

Kansasben a szenátusi versennyel párhuzamosan vált egyre szorosabbá a kormányzói harc is. A republikánusok fellegvárának számító államot 2019 óta vezeti a demokrata Laura Kelly,

utódjáról pedig voltaképpen érmedobás dönthet az elemzők szerint.

Kelly székéért két állami törvényhozó, a demokrata Cindy Holscher és a republikánus Ty Masterson csap össze.

Ahol meglepetést okozhatnak a demokraták

Texasban, Nebraskában és Floridában ugyan nem kizárható, hogy a várakozásokkal szemben bukjanak a republikánusok, de nem ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek.

Greg Abbott texasi kormányzó 2022-ben még kétszámjegyű fölénnyel nyert, most azonban szokatlanul szoros versenyre kényszerül Gina Hinojosa demokrata képviselővel szemben, aki több mint három évtized után az első demokrata vezető lehet a mélyvörös állam élén.

texasi kormányzó 2022-ben még kétszámjegyű fölénnyel nyert, most azonban szokatlanul szoros versenyre kényszerül demokrata képviselővel szemben, aki több mint három évtized után az első demokrata vezető lehet a mélyvörös állam élén. Nebraska ugyancsak a '90-es években választott utoljára demokrata kormányzót, a demokrata állami törvényhozó, Lynne Walz kampánya életképes kihívást intéz a 2022-ben megválasztott Jim Pillennel szemben.

kampánya életképes kihívást intéz a 2022-ben megválasztott Jim Pillennel szemben. Floridában Ron DeSantis távozik a kormányzói posztról két ciklus után, helyette Byron Donalds kongresszusi képviselőt indítják a republikánusok. Demokrata ellenfele David Jolly korábbi alsóházi képviselő és politikai kommentátor. Bár a vártnál szorosabb a párharcuk, a favoritnak Donalds számít, aki az állam első fekete kormányzójává válhat.

Összegzésképp pedig vessünk egy pillantást a Silver Bulletin térképére, amely

Georgiában, Ohióban és Iowában is a demokraták győzelmét valószínűsíti, Nevadában pedig bizonytalan a kimenetellel kapcsolatban.

Nate Silver adatguru modellje viszont Kansast, Nebraskát, Texast és Floridát inkább a republikánusok zsebébe teszi.

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